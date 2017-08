Startfreigabe für 151 neue Auszubildende bei der Lufthansa Technik Gruppe

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hamburg (ots) -- Auswahl aus 15 Berufsbildern und Studiengängen- Tochtergesellschaften bauen Engagement aus- Bedeutung von Logistik und Elektronik wächst rasant151 Jugendliche beginnen jetzt bei der Lufthansa Technik Gruppeihre Ausbildung oder ein Duales Studium. Überwww.be-lufthansa.com/technik läuft bereits die Auswahl für das Jahr2018. Insgesamt sind aktuell 569 junge Menschen bei Lufthansa Technikin Deutschland auf dem Weg in flugzeugtechnische oderlogistikorientierte Berufe.In Hamburg beginnen 76 Auszubildende, in Frankfurt sind es 44, inArnstadt 16, in Alzey elf und in München vier. Die neuenAuszubildenden hatten die Wahl unter 15 Berufen beziehungsweiseStudiengängen.Erneut ausgebaut wurde das Angebot für Hightech Elektroniker.Gleich 15 Auszubildende starten in Hamburg im Berufsbild"Elektroniker für Geräte und Systeme" für den späteren Einsatz in denFachwerkstätten. 18 Fluggerätelektroniker werden in Hamburg undFrankfurt auf die Arbeit in den Hangars am Flugzeug vorbereitet.95 junge Menschen starten direkt bei Lufthansa Technik. Weitereelf beginnen bei Lufthansa Technik AERO Alzey, dem erfolgreich aufdie Überholung von kleineren Jet- und Propeller-Triebwerkenspezialisierten Unternehmen der Lufthansa Technik Gruppe. LufthansaTechnik AERO Alzey baut damit die Ausbildungskapazitäten erheblichaus (zusammen jetzt 31 Plätze), um das starke Wachstum desUnternehmens langfristig mit motivierten und kompetenten Fachkräftenabzusichern.Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) geht mit 25Auszubildenden im Zukunftsberuf "Fachkraft für Lagerlogistik" undvier Kaufleuten für Spedition und Logistik an den Start. Ebenfallseine deutliche Steigerung des Engagements, die der rasantenEntwicklung des weltweiten Versorgungsnetzes für die Kunden in allerWelt Rechnung trägt. Mit jetzt 65 Plätzen ist Lufthansa TechnikLogistik Services nach der Muttergesellschaft der größteAusbildungsbetrieb in der Lufthansa Technik Gruppe.Auch N3 Engine Overhaul Services, ein 50:50Gemeinschaftsunternehmen mit Rolls-Royce im Thüringischen Arnstadt,besetzt mehr Ausbildungsplätze. Insgesamt 15 Azubis zumFluggerätmechaniker Fachrichtung Triebwerkstechnik und eine Fachkraftfür Lagerlogistik verstärken den Standort. Auch N3 hat mit zusammen51 Auszubildenden hohe Bedeutung als Ausbildungsstandort.Der Frauenanteil unter den neuen Auszubildenden liegt im aktuellenJahrgang bei gut dreizehn Prozent - und damit erfreuliche gut fünfProzentpunkte über dem Vorjahr. Die seit Jahren verstärktenBemühungen des Unternehmens, Frauen für technische Zukunftsberufe zubegeistern, werden in vollem Umfang aufrechterhalten.Die Standorte und Berufe:Hamburg: In Hamburg starten 76 Auszubildende und dual Studierendeins Berufsleben. Die Fluggerätmechaniker der FachrichtungenInstandhaltungstechnik (12), Triebwerkstechnik (6) undFertigungstechnik (6) stellen zusammen mit den Fluggerätelektronikern(6) und dem 2016 bei Lufthansa Technik eingeführten BerufsbildElektroniker für Geräte und Systeme (15) den Großteil der angebotenenPlätze. Des Weiteren beginnen jetzt elf Werkzeugmechaniker, zweiOberflächenbeschichter sowie bei Lufthansa Technik Logistik Servicesacht Fachkräfte für Lagerlogistik und zwei Kaufleute für Speditionund Logistik. Hinzu kommen als akademische Berufe: Dreipraxisorientierte Ingenieure Flugzeugbau (Bachelor of Engineering),eine praxisorientierte Ingenieurin Elektrotechnik (Bachelor ofScience), zwei Maschinenbau-Ingenieurinnen (Bachelor of Science)sowie zwei Studierende der Mechatronik (Bachelor of Science). DasStudium findet an der Hochschule für Angewandte WissenschaftenHamburg statt.Frankfurt: In Frankfurt beginnen 44 Azubis und dual Studierende:Zwölf Fluggerätmechaniker der Fachrichtung Instandhaltungstechnik,zwölf Fluggerätelektroniker, 13 Fachkräfte für Lagerlogistik (LTLS)und zwei Kaufleute für Spedition und Logistik (LTLS). In Kooperationmit der Hochschule Bremen starten fünf Studierende ein Duales Studium"Luftfahrtsystemtechnik und -management für Wartungsingenieure"(Bachelor of Engineering).Arnstadt: 15 Auszubildende als Fluggerätmechaniker derFachrichtung Triebwerkstechnik verstärken N3 Engine OverhaulServices. Zudem startet eine zukünftige "Fachkraft fürLagerlogistik".Alzey: Zehn Plätze zum Fluggerätmechaniker Triebwerkstechnik undein Dualer Studienplatz zum Bachelor of Engineering (inZusammenarbeit mit der Hochschule Kaiserslautern) wurden besetzt.München: In der Isar-Metropole beginnen bei Lufthansa TechnikLogistik Services vier Fachkräfte für LagerlogistikLufthansa Technik:Der Lufthansa Technik Konzern ist mit rund 35 Tochter- undBeteiligungsunternehmen einer der weltweit führenden Anbieterflugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 25.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den internationalzertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- undEntwicklungsbetrieb tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasstdas gesamte Service-Spektrum für Verkehrs- und VIP-/SpecialMission-Flugzeuge, Triebwerke, Komponenten und Fahrwerke in denBereichen digitale Flottenbetreuung, Wartung, Reparatur, Überholung,Modifikation, Ausstattung und Umrüstung sowie die Herstellung voninnovativen Kabinenprodukten.* Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen derLesefreundlichkeit in dieser Pressemeldung auf die explizite Nennungder weiblichen Berufsbezeichnungen verzichten.Pressekontakt:KontaktLufthansa Technik AGUnternehmenskommunikationWeg beim Jäger 19322335 Hamburg, GermanyTelefon +49-40-5070-3667Fax +49-40-5070-8534press.pr@lht.dlh.dewww.lufthansa-technik.com/aktuellSitz der Gesellschaft:Lufthansa Technik AG, HamburgRegistereintragung:Amtsgericht Hamburg HRB 56865Vorsitzender des Aufsichtsrats:Carsten SpohrVorstand:Dr. Johannes Bußmann (Vorsitzender)Constanze HufenbecherAntonio SchulthessDr. Thomas StügerOriginal-Content von: Lufthansa Technik AG, übermittelt durch news aktuell