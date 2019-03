Startschuss für die Jungen Wilden! ProSieben MAXX zeigt sein erstes Fußball-Länderspiel live: England - Deutschland am Dienstag, 26. März 2019, 20:15 Uhr

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) - Die Jungen Wilden legen los - bei den JungenWilden! ProSieben MAXX zeigt den Fußball-Klassiker schlechthin,England gegen Deutschland, am Dienstag, 26. März 2019, ab 20:15 Uhrlive. Die Premiere auf ProSieben MAXX ist für die deutscheU21-Nationalmannschaft das letzte Länderspiel vor derEuropameisterschaft 2019 und gleichzeitig ein echter Härtetest. DieEngländer wollen sich auch noch für die Halbfinalniederlage bei derEM 2017 revanchieren. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz: "Das Spiel inEngland ist ein wichtiger und besonderer Test vor der EM für uns. Wirspielen in einem ausverkauften Stadion vor Fans, die ihre Mannschaftnach vorne schreien werden. Wir müssen beweisen, dass wir auch ineiner solchen Situation als Mannschaft unsere Pläne auf dem Spielfeldumsetzen können."Das #ranfussball-Team mit Max Zielke, Uwe Morawe und Christoph"Icke" Dommisch berichtet live aus Bournemouth an der englischenSüdküste.Die Live-Übertragung aus England ist der Anpfiff zur neuenZusammenarbeit von ProSieben und ProSieben MAXX mit dem DeutschenFußball-Bund (DFB). Die beiden Sender werden ab Herbst 2019 dieQualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft auf dem Wegzu den Europameisterschaften 2021 und 2023 zeigen."ran Fußball": U21-Länderspiel England - Deutschland am Dienstag,26. März 2019, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXXBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell