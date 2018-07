Mainz (ots) -Nach drei erfolgreichen Sommerstaffeln startet das Talkmagazin"dunja hayali" nun auf einem festen Sendeplatz einmal im Monatmittwochs um 22.45 Uhr im ZDF - live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio inBerlin.Nichts hat die innenpolitische Debatte in den vergangenen Wochenso sehr bestimmt wie die Flüchtlingspolitik. In der Sendung amMittwoch, 18. Juli 2018, 22.45 Uhr, im ZDF geht es um die Änderungder Asylverfahren, die Seenotrettung und die Situation auf demMittelmeer sowie um Integration.Sogenannte Ankereinrichtungen sollen ab Anfang August dasAsylverfahren beschleunigen. Dunja Hayali hat sich in Zirndorf, einerdieser künftigen Einrichtungen, umgeschaut. Wie geht es denGeflüchteten dort? Und können die Behörden dort wirklich schnellerüber die Verfahren entscheiden?Gleichzeitig bleibt die Lage an den Außengrenzen der EUdramatisch. Über das Mittelmeer flüchten immer noch zahlreicheMenschen - viele kommen dabei ums Leben. Die Seenotrettung derNichtregierungsorganisationen ist mittlerweile umstritten. An Landleben die Geflüchteten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen inMassenlagern. Und immer noch ist Europa uneins darüber, was zu tunist - mit fatalen Folgen für die Menschen: zum Beispiel für dieafghanische Mutter, die mitansehen musste, wie ihre vier Kinder inden Fluten der Ägäis starben, weil Hilfe ausblieb. Ein griechischerFischer erzählt, wie und warum er Flüchtlinge vor seiner Küsterettet, die dann in dem Aufnahmelager Moria auf Lesbos unterschwierigsten Verhältnissen leben müssen.Auch in Deutschland tun sich immer noch viele schwer im Umgang mitden Migranten. Das sächsische Borna mit 20.000 Einwohnern nahm imSpätsommer 2015 640 Menschen auf. Das sind bezogen auf die Anzahl derEinwohner deutlich mehr als in den meisten anderen Kommunen. Wiesteht es dort heute um die Integration? Wie läuft das Zusammenlebenin der Stadt? Was denken die Einheimischen?Als Gäste im Studio erwartet Dunja Hayali unter anderenClaus-Peter Reisch, der als Kapitän des Rettungsschiffs "Lifeline" inden vergangenen Wochen mehreren hundert Geflüchteten das Lebengerettet hat, den Politikberater Gerald Knaus, der dasEU-Türkei-Abkommen mit entwickelt hat, und die sächsischeIntegrationsministerin Petra Köpping ,SPD.Die nächsten Ausgaben von "dunja hayali" stehen am Mittwoch, 8.August 2018, 22.45 Uhr, und am Mittwoch, 5. September 2018, 22.45Uhr, auf dem ZDF-Programm.https://presseportal.zdf.de/pm/dunja-hayali-1/https://dunjahayali.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hayaliPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell