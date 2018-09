--------------------------------------------------------------Jetzt anmeldenhttp://ots.de/8UcrWT--------------------------------------------------------------München (ots) -Absolventen und junge Fachkräfte können sich ab sofort für denkommenden "Karrieretag Familienunternehmen" bewerben. 50international agierende Familienunternehmen aus ganz Deutschlandstellen sich auf der Jobmesse vor. Dort haben die Bewerber dieMöglichkeit, direkt mit den Inhabern und den Personalverantwortlichenvon Unternehmen wie Sennheiser, Hilti, Goldbeck oder Miele überkonkrete Stellenangebote und zukünftige Karriereperspektiven zusprechen.Der 22. "Karrieretag Familienunternehmen" findet am 30. November2018 auf dem Gelände des Familienunternehmens Sennheiser in derWedemark bei Hannover statt. Zum "Karrieretag Familienunternehmen"werden nur akkreditierte Kandidaten zugelassen. Der Bewerbungsschlussist am 15. Oktober 2018.Weitere Informationen und direkte Bewerbung unterwww.karrieretag-familienunternehmen.deDer "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führendenFamilienunternehmern, dem Entrepreneurs Club und der StiftungFamilienunternehmen ins Leben gerufen.Pressekontakt:Maria KrenekReferentin KommunikationStiftung Familienunternehmenkrenek@familienunternehmen.deMareike OerHead of Global Public RelationsSennheiser electronicGmbH & Co. KGmareike.oer@sennheiser.comOriginal-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell