Starthilfe geben - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur vollen Autobatterie

Berlin (ots) - Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, erklärtSchritt-für-Schritt wie man das Auto im Winter wieder zum Laufen bekommt undwelche Fehler vermieden werden sollten.VorbereitungDamit die Autobatterie wieder aufgeladen werden kann, ist ein zweites Fahrzeugnotwendig, das Strom spendet. Am besten stehen sich die Autos mit der Motorhaubegegenüber. Doch Vorsicht: Die Autos dürfen sich nicht berühren, da es sonst zueinem Kurzschluss kommen kann. Die Zündungen beider Fahrzeuge müssenausgeschaltet sein.Die richtige ReihenfolgeErster Schritt: Das Startkabel muss an beiden Fahrzeugen befestigt werden. DiePol-Zange des roten Plus-Kabels wird erst mit dem Plus-Pol des Autos mitStartschwierigkeiten, also dem "Empfängerfahrzeug" verbunden, danach mit demPlus-Pol des Spenderfahrzeugs.Zweiter Schritt: Die Zange des schwarzen Minus-Kabels, wird an den Minuspol des"Spenderautos" angeschlossen. Die andere Zange muss mit einem Massepunkt desEmpfängerautos verbunden werden.Dritter Schritt: Wenn beide Kabel fest an ihren Kontaktpunkten sitzen, wird derMotor des "Spenderfahrzeugs" gestartet. Er sollte zunächst etwa fünf bis zehnMinuten laufen, damit in die teilentladene Batterie des Empfängerautos genügendEnergie fließen kann. Jetzt erfolgt der Startversuch. Vorher unbedingtHandbremse anziehen und Auskuppeln. Springt der Motor an, sollte ein starkerVerbraucher, wie die Heckscheibenheizung oder das Gebläse eingeschaltet werden.Aber Vorsicht: Wenn das Auto nach etwa fünf Versuchen immer noch nichtanspringt, sollte man die Starthilfe abbrechen.Vierter Schritt: Das Startkabel wird wieder abmontiert. Dies geschieht inumgekehrter Reihenfolge. Zunächst ist das schwarze Minus-Kabel am Massepunkt des"Empfängerfahrzeugs" zu lösen, danach am Minus-Kontakt des Spenders.Anschließend klemmt man das rote Pluskabel von den Polen des Spender- undEmpfängerautos ab. Im Anschluss müssen die Verbraucher wie Heckscheibenheizungund Gebläse abgeschaltet werden.Empfehlung: Nach der Starthilfe eine Weile mit dem Auto fahren.