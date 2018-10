Startklar für die Erkältungssaison: Jetzt die Abwehrkräfte mit Trivital® immun stärken (FOTO)

Flörsheim am Main (ots) -Husten, Schnupfen, Heiserkeit - das sind die typischen Anzeicheneiner Erkältung, die jetzt wieder Hochsaison hat. Starke Abwehrkräftesind nun ganz besonders wichtig, um gut geschützt durch die kalteJahreszeit zu kommen. Eine gesunde Ernährung, Sport und ausreichendSchlaf sind eine wichtige Basis, um das Immunsystem auf Trab zubringen. Trivital® immun - ein innovatives Nährstoffkonzept, das absofort in Apotheken erhältlich ist - kann zusätzlich unterstützen unddabei helfen, die Erkältungszeit gut zu überstehen.Alle Trivital®-Produkte bestehen aus der cleverenDreifach-Kombination aus speziell ausgewählten chinesischenVitalpilz-Extrakten, Pflanzenextrakten sowie Vitaminen undMineralstoffen. Für Trivital® immun wurden Extrakte der chinesischenVitalpilze Reishi und Agaricus blazei murill sowie Kurkumin-Pulverund Ingwer-Extrakt ausgewählt. Ausgewählte Vitamine und Mineralstofferunden Trivital® immun ab: Vitamin C, das zur Verringerung vonMüdigkeit und Erschöpfung beiträgt, sowie Zink, das eine normaleFunktion des Immunsystems unterstützt. Außerdem sind die Vitamine D,B6, B12 und Folsäure sowie Selen enthalten.Wie alle Produkte aus der Trivital®-Reihe verfügt auch Trivital®immun über das intelligente Tag-Nacht-Prinzip. Die Inhaltsstoffe sindso aufeinander abgestimmt, dass die Tageskapsel auf den Körperaktivierend und die Nachtkapsel regenerierend wirkt. Trivital® immunist in zwei Packungsgrößen erhältlich: eine Wochenpackung zumAusprobieren und eine Monatspackung zur langfristigen Einnahme. DasProdukt ist für eine vegetarische Lebensweise geeignet. AlleTrivital®-Produkte sind apothekenexklusiv. Eine Verbraucherbroschüremit vielen nützlichen Informationen und Tipps rund um die ThemenImmunsystem und Erkältung kann kostenfrei angefordert werden perTelefon unter 06145/508-330 bzw. -104 bzw. per E-Mail anservice@hennig-am.de.Hinweis:Trivital® immun - u.a. mit Zink, das eine normale Funktion desImmunsystems unterstützt und mit Vitamin C, das zur Verringerung vonMüdigkeit und Erschöpfung beiträgt. Hinweis: Die empfohleneVerzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Verzehrsempfehlung:Täglich jeweils 1 Kapsel morgens und abends. Nahrungsergänzungsmittelsind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährungund eine gesunde Lebensweise.Pressekontakt:HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KGSusanne SonntagLiebigstraße 1-265439 Flörsheim am MainTel.: 06145 / 508-338E-Mail: susanne.sonntag@hennig-am.deOriginal-Content von: HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell