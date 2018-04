Startschuss für den Draupaddelweg - BILD

Kärntens größter Naherholungs-Fluss mit einem neuen,familienfreundlichen AktivangebotKlagenfurt (ots) - Kärntens längster und größter Fluss, die Drau,durchzieht Österreichs südlichstes Bundesland wie ein geschwungenes,grünes Band. Als Naherholungs-Fluss begeistert er seit JahrenEinheimische und Reisende mit dem [Drauradweg,](https://www.drauradweg.com/de/) der von Toblach in Südtirol nachMarburg in Slowenien führt. Zukünftig soll die Drau nicht nuratemberaubende Kulisse für Genussradfahrer sondern auch für Paddlerim Kajak oder Kanadier oder für Stand-Up-Paddler sein.Die beiden erfahrenen Kärntner Wassersportler Manfred Winkler undDaniel Rebernik haben gemeinsam das Projekt Draupaddelweg aus derTaufe gehoben mit dem Ziel "die Drau als eines der Top-Kanu-GebieteEuropas zu etablieren". Im Endausbau soll das Bepaddeln der Drausogar von Lienz in Osttirol bis Ptuj in Slowenien möglich sein. Daswären 320 Flusskilometer in 2 Ländern in 18 Etappen. Entlang derStrecke wird es 8 Paddel Center als Anlaufstelle für Verleih, Kurseund Verkauf geben. Die 12 größten am Weg liegenden Seen (u.a.Wörthersee, Faaker See) sollen in das Gesamtprojekt miteingebundenwerden.Mit der Saison 2018 sind buchbare Pakete für die ersten drei -gemütlichen - Tagesetappen zwischen Oberdrauburg und Paternionverfügbar. "Die Touren sind kindertauglich, Vorkenntnisse sind nichterforderlich", macht Daniel Rebernik auf das neue attraktive Angebotfür Familien aufmerksam. Die Fahrt erfolgt durch ein Naturjuwel mitfrei fließenden Flussabschnitten (Geschwindigkeit 10 bis 15 km/h) undbemerkenswerter Flora und Fauna. Definierte Ausstiege zum Anlanden,z. B. der Rastplatz Drauoase Dellach mit Grillplätzen, schützenseltene Tier- und Pflanzenarten. "Zurück zum Ausgangspunkt geht eseinfach und schnell mit dem angebotenen Shuttle-Dienst des mobilenDraubpaddelcenters", erklärt Manfred Winkler. Wer möchte, kann auchauf eigene Faust Rad oder Zug nutzen.Etappe 1: Oberdrauburg bis Greifenburg (18 Kilometer, Dauer: 2 bis3 Stunden)Etappe 2: Greifenburg bis Sachsenburg (22 Kilometer, Dauer. 2 bis3 Stunden)Etappe 3: Sachsenburg - Spittal - Paternion (28 km, Dauer: 3,5 bis4,5 Stunden)Kombinieren lässt sich ein Aufenthalt am Draupaddelweg gut mitRadausflügen, Wanderungen, Fischen, Golf oder Drachenfliegen. Einbesonders schönes Erlebnis garantiert ein Abstecher von derAusstiegsstelle in Spittal an der Drau mit der Seilbahn auf das knapp2000 Meter hohe Goldeck. Bei der Bergstation wartet nicht nur eintraumhafter Ausblick auf ganz Kärnten und die Drau sondern auch eingemütliches Rasthaus mit Kärntner Schmankerln. UmfassendeInformationen zum Draupaddelweg gibt es [hier.](http://www.draupaddelweg.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Pressekontakt Kärnten Werbung GmbHMag. Ute ZaworkaVölkermarkter Ring 21 - 23, A-9020 KlagenfurtTel. 0043(0)463-3000-46, Fax. 0043(0)463-3000-60ute.zaworka@kaernten.at, www.presse.kaernten.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4570/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuell