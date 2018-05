Schwalbach am Taunus/Köln (ots) -Ab sofort können REWE-Kunden bei jedem Einkauf aktiv zum Neu- undUmbau von inklusiven Kinderspielplätzen in ganz Deutschlandbeitragen. Mit jedem Kauf eines Produktes aus dem Sortiment von P&G,zu denen unter anderem Marken wie Pampers, Ariel, Always, Oral-B undGillette gehören, fließt ein Cent in das Projekt "Stück zum Glück".Mit dieser Aktion werden über einen Zeitraum von drei Jahren eineMillion Euro zusammengetragen, um neue inklusive Spielplätze zuschaffen und bestehende Flächen inklusiv aus- oder umzubauen.Barrierefreie Spielplätze bieten eine wichtige Begegnungs- undAustauschplattform für Eltern und Kinder. Hier können sich Kinder mitund ohne Behinderung spielend kennenlernen und schon früh lernen,ganz selbstverständlich miteinander umzugehen. Tatsächlich jedochsind nur wenige öffentliche Kinderspielplätze in Deutschland inklusivgestaltet. Hintergrund sind oft auch knappe finanzielle Mittel. Dort,wo viele Städte und Kommunen an ihre Grenzen stoßen, schaffen dieProjektpartner Procter & Gamble (P&G), REWE und die Aktion Mensch mitder "Stück zum Glück"-Aktion jetzt wertvollen Spielraum.Die einzelnen Spielplätze sind vor Ort mit Förderprojekten derAktion Mensch verknüpft, um auf diese Weise ihre Nutzbarkeit überJahre sicherzustellen. "Uns war von Anfang an wichtig, dass dieSpielplätze nachhaltig gepflegt werden, damit alle Kinder dortdauerhaft spielen können", sagt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzenderder REWE Group. "Wir bei REWE sind deshalb glücklich und stolz beidiesem Vorhaben in Zusammenarbeit mit P&G und der Aktion Menschmitwirken zu dürfen." Für die Aktion Mensch ist Inklusion daszentrale Thema. "Barrierefreie Spielplätze bieten besteVoraussetzungen, um Vorurteile abzubauen. Denn wo Inklusion frühgelernt und gelebt wird, entstehen Barrieren im täglichen Umgang garnicht erst", so Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch.Mit der Unterstützung beim Neu- und Umbau inklusiver Spielplätzesetzen P&G und REWE ihre gemeinsame Projektarbeit für das Gemeinwohlfort: In den vergangenen drei Jahren wurde bereits mit derUnterstützung der REWE-Kunden eine Million Euro für die Realisierungeines Kinderschutzhauses in Bangladesch gespendet. Astrid Teckentrup,Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble: "Wir sind begeistertvom Erfolg unserer letzten gemeinsamen Aktion. Daran wollen wiranknüpfen. Wir freuen uns, gemeinsam mit REWE und der Aktion Menschdeutschlandweit integrative Spielplätze zu schaffen."Weitere Informationen zur Aktion "Stück zum Glück" unterwww.rewe.de/glück.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®,blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head &Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olaz®, OldSpice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® undWick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationenüber P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com undwww.twitter.com/PGDeutschland.Über REWEMit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 57,8Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 254.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 41,7 Milliarden Euro.Über die Aktion Mensch e.V.Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisationim sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964hat sie mehr als 4 Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben.Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mitBehinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und dasselbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mitden Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jedenMonat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier MillionenLotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF,Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie,Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Judenin Deutschland. 