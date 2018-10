Köln (ots) - Der Montagabend bei VOX steht ab dem 26. Novemberganz im Zeichen der Kleinsten: In der Doku-Reihe "Die geheimnisvolleWelt der Kinder" zeigt der Kölner Sender um 20:15 Uhr das spannendeLeben Vier- bis Sechsjähriger im Kindergarten. Direkt im Anschluss,um 22:15 Uhr, können sich die Zuschauer dann auf neue Folgen derDoku-Reihe "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" freuen, in derFamilien mit außergewöhnlichen Erziehungsansätzen begleitet werden."Die geheimnisvolle Welt der Kinder" (Ab 26.11., vier Folgen,montags um 20:15 Uhr):Nach "Die wunderbare Welt der Kinder" gibt VOX in "Diegeheimnisvolle Welt der Kinder" erneut packende Einblicke in dasLeben Vier- bis Sechsjähriger. Dafür verbringen insgesamt zehn Jungsund Mädchen Zeit in einem mit Kameras ausgestatteten Kindergarten.Spielerisch in neue Situationen versetzt werden sie von Kinder- undJugendlichenpsychotherapeutin Janine Heuser und Rüdiger Kißgen,Professor für Entwicklungswissenschaft. Neben "Die geheimnisvolleWelt der Kinder - Wir sind 4!" widmet VOX mit "Die geheimnisvolleWelt der Kinder - Wir sind 5!" und "Die geheimnisvolle Welt derKinder - Wir sind 6!" jeder Altersstufe eine eigene Folge. Einenfestlichen und zu Herzen gehenden Abschluss der Staffel versprichteine vierte Folge zum Thema Weihnachten, in der mit Kindern allerdrei Altersstufen ein Krippenspiel einstudiert und natürlich auchaufgeführt wird. "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" basiert auf dembritischen Hit-Format "The Secret Life of 4 Year Olds". Produziertwird die neue Doku-Reihe von der Brainpool TV GmbH."Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" (Ab 26.11., vierFolgen, montags um 22:15 Uhr):Und nicht nur bei "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" bekommt derZuschauer Einblicke in die Welt der Kleinen - auch die Doku-Reihe"Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders", die VOX direkt imAnschluss jeweils mit neuen Folgen um 22:15 Uhr ausstrahlt, zeigtspannende und vor allem außergewöhnliche Erziehungsansätze. In denneuen Folgen gibt es unter anderem eine Familie, deren Kinder nachdem Wolfsrudelprinzip erzogen werden und sich nach den Regeln derIndianer ausrichten. In einer anderen Familie werden extrem begabteWunderkinder von ihren Eltern gefördert: Die 14-jährige Tochterarbeitet neben dem Abitur bereits an ihrem Bachelor-Abschluss und derachtjährige Sohn ist bereits Jungstudent. Eine weitere Mutterignoriert stattdessen die Schulpflicht in Deutschland: Sie schicktihren Sohn nicht zur Schule, sondern bringt ihm mitExperimentierkästen und in der freien Natur die für sie wichtigenDinge des Lebens bei. Pro Folge werden drei Familien porträtiert -die Eltern wollen aus tiefster Überzeugung nur das Beste für ihreKinder und gestalten so ihr Leben und ihren Alltag. Produziert wirddie Doku-Reihe von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbHsowie von der 99pro media GmbH.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Magnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell