Startschuss für DVB-T2 HD und freenet TV in Berlin - Grün angestrahlte Rundfunktürme markieren deutschlandweit neue Ära im digitalen Antennenfernsehen (FOTO)

Köln, Berlin (ots) -Mehr Programme, bessere Qualität, einfach und mobil empfangbar: Ineiner der größten Umschaltaktionen der Rundfunkgeschichte wurdenvergangene Nacht 327 Sender an 69 Standorten in Deutschland aufDVB-T2 HD und freenet TV umgestellt.Ein symbolischer Knopfdruck sowie grün angestrahlte Sendetürmemarkierten den Beginn der neuen Ära im digitalen Antennenfernsehen.Der Auftakt erfolgte gestern Abend im Funkturm Berlin Alexanderplatz.Öffentlich-rechtliche und private Programmveranstalter sowie derSendernetzbetreiber und Betreiber der freenet TV-Plattform, MEDIABROADCAST, gaben mit einem symbolischen Knopfdruck den Startschussfür das neue digitale Antennenfernsehen. Millionen Zuschauerprofitieren fortan von einem gesteigerten Programmangebot, das wiebisher einfach, mobil und portabel per Antenne empfangen werden kann.Als erster Übertragungsweg bietet die Digitalterrestrik ab sofortein umfassendes Angebot in Full-HD-Qualität: Bis zu 20 Programme deröffentlich-rechtlichen TV-Sender und 19 Programme der Privatsenderauf der freenet TV-Plattform. Hinzu kommen weitere 20 lineareProgramme, Apps, On-Demand-Angebote und Mediatheken über freenet TVconnect (HbbTV).Illuminierte Sendetürme markierten zudem deutschlandweit den Startdes neuen TV-Angebotes. So erstrahlten die markanten Bauten inFrankfurt, Mannheim, Hamburg und Düsseldorf in dem typischenDVB-T-grün, das seit Einführung von DVB-T für den einfachen, mobilenund portablen Empfang von Digital-TV in Deutschland steht.Informationen zum Empfang und dem Programmangebot von DVB-T2 HDund freenet TV sind verfügbar unter www.dvb-t2hd.de sowiewww.freenet.tv.Fotos bei Quellangabe © MEDIA BROADCAST frei verfügbar, BelegerbetenPressekontakt:Holger CrumpPressesprecher MEDIA BROADCASTErna-Scheffler-Straße 151103 KölnTel. +49 (0) 221 | 7101-5012E-Mail: presse@media-broadcast.comOriginal-Content von: MEDIA BROADCAST GmbH, übermittelt durch news aktuell