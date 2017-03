Startschuss für die Karriere in den Medien

Berlin/Düsseldorf/München (ots) - Ab dem kommenden Wintersemesterkönnen Studenten an der Mediadesign Hochschule (MD.H) einMasterstudium in drei neuen innovativen Studiengängen aufnehmen:Design Management (M.A.), Fashion Media Concept (M.A.) und MediaProducing (M.A.) Mit dem Wandel der Medienbranche ändern sich auchdie Anforderungen, die Medienhäuser an Berufseinsteiger stellen. Mitder zunehmenden Komplexität und den neuen digitalen Plattformensteigen auch das geforderte Vorwissen und die Spezialisierung derStudenten. Viele Absolventen der klassischen Hochschulen können dieseBedingungen nur noch teilweise erfüllen. Mit gleich drei neuenMasterstudiengängen will die Mediadesign Hochschule (MD.H) dazubeitragen, diese Lücke zu schließen.Der Studiengang Design Management (M.A.) richtet sich an Kreativeund Macher, die neben der Begeisterung für Gestaltung und Kreationauch den Durchführungs- und Planungsprozess von Designprojekten inihrer beruflichen Zukunft begleiten und steuern möchten. Ziel desStudiengangs ist es, die oft getrennt wahrgenommenen TeilbereicheÖkonomie und Design zu verbinden. Absolventen dieses Studiengangssind mit ihrer Ausbildung prädestiniert für Leitungspositionen inkreativen Agenturen und Marketingabteilungen großer Unternehmen.Der Studiengang Fashion Media Concept (M.A.) greift einen Trendauf, der das Potenzial hat, die Mode- und die Medienwelt nachhaltigzu verändern. Immer neue Projekte reißen die Grenzen zwischen dentraditionellen Medien und der Welt der Mode ein; beispielsweise alsInternetprojekte oder als Event im realen Raum. Mit einemAbschlussprojekt als Masterthesis stellen die Studenten ihreFähigkeit zur Kreation und Umsetzung im professionellen Umfeld unterBeweis. Damit bildet der Studiengang den perfekten Einstieg fürBerufe, die an der Schnittstelle der beiden Welten Medien und Modeliegen.Der Studiengang Media Producing (M.A.) vereint dieunterschiedlichen Anforderungen, die heute an Nachwuchskräfte in derMedienbranche gestellte werden.Dazu gehört unter anderem dieFähigkeit, Medienprojekte und Formate crossmedial über lineare unddigitale Plattformen durchzuführen, seien es Filme, Games oder mobileAnwendungen. Zahlreiche Projektphasen ermöglichen den permanentenAustausch zwischen Theorie und Praxis.Der Studienverlauf der drei Masterstudiengänge gliedert sich in 3Semester. Die Anmeldung für alle drei Studiengänge ist ab März 2017an den drei Standorten München, Berlin und Düsseldorf möglich.Über die MEDIADESIGN HOCHSCHULE: Die Mediadesign Hochschule isteine der führenden Hochschulen für Medien und Design in Deutschland.Mehr als 1.500 Studierende sind aktuell in den Bachelor- undMaster-Studiengängen Media Design, Game Design, Medien- undKommunikationsmanagement, Modedesign, Modemanagement und Digital FilmDesign an den Standorten Berlin, Düsseldorf und Münchenimmatrikuliert. www.mediadesign.dePressekontakt:Katrin Wellenberg (Pressereferentin), k.wellenberg@mediadesign.de,Tel: +49 (0) 89 450605-31Original-Content von: MEDIADESIGN Hochschule f?r Design und Informatik, übermittelt durch news aktuell