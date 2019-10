Startschuss für die Militärweltspiele 2019 in Wuhan in Zentralchina

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die 7. Militärweltspiele desInternationalen Weltsport-Verbands (International Military SportsCouncil (CISM) Military World Games), die am Abend des 18. Oktobereröffnet werden, sind eines der wichtigsten internationalenSportveranstaltungen, die China bisher ausgerichtet hat. Und imVergleich zu den bisher durchgeführten Spielen sind dies die größtenSpiele mit den meisten Teilnehmern und mit der größten Strahlkraft.Laut dem Exekutivkomitee der 7. CISM Military World Games werden fast10.000 Militärangehörige aus über 100 Ländern im zentralchinesischenWuhan zusammenkommen, um die Ehre des Militärs hochzuhalten und fürden Weltfrieden einzustehen. Die Faszination des Sports wird Wuhanweltweit ins Rampenlicht rücken.Auf der Eröffnungszeremonie wird es die größte 3D-Bühne der Weltmit einem 360-Grad-Rundumblick geben. Die Eröffnungsfeier ist gutvorbereitet, um eine meisterhafte Vorstellung zu geben, die Maßstäbesetzen, Wuhan einmal mehr Glanz verleihen und China zur Ehregereichen wird. Und sie wird weltweit Aufmerksamkeit auf sich ziehen.So sehen es auf jeden Fall Li Jun, Leiter des Direktorenteams derEröffnungs- und Abschlusszeremonie sowie weitere relevanteVerantwortungsträger.Die feierliche Eröffnung besteht aus drei Teilen. Der erste Teilbesteht aus einem Programm vor der Hauptvorführung. Dazu gehören diefeierliche Begrüßung, eine Darbietung von Militärmusik, dieDarstellung des Emblems, der Einmarsch der Athleten, der Einmarschder Nationalfahnen und der Fahne der Militärweltspiele, dasfeierliches Hissen der Flagge, Reden von wichtigen Persönlichkeiten,der Schwur der Athleten- und Schiedsrichtervertreter, der Ausruf derEröffnung und der Ausmarsch der Athleten. Dieser Teil wird rund eineStunde dauern.Der zweite Teil besteht aus artistischen Vorführungen. DieserTeil, der unter dem Motto "The Fireworks of Peace" (Feuerwerk desFriedens) steht, dauert rund 50 Minuten und ist in zwei Abschnitteeingeteilt. Im ersten Abschnitt wird die lange Geschichte Chinasdargestellt und im zweiten Abschnitt sollen die Vernetztheit der Weltund der gemeinsame Wohlstand gezeigt werden. Der dritte Teil kommtnach diesen Vorführungen mit den Abschlusselementen, wie Fackellaufund feierliche Entzündung der Flamme im Stadion, was mit demAbspielen der Hymne der Spiele abgeschlossen wird.Während der Eröffnungsfeier wird Bühnentechnik zum Einsatz kommen,die den begrenzten Raum voll ausnutzen und dank Hightech und neuenTechnologien die Bühne erweitern wird. Das Zusammenspiel mitmultimedialen Projektionen wird ein visuelles Schauspiel mitmehrdimensionalen Effekten erzeugen und eine Darbietung im360-Grad-Rundumblick und im dreidimensionalen Raum präsentieren.Auf der kompletten, dreidimensionalen Bühne kommt erstmalsgroßflächig Projektionstechnologie zum Einsatz. Die Verbindung vonBeleuchtungseffekten und LED-Bildschirmtechnik wird für einfacherscheinende, aber dennoch großartige und realistische Bühneneffektesorgen. Mithilfe einer chinesische Ästhetik mit Pinselstrichen inwundervollen Lichtfarben und Ausdrucksformen der zeitgenössischenKunst, in die das Publikum eintauchen kann, wird die weitzurückreichende Zivilisation des Ostens und das kraftvolle China vonheute präsentiert.Auf den diesjährigen Spielen werden erstklassige Athleten zuspannenden Kämpfen zusammenkommen.Liest man sich die Liste der Athleten durch, so kann man nur zudem Urteil kommen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr einegroßartige Versammlung von Top-Athleten ist, die mit Sicherheit füreine hervorragende Sportveranstaltung sorgen werden.Russland, Deutschland, Frankreich, Brasilien und andere Ländernsind sozusagen Veteranen der Olympischen Spiele und andererWeltklasse-Veranstaltungen und das Gleiche gilt für die CISM WorldMilitary Games.Die russische Delegation, die bei fünf der vorangegangenen sechsSpiele die meisten Goldmedaillen gewinnen konnte, entsendet in diesemJahr eine Mannschaft mit mehr als 300 Teilnehmern, darunter vieleweltberühmte Sportler. Einer von ihnen ist Ilya Zakharov, dem sichsogar das chinesische "Dream Team" des Kunstspringens geschlagengeben musste und der bei den Olympischen Spielen in London Gold imKunstspringen vom 3-Meter-Brett gewann. Ebenfalls bei den diesjährigeSpielen dabei sind Safin und Cheremisinovalso, die bei denOlympischen Spiele 2016 in Rio die Goldmedaille beimFlorett-Mannschaftswettbewerb der Männer gewannen, und InnaDeriglazova, die dort das Einzel-Florettfechten der Frauen für sichentscheiden konnte. Auch Mariya Lasitskene wird Teil der Mannschaftsein. Bei den IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha wurde siegerade erst Weltmeisterin im Hochsprung.Die brasilianische Mannschaft kann bei den CISM World MilitaryGames auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Beider fünften Auflage der Spiele waren sie bei der Gesamtzahl derGoldmedaillen auf Platz eins und 2018 mussten sie sich bei denGoldmedaillen nur Russland geschlagen geben. In diesem Jahr entsendetBrasilien eine große Abordnung, die hinter China die zweitgrößte ist.Im Team sind zudem einige hochkarätige Athleten, wie Arthur Zanetti,der bei den Olympischen Spielen 2012 in London Gewinner im Turnenwar.Unter den teilnehmenden Nationen bei den Spielen bilden dieDelegationen aus Frankreich, Deutschland, den USA und aus Südkoreabilden alle traditionell starke Mannschaften, die bei denvorangegangenen Veranstaltungen hervorragende Leistungen erzielthaben. Aber ganz unabhängig davon sind unter den vertretenenSportlern viele mit Weltmeistertitel dabei.Bei den diesjährigen Spielen wird man eine Ansammlung vonTop-Akteuren erleben dürfen, was der CISM sehr begrüßt und woraufsich das Gastgeberland schon seit der Vorbereitung auf diediesjährigen Spiele freut. Die chinesischen Akteure sind zudem sehrzuversichtlich, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit im Laufe derKämpfe mit den besten Kollegen der Welt weiter verbessern können.Mehr als 230.000 freiwillige Helfer werden bereitstehen, umumfassende Unterstützung anzubieten.Insgesamt wurden für die Spiele 236.000 Freiwillige rekrutiert,darunter 210.000 Freiwillige, die in der Stadt helfen werden und dieaus allen gesellschaftlichen Schichten stammen - Vorreiter undVorbilder aus dem ganzen Land, aus der Provinz und aus der Stadtselbst, Studierende von den Universitäten vor Ort und von außerhalb.Für die freiwilligen Helfer der Spiele gab es ein allgemeinesTraining, eine professionelle Schulung, ein Training, das siespeziell auf ihre Aufgaben vorbereiten soll, und noch andereWeiterbildungen. Sie werden in insgesamt 13 verschiedenenAufgabenbereichen arbeiten, wie Empfang, Dolmetscherdienste,Hilfestellung im Verkehr und Dienste für die Zuschauer.Einen reibungslosen Personentransport und öffentlichen Nahverkehrfür die Spiele sicherzustellen, ist keine leichte Aufgabe, zumalhier, wie es der Leiter der Verkehrsleitzentrale für die Spielebetont, die Austragungsstätten der Spiele, über 90 Hotels für dieUnterbringung, ein ziviler Flughafen und drei Bahnhöfe abgedecktwerden müssen.Das Exekutivkomitee des Zentrums hat hierfür die Ausbildung vonmehr als 2.000 Fahrern und über 1.000 Mitarbeiter in der Verwaltungorganisiert. Zudem sind an sämtlichen Austragungsorten desWettbewerbs Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs eingerichtetworden.Das dreisäulige Erste-Hilfe-System, das aus 120 Ambulanzen, 2Helikoptern und 6 Schiffen für die medizinische Versorgung besteht,ist schon voll einsatzbereit. Der öffentliche Wetterdienst hat an denAustragungsstätten 30 automatisierte Wetterstationen eingerichtet.Diese sollen über ein Frühwarnsystem mit kurzer Vorlaufzeitmeteorologische Dienste anbieten.Der Ruf der Fanfare war laut zu vernehmen, und bald werden auchdie Trommeln für die Wettkämpfe zu hören sein. Wuhan zeigt der Weltdas neues Bild einer chinesischen Stadt - mit dem frischen Wind des"Jeden Tag anders sein!".