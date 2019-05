Startschuss für Gründerinnen und Gründer: Jetzt für den KfW Award Gründen bewerben

Berlin (ots) -- Bewerbungen bis 1. August 2019 möglich- Unternehmen ab Gründungsjahr 2014 können sich online bewerben- Ausgezeichnet wird ein Unternehmen aus jedem Bundesland und einBundessieger- Zusätzlich wird ein Sonderpreis und ein Publikumspreis vergeben- Preise sind insgesamt mit 35.000 Euro dotiertDie Bewerbungsphase für den diesjährigen, insgesamt mit 35.000Euro dotierten KfW Award Gründen ist gestartet. Die KfW zeichnet mitihrem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus ganz Deutschlandaus, die für ihre Geschäftskonzepte öffentliche Anerkennung erfahrensollen.Der Preis wird im Rahmen der Deutschen Gründer- undUnternehmertage (deGUT) verliehen. Aus jedem Bundesland wird je einUnternehmen prämiert, das ab dem Jahr 2014 gegründet bzw. im Rahmeneiner Nachfolge übernommen wurde. Das Preisgeld beträgt je 1.000Euro. Alle Landessieger konkurrieren um den Bundessieg, dieser istmit zusätzlich 9.000 EUR Preisgeld verbunden. Ein Unternehmen aus demBewerberkreis erhält den Sonderpreis Social Entrepreneurship, der mit5.000 Euro dotiert ist. Der Bundessieger wird am Abend derAuszeichnung bekanntgegeben. Unter allen Siegern, die sich auf derBühne vorstellen, vergibt das Auditorium einen Publikumspreis (5.000Euro Preisgeld).Die Sieger des KfW Award Gründen werden von einer Jury ausgewählt,die mit erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Politikund Landesförderinstituten besetzt ist. Die Jury bewertet dabei dieGeschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad sowie ihrer Kreativität undprüft, ob soziale Verantwortung übernommen wird. Maßgeblich für dieAuszeichnung ist auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgt istund ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen wurden oder erhaltenwerden. Unternehmen aller Branchen können sich bewerben.Die Auszeichnung wird am 17. Oktober 2019 auf derEröffnungsveranstaltung der deGUT im Bundesministerium für Wirtschaftund Energie in Berlin vergeben. Alle Gewinner sind vom 17. bis 19.Oktober nach Berlin eingeladen - Hotelaufenthalt, Besuchsprogramm undBesuch der deGUT inklusive. Bei der Vermarktung ihrerErfolgsgeschichte werden die Sieger von einer PR-Agentur unterstützt.Weitere Informationen sowie das Online-Formular für die Bewerbung desKfW Award Gründen finden interessierte Unternehmerinnen undUnternehmer unter www.kfw.de/award.Die KfW als größte deutsche Förderbank unterstützt ihre Kunden mitmaßgeschneiderten Finanzierungsangeboten. Im Jahr 2018 hat die KfWein Fördervolumen im In- und Ausland von 75,5 Mrd. EUR zur Verfügunggestellt. Im Geschäftsfeld Mittelstandsbank betrug das Fördervolumen17,2 Mrd. EUR. Im Jahr 2018 hat die KfW rund 39.000 Gründer undMittelständler in Deutschland gefördert.Über die deGUT:Die deGUT ist die größte Messe für Existenzgründung undUnternehmertum in Deutschland. Sie findet am 18. und 19. Oktober 2019in der ARENA Berlin statt. Veranstaltet wird die deGUT von derInvestitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbank des LandesBrandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltungfür Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und demMinisterium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg ausMitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr istder Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@KfW.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell