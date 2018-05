Startschuss für den Sommerurlaub 2019: TUI Programm ab sofort buchbar

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Wer früh bucht, kann sich länger freuen. TUI, derweltweit führende Touristikkonzern, schaltet für seine deutschenGäste bereits heute einen Großteil des Angebots für die Sommersaison2019 frei. Darunter alle Hotels der beliebten TUI Marken RIU und TUIBlue sowie die Clubs von Robinson und TUI Magic Life. DieFamilienkonzepte TUI Family Life und Best Family sowie die TUISensimar Hotels für Erwachsene sind ebenfalls größtenteils für denReisezeitraum April bis Oktober buchbar. Frühentschlosseneprofitieren von attraktiven Frühbucherermäßigungen und der freienAuswahl in den begehrten Ferienzeiten.Täglich kommen weitere Hotels auf der Nah-, Mittel- undFernstrecke hinzu. In den beliebtesten Urlaubszielen, zum BeispielSpanien, Griechenland, Bulgarien oder der Türkei, ist ein großer Teildes Programms bereits heute buchbar. Neben den Mittelmeerzielenstehen auch zahlreiche Hotels und Rundreisen in Asien, Afrika,Australien, in der Karibik, im Indischen Ozean und im Orient zurAuswahl. In Nordamerika ist ebenfalls ein großer Teil desSommerangebots schon heute verfügbar.Wen es nicht in die Ferne zieht, der wählt aus demAutoreise-Programm den Sommerurlaub aus, zum Beispiel in Deutschland,Italien und Österreich. Alle anderen Autoreiseziele folgen sukzessivein den kommenden Wochen.Preisbeispiele:Für Familien: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Best Family GutWenghof im Salz-burger Land kostet bei eigener Anreise ab 418 Europro Person im Doppelzimmer mit All-Inclusive-Verpflegung. Kinder bisfünf Jahre übernachten kostenfrei im Zim-mer der Eltern.Für Badeurlauber: Eine Woche im TUI Blue Rocador auf Mallorca istmit Flug und Halbpension ab 699 Euro pro Person im Doppelzimmerbuchbar.Für Clubfans: Eine Woche im neuen TUI Magic Life Club Calabria inItalien kostet mit Flug und All-Inclusive-Verpflegung ab 866 Euro proPerson im Doppelzimmer.Für Fernreisende: Eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel Riu Sri Lanka inAhungalla kostet mit Flug und All-Inclusive-Verpflegung ist ab 1.377Euro pro Person in der Junior Suite buchbar.Buchbar in allen TUI Reisebüros sowie unter www.tui.com.Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Stephanie Holweg, Tel. +49(0)511 567-2110Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell