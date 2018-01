Startschuss für 2018 mit Torwand und Goldbarren / Risiko-Management-Versicherer EMIRAT macht zum Jahresauftakt auf wichtigen Fachmessen auf sich aufmerksam

München (ots) - Der Risiko-Management-Spezialist EMIRAT AG nimmtneue Kunden ins Visier. Das Unternehmen präsentiert sich zumJahresauftakt auf gleich zwei wichtigen Fachmessen in Dortmund undDüsseldorf. Die Best of Events (BOE), die internationale Fachmessefür Erlebnismarketing, ist der Treffpunkt derVeranstaltungswirtschaft und damit einer wichtigen Zielgruppe derEMIRAT AG. Zeitgleich gibt die europäische Leitmesse derWerbeartikelindustrie PSI in Düsseldorf einen Überblick überInnovationen und Trends. EMIRAT wird sich den Fachbesuchern mitseinem Produktportfolio bekannt machen.Ob zur Lead-Generierung, Imagesteigerung oder Verkaufsförderung:Gewinnspiele sind ein beliebtes Instrument im Marketing-Mix. EineAbsicherung, die individuell auf die Kundenbedürfnisse passt, bietetdie EMIRAT AG - ganz gleich, ob es sich dabei um das klassischeGewinnspiel oder um Tippspiele, Lotterien, Bonus-, Sammel- undRabatt-Aktionen oder Coupon-Kampagnen handelt. Welche Vorteile dasbringt, können Entscheider und Marketing-Verantwortliche bei beidenFachmessen von dem Risikomanagement-Versicherer erfahren.Auf der BOE in Dortmund am 10. und 11. Januar 2018 präsentierensich gut 480 Aussteller, rund 10.000 Fachbesucher ausVeranstaltungsagenturen und Unternehmen werden erwartet. EMIRAT wirdmit einem auffälligen, 15 Quadratmeter großen Stand vertreten seinund die Besucher mit einem Torwandschießen unterhalten. "Rund um dieWM 2018 finden zahlreiche Gewinnspiele statt. Unser ausgefeiltesRisikomanagement hilft Unternehmen, das finanzielle Risiko solcheröffentlichkeitswirksamen Aktionen zu begrenzen. Das zeigen wir gleichneben unserer Torwand", sagt Ralph Clemens Martin, Vorstand derEMIRAT AG. "Agenturen und andere Firmen, die Live-Kommunikationanbieten sowie viele Marketing-Fachkräfte können bei uns im Detailerfahren, wie die perfekte Absicherung funktioniert."Mit Goldbarren im Gepäck zur Messe in DüsseldorfAuf der Messe PSI (Promotional Product Service Institute) inDüsseldorf vom 9. bis 11. Januar 2018 werden knapp 1.000 Ausstelleraus rund 35 Ländern vertreten sein. EMIRAT will die wichtigsteeuropäische Messe der Werbeartikelbranche nutzen, um neuenpotenziellen Kunden seine Produkte vorzustellen. "Die PSI ist mehrals eine Produktschau. Hier treffen sich Werbeartikelprofis undMarketingexperten. Gut 18.000 Fachbesucher zieht die Messe an. Füruns ein tolles Umfeld", sagt Jürgen Haß, Sales Director der EMIRAT.Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat sich der Versichereretwas Besonderes ausgedacht: Am gemeinsamen Messestand mit der FirmaPELT wird als Blickfang ein gläserner Tresor mit zwei Goldbarrendarin aufgestellt - die natürlich als Hauptgewinne eines Gewinnspielsschon bald einem glücklichen Messebesucher gehören können.Kurzporträt EMIRAT AG:Die 2004 gegründete EMIRAT AG mit Sitz in München ist eininternational tätiges Risiko-Management-Unternehmen. Das Portfolioumfasst die Konzeption und Absicherung von Gewinnspielen, Marketingund Verkaufsförderungs-Aktionen sowie Sportprämienzahlungen. Dabeisichert die EMIRAT AG das finanzielle Risiko dieser Aktionen sowieweiterer Maßnahmen wie Rabattaktionen oder Geld-zurück-Garantien ab.Die effiziente und zuverlässige Absicherung wird durch die weltweiteZusammenarbeit mit renommierten Partnerunternehmen ermöglicht. DieEMIRAT AG unterstützt den Kunden dabei von der konzeptionellen Ideebis zur Umsetzung - sie entwickelt kreative neue Promotion- sowieMarketing-Aktionen mit Gewinnwahrscheinlichkeiten und setzt dieseHand in Hand mit ihren Kunden um. Der Kundenstamm besteht ausnamhaften Unternehmen unterschiedlicher Branchen, darunter Coca-Cola,TUI, 1. FC Köln, HypoVereinsbank und Ferrero. www.emirat.dePressekontakt:Frank SarfeldExecutive Leadership CommunicationsToulouser Allee 2140211 DüsseldorfeMail: Frank@Sarfeld.comPhone: +49 211 975 3311-1Mobile: +49 179 292 8494Original-Content von: EMIRAT AG, übermittelt durch news aktuell