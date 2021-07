Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Halten Sie an der Politik der grünen Entwicklung fest und beschreiten Sie den Weg zu einer spektakulären modernen Landwirtschaft in BergregionenAm 13. Juli fand der landwirtschaftliche Vortrag des Eco Forum Global Guiyang 2021 - Intelligente Landwirtschaft fördert landwirtschaftliche Innovationen und macht die Zukunft der Branche grün in Guiyang statt, so das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou. Namhafte Experten, Wissenschaftler und Branchenführer aus dem In- und Ausland diskutierten Themen wie den Status quo der globalen Ernährungssicherheit, die Entwicklung der grünen Öko-Industrie vor dem Hintergrund der ländlichen Revitalisierung, intelligente Landwirtschaft, die die nachhaltige Entwicklung der grünen Landwirtschaft anführt, und den Weg zur grünen Entwicklung der modernen Berglandschaften und der effizienten Landwirtschaft.In den letzten Jahren folgte Guizhou dem Gedanken der ökologischen Zivilisation, bestand auf ökologischer Entwicklung, setzte immer grüne Entwicklung in den gesamten Prozess der landwirtschaftlichen Entwicklung und blieb auf der Spur der modernen bergigen Eigenschaften und der hocheffizienten landwirtschaftlichen Entwicklung.Guizhou hat nun fest das grüne Konzept verfolgt, die Strategie der großen Ökologie umgesetzt und die Umwandlung von kultiviertem Land in Wälder gefördert. Guizhou fördert das Gesamtmanagement von Landschaften, Wäldern, Feldern, Seen und Gräsern und nutzt die Ressourcenvorteile voll aus, baut grüne Industrien aus und besteht auf ökologischer Industrialisierung, um das Standardsystem zu verbessern und mehr grüne Produkte zu vermarkten.Guizhou hat ökologische Normen und Standards für verschiedene Branchen formuliert. Es fördert auch die grüne Entwicklung durch wissenschaftliche und technologische Innovation und implementiert die "Internet +" und Unternehmensintegration Entwicklungsbemühungen. Guizhou verbessert seinen Präventions- und Kontrollmechanismus, festigt das grüne Fundament, entwickelt seine Kreislauflandwirtschaft, so dass es die erste Provinz in China geworden ist, die die Verwendung von wasserlöslichen Pestiziden verbietet.Heutzutage ist die intelligente Landwirtschaft in Guizhou im Kommen, und die grüne Industrie gewinnt an Dynamik. Im Rahmen der Wiederbelebung des ländlichen Raums hat Guizhou einen neuen Weg eingeschlagen, um eine moderne und hocheffiziente Landwirtschaft mit bergigen Eigenschaften zu entwickeln. Das farbenfrohe Guizhou hat ein großes Potenzial, das in grüner Landwirtschaft und grünen Industrien erschlossen werden kann.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=396473Bildunterschrift: Öko-Forum Global Guiyang 2021Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575682/Eco_Forum_Global_Guiyang_2021.jpgPressekontakt:Herr ZhouTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Guizhou Provincial Agriculture and Rural Affairs Department, übermittelt durch news aktuell