Startschuss für die Aktion Weihnachtstrucker / Johanniter sammeln bis 16. Dezember Hilfspakete für Menschen in Südosteuropa (FOTO)

Berlin/Unterschleißheim (ots) -Am 24. November fällt der Startschuss für dieWeihnachtstrucker-Aktion der Johanniter bereits im 25. Jahr. DieHilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen,Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mitGrundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu spenden. Die Päckchenwerden von ehrenamtlichen Helfern an notleidende Kinder, Familien,alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Südosteuropa verteilt.Der Johanniter-Weihnachtstrucker feiert in diesem Jahr sein25-jähriges Jubiläum. Aufgrund der großen Unterstützung zahlloserMenschen konnte die Aktion, die 1994 in Bayern ihren Anfang genommenhatte, mittlerweile fast auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitetwerden. "Wir sind immer wieder überwältigt, wie viel Gutes durch dieHilfsbereitschaft der Spender - viele davon unterstützen die Aktionbereits seit vielen Jahren und haben sie fest in ihren Jahresablaufeingeplant - getan werden kann", sagt Ulrich Kraus, ProjektleiterWeihnachtstrucker bei den Johannitern. In diesem Jahr fahren dieWeihnachtstrucker erstmals in fünf Länder: Neben Albanien, Bosniensowie Nord- und Zentral-Rumänien sind dies die Ukraine (hier lief dieHilfsaktion 2017 zum ersten Mal) und - zum ersten Mal - auchBulgarien."Auch wenn es für uns mitunter schwer vorstellbar ist, gibt esnach wie vor sehr viele Gegenden in Europa, in denen es den Menschenam Allernotwendigsten fehlt, wo sie unter einfachsten Bedingungenleben und in den Wintermonaten bisweilen sogar Hunger leiden müssen",berichtet Ulrich Kraus. "Jeder, der schon einmal selbst mit demWeihnachtstrucker vor Ort war, kann bestätigen, wie bitter nötig dieHilfe nach wie vor ist und welche große Wertigkeit sie für diebetroffenen Menschen hat. Nicht nur die Lebensmittel als solche sindwichtig. Das damit einhergehende Zeichen der Solidarität undHoffnung, bedeutet den Menschen sehr viel."Bis zum 15. Dezember können die Päckchen in zahlreichenDienststellen der Johanniter und weiteren Sammelstellen abgegebenwerden. Diese sind auf der Internetseitewww.johanniter.de/weihnachtstrucker gelistet. Am zweitenWeihnachtsfeiertag starten dann mehr als 100 ehrenamtlicheWeihnachtstrucker-Fahrer zusammen mit zahlreichen Helfern ihremehrtägige Reise nach Südosteuropa. An zentralen Verteilstellenübergeben sie die Päckchen mit Hilfe langjährigerPartnerorganisationen vor Ort möglichst persönlich an die Empfänger.Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschenmöglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es wichtig, sich beimPacken genau an die Packliste zu halten. Wer möchte, kann eine Kartemit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel solltenin einen möglichst stabilen Karton von geeigneter Größe gepacktwerden.Nicht nur mit Päckchen, auch mit Spenden kann man denWeihnachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport derPakete und die Koordination des Projektes unterstützen - über dieInternetseite der Aktion, an den jeweiligen Abgabestellen oder direktüber folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 37020500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker.Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:- 1 kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte)- 2 kg Zucker- 3 kg Mehl- 1 kg Reis- 1 kg Nudeln- 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen- 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten- 3 Packungen Kekse- 5 Tafeln Schokolade- 500 g Kakaogetränkepulver- 2 Duschgel- 1 Handcreme- 2 Zahnbürsten- 2 Tuben ZahnpastaWeitere Spendenmöglichkeiten sowie Informationen zurnächstgelegenen Sammelstelle gibt es im Internet unterwww.johanniter.de/weihnachtstrucker.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTel. 030 26997-361, Mobil 0173 6193409juliane.flurschuetz@johanniter.de, www.johanniter-medien.deHinweis an Redaktionen:Gerne vermitteln wir Ihnen einen Gesprächspartner in Ihrer Region.Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail untermedien@johanniter-weihnachtstrucker.de oder Tel 0800 33 111 66.Im Medienbereich auf www.johanniter.de/weihnachtstrucker finden Siehochauflösende Bilder, Werbematerial und die Packliste zum Download.Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell