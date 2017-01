Startschuss für die Bewerbungen 2017 / STADTWERKE AWARD wird um Publikumsstimme erweitert (FOTO)

Köln/Aachen (ots) -Seit Anfang Januar 2017 sind Stadtwerke und regionaleEnergieversorger aufgerufen, sich für den STADTWERKE AWARD 2017 zubewerben. Die Preisverleihung findet im Rahmen desVKU-Stadtwerkekongresses am 12. September 2017 in Mainz statt.Erstmals entscheidet über die Gewinner auch eine Publikumsstimme, dieüber eine digitale Umfrage des Medienpartners Zeitung für kommunaleWirtschaft (ZfK) ermittelt wird."Wachsende Kunden- und Marktanforderungen, die Digitalisierungsowie der Umbau der Energieversorgung auf erneuerbare Energienverändern die Stadtwerkelandschaft immer schneller. Umbrüche sindimmer auch Zeiten für Aufbrüche und fördern die Kreativität sich zubehaupten. Stadtwerke stellen sich den Veränderungen schon heute undentwickeln kleine und große Projekte, um sich für die Zukunft fit zumachen", stellt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung derStadtwerke-Kooperation Trianel, zum Auftakt der Bewerbungsphase fürden STADTWERKE AWARD 2017 fest.Stadtwerke, eigenständige kommunale und regionaleEnergieversorgungsunternehmen sowie einzelne Projekt- undArbeitsgruppen können sich auch 2017 mit ihren Projekten um denSTADTWERKE AWARD 2017 bewerben und sich als "Stadtwerk der Zukunft"behaupten. Die Auszeichnung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz undprämiert Vorzeigeprojekte über die gesamte Wertschöpfungskette vonStadtwerken: Von Erzeugung, über Netze und Messstellenbetrieb, Handelund Beschaffung bis hin zu Vertrieb, neuen Geschäftsmodellen oderBürgerbeteiligungen. Stadtwerke können sich mit Projekten zurinternen Prozessoptimierung, technischen Neuerungen, Kommunikations-oder Marketingstrategien bis hin zu wissenschaftlichen Projektenbewerben. Neben der strategischen Einbindung der Projekte werden derVorbildcharakter, die Wirtschaftlichkeit, die Originalität oderNeuartigkeit sowie die Nachhaltigkeit der Projekte bewertet. ImRahmen der Abendveranstaltung des VKU-Stadtwerkekongresses werden dieAuszeichnungen am 12. September 2017 in Mainz vergeben."Auch der STADTWERKE AWARD entwickelt sich weiter. Erstmalsentscheidet nicht nur die Jury aus Experten und Branchenvertreternüber die Gewinner, sondern die Branche entscheidet mit", erläutertSandra Harling, Veranstalterin des VKU-Stadtwerkekongresses. Nach derNominierung der möglichen Preisträger werden über eine digitaleUmfrage auf www.zfk.de die Leser der Zeitung für kommunale Wirtschaft(ZfK) gebeten, ihre Stimme für das Stadtwerk der Zukunft abzugeben.Die Stimme der ZfK-Leser ist gleichberichtigt zu den Stimmen dereinzelnen Jurymitglieder und geht in die Gesamtbewertung ein.In der Jury des STADTWERKE AWARD 2017 sind vertreten: KatherinaReiche, Hauptgeschäftsführerin, Verband kommunaler Unternehmen e.V.;Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbH; Karl WilliBeck, 1. Bürgermeister der Stadt Wunsiedel und Gewinner desSTADTWERKE AWARD 2016; Dr. Thomas Griese, Staatssekretär, Ministeriumfür Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten des LandesRheinland-Pfalz; Sandra Harling, Innovation Congress GmbH i. L.;Hanns-Detlev Höhne, Vorstandsvorsitzender, Mainzer Stadtwerke AG; Dr.Marion Kapsa, Geschäftsführerin, Stadtwerke Brühl GmbH; Nikolaus GrafKerssenbrock, Partner Energy Consulting, KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft; Michael Nallinger, Chefredakteur,Zeitung für die kommunale Wirtschaft; Dr. Oliver Rottmann,Geschäftsführender Vorstand des Kompetenzzentrums für ÖffentlicheWirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. an der UniversitätLeipzig.Stadtwerke und regionale Energieversorger können sich bis zum 5.Mai 2017 bewerben.Weitere Informationen: www.award.stadtwerkekongress.dePressekontakt:Dr. Nadja Thomas, PressesprecherinTrianel GmbHFon +49 241 413 20-466 | Mobil +49 160 96 37 04 56 | E-Mailn.thomas@trianel.comOriginal-Content von: Stadtwerke Award, übermittelt durch news aktuell