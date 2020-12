Starte den Renten-Turbo! Wie? Mit diesen 3 Tricks!

Die Rente könnte für viele im Alter zu einem Problem werden. Das gesetzliche, durchschnittliche Rentenniveau ist heute bereits gering. In Anbetracht der Demografieentwicklung und der alternden Baby-Boomer-Generation könnte das Niveau noch einmal deutlich sinken.

Foolishe Sparer und Investoren wissen daher: Eigene Altersvorsorge wird immer wichtiger. Möglicherweise auch das Starten eines Renten-Turbos. Wie du das angehen solltest? Vielleicht die entscheidendere Fragestellung. Lass uns daher im Folgenden einen Blick auf drei Tricks riskieren, mit denen du den Turbo starten kannst.

Mehr Rente? Spare möglichst viel möglichst früh!

Ein erster wichtiger Trick beim Thema Renten-Turbo ist eine wichtige Erkenntnis: Zeit ist bei diesem Thema im wahrsten Sinne des Wortes Geld. Das gilt für das Investieren im Allgemeinen, aber auch beim Thema Rente, wo es besonders wichtig sein könnte, früh mit der Vorsorge zu beginnen.

Allerdings nicht nur früh zu starten, sondern möglicherweise gerade in jungen Jahren viel für die eigene, private Rente beiseitezulegen. Wer mit einem zeitlichen Horizont von mehreren Jahrzehnten für die Rente spart und investiert, der kann den Zins- und Zinseszinseffekt möglichst langfristig ausnutzen. Gängige Rechenbeispiele zeigen, wie deutlich der Unterschied sein kann, wenn man früh startet und sein Geld möglichst lange diesem Effekt aussetzt.

Das ist jedoch nicht alles: Wer früh und selbst mit hohen Einsätzen investiert, der hat außerdem noch mehr Möglichkeiten. So kann man beispielsweise noch diversifiziert in trendstarke Wachstumsaktien investieren und diversifiziert ein größeres Risiko eingehen. Das kann dir ebenfalls helfen, den Renten-Turbo zu zünden. Rendite ist schließlich ein wichtiges Vehikel.

Denk nicht zu früh zu konservativ!

Ein zweiter Trick, den wir gerade bereits in Ansätzen thematisiert haben, ist außerdem ein zu frühes, konservatives Denken. Gerade wenn es um das Thema Rente geht, denken Foolishe Investoren eher an defensive, konservative Dividendenaktien. Oder möglicherweise auch an kostengünstige Indexfonds und ETFs. Keine Frage: Damit kannst du definitiv auch deine Rente aufbessern.

Allerdings ist konservatives Denken in frühen Jahren möglicherweise fehl am Platz. Die größte Rendite gibt es schließlich häufig bei Wachstumsaktien und in der Vermögensaufbauphase kann es ratsam sein, weiterhin von diesen Chancen zu profitieren.

Es könnte daher ein Fehler bei der Rente sein, zu früh zu konservativ zu agieren. Ein Umschichten in späteren Jahren ist immer noch eine Option. Für den Anfang könnte es jedoch ratsam sein, die maximale Gesamtrendite in den Vordergrund zu rücken.

Rente? Verliere weder Zeit noch Geld!

Zu guter Letzt ist es außerdem ratsam, bei der Rente insgesamt weder Zeit noch Geld zu verlieren. Wobei wir die zeitliche Komponente vermutlich bereits zur Genüge thematisiert haben. Lass uns daher jetzt noch einen Moment darüber sprechen, was es heißt, kein Geld zu verlieren.

Kein Geld zu verlieren heißt nicht, dass man niemals eine Fehlinvestition tätigen darf. Das wird jedem Investor mal passieren, und dir garantiert auch beim Thema Rente. Allerdings solltest du darauf bedacht sein, kein weiteres Geld zu verlieren. Wenn eine Aktie daher nicht die gewünschten Erfolge liefert, ist es Zeit, sich nach besseren Optionen umzusehen. Eine Aktie, deren Investitionsthese nicht aufgegangen ist, könnte dich hingegen weiteres Geld kosten.

Zeit und Geld zu verlieren ist möglicherweise ein bitterer Fehler, wenn es um das Thema Rente geht. Entsprechend solltest du darauf achten, beides nicht zu tun.

Rente? Zünde den Turbo!

Beim Thema Rente könnte es daher in Anbetracht der Ausgangslage clever sein, selbst vorzusorgen. Den Turbo kannst du zünden, indem du möglichst früh viel sparst sowie nicht zu konservativ denkst. Auch solltest du weder Zeit noch Geld verlieren, dann kann es mit dem Raketenstart durchaus klappen.

