Unterföhring (ots) -- TV- und Sterneköchin Maria Groß ist Neuzugang der prominenten"MasterChef"-Jury neben Ralf Zacherl und Nelson Müller- Grüne Showproduktion: Weniger CO2-Emissionen und weitestgehendohne Einwegplastik.- Der Gewinner erhält 50.000 Euro, die "MasterChef"-Trophäe undeine prominente Veröffentlichung in Deutschlands führendemPremium Foodmagazin "Lust auf Genuss"- Sky Eigenproduktion ab 30. September immer montags ab 20.15 Uhrauf Sky 1, Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfügbar28. Mai 2019 -Die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow stehtin den Startlöchern und geht ab 30. September in Doppelfolgen auf Sky1 mit einem grünen Konzept und neuer Jurorin in die nächste Runde.Neben den TV- und Sterneköchen Ralf Zacherl und Nelson Müllerunterstützt Spitzenköchin Maria Groß die prominente Jury. Außerdemwurde die gesamte Produktion nachhaltig und nach den Kriterien desGrünen Drehpasses der Filmkommission Hamburg Schleswig Holsteingedreht.Die hochkarätig besetzte Jury sucht zum dritten Mal unterhunderten von Kandidaten den besten Hobbykoch Deutschlands. Dieangehenden "MasterChefs" erwartet wieder eine aufregende Reise mitjeder Menge herausfordernden Aufgaben, sowohl in der "MasterChef"Studio-Küche, als auch bei aufwändigen Außendrehs in ganz Deutschlandund dem europäischen Ausland. Der Gewinner erhält 50.000 Euro, die"MasterChef"-Trophäe und eine prominente Veröffentlichung in "Lustauf Genuss", Deutschlands führendem Premium Foodmagazin.Die Dreharbeiten zur dritten Staffel "MasterChef" kamen sowohlvor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik ausund die CO2 -Emissionen der Showproduktion wurden durch den Einsatzvon Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weiteren Maßnahmen bei Papier,Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert. Ein grüner Fadenwird sich außerdem auch thematisch durch die Kochshow ziehen. WeitereInformationen unter http://bit.ly/MasterChef_Green_ProductionÜber "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mitüber 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie istin 52 Ländern on air und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im GuinnessBuch der Rekorde. In 18 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykochgesucht. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköcheverschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diesesind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. Sohaben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Rundeweiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel "MasterChef" zuführen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jurybestehend aus den TV- und Sterneköchen Maria Groß, Nelson Müller undRalf Zacherl. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol ShineGermany. 