Startenor ANDREA BOCELLI kommt 2021 zurück nach Deutschland und Österreich

Graz (ots) - 2021 wird DAS Jahr für alle Bocelli-Fans. Der wohl beliebtesteTenor der Welt wird mit seinen sechs fantastischen Live-Konzerten diemusikalischen Highlights 2021 setzen.Der Maestro gastiert im Rahmen seiner Tournee in Hamburg, Mannheim, Leipzig,Berlin, Oberhausen und Wien. Das herausragendste und exklusivste Konzert vonBocelli findet dabei in Hamburg in der einzigartigen Elbphilharmonie statt undwird in Kooperation mit FUNKE Media GmbH durchgeführt. Beim Auftakt seinerTournee in einem der berühmtesten Konzerthäusern der Welt wird der Startenor einKonzert exklusiven, klassischen Inhaltes geben, das den Künstler selbst undseine Vielfältigkeit zur vollen Geltung bringen wird. Unterstützt wird er dabeivon einem großen Symphonieorchester und internationalen Gaststars vonWeltformat.Bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Oberhausen, Mannheim und Wien wird dieimmer noch beliebteste italienische Stimme der Welt die Herzen seiner Zuhörermit einem genialen Musik-Mix aus Klassik, Musical und Film zum Schmelzenbringen. Auch hier begleiten ihn ein großes Symphonieorchester, ein grandioserChor und weltbekannte internationale Gaststars. Bocellis legendäre Stimme,gepaart mit fantastischen neuen musikalischen Arrangements und der Verwendungmodernster Technik haucht den schönsten musikalischen Meisterwerken neues Lebenein. Bei diesen Konzerten wird Andrea Bocelli das Publikum erneut auf eineunvergessliche kreative Reise mitnehmen, bei der jeder einzelne Moment bewegenund begeistern wird. Mit Ausflügen in die Welt der Klassik bis zum Hier undJetzt mit populären Melodien, wird es wie das Leben selbst: mal laut, mal leise,es wird persönlich, aufregend und mitreißend, besonders dann, wenn seine Fansden MEGA-HIT Time To Say Goodbye einfordern. Andrea Bocellis Live-Shows haltenwas sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist, der seinemtreuen Publikum immer das Beste gibt.Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern, einem Stern in Hollywood´s Walk OfFame, einem Publikum das drei amerikanische Präsidenten und drei Päpste umfasst,zählt Andrea Bocelli zu den absoluten Ausnahmekünstlern aller Zeiten. Nebenzahllosen nationalen und internationalen Auszeichnungen und Preisen wurde AndreaBocelli 2018 mit dem Global Award als "Best Classical Artist" ausgezeichnet. Fürsein Erfolgsalbum Si war Andrea Bocelli 2019 für einen Grammy für The BestTraditional Pop Vocal Album nominiert. Mit diesem Album hat Andrea Bocelli imvergangenen Jahr seine erste Nummer 1 Platzierung in den Billboard Chartserreicht. Der Tenor veröffentlichte kürzlich den Nachfolger von Si mit dem TitelSi Forever - Die Diamond Edition, gefüllt mit brandneuen Duetten mit JenniferGarner, Ellie Goulding und vielen weiteren Künstlern von Weltrang.Hier alle Vorverkaufsinformationen:- Start exklusiver Vorverkauf auf www.eventim.de sowie auf www.oeticket.com am26.02.2020 um 10 Uhr- Offizieller Vorverkaufsstart bei allen Vorverkaufsstellen Montag 02.03.2020 um10 Uhr