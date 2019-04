Einführung der ersten neuen, integrierten Markenplattform derMarke seit über einem JahrzehntHamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - GREY GOOSE® Wodka kündigtseine globale Markenplattform "Live Victoriously" an. Das Ethos derLive Victoriously-Plattform ist eine Antwort auf die Nachfrage derVerbraucher nach Luxusmarken, die authentischer sind und mit denensie eher eine Beziehung eingehen können. Selbstverwirklichung erfolgtnicht mehr dadurch, andere zu beeindrucken, sondern eher durch dieAugenblicke, die für einen selbst wichtig sind - egal wie klein odergroß diese Momente sein mögen."Im Wesentlichen versteht Live Victoriously, dass Sie selbst derbesondere Anlass sind und dass jeder Moment - ob groß oder klein -eine Gelegenheit ist, eine lebenslange Erinnerung zu erzeugen. Esist paradox, dass Verbraucher heute mehr denn je Wert aufProduktqualität und Markentransparenz legen, aber ihr Kaufverhaltenauf Kompromissbereitschaft bei beiden hinweist", so Lee Applbaum,Global Chief Marketing Officer von GREY GOOSE. "Gut genug" ist indieser Kategorie, die durch Preisdruck und kluges, aber oftirreführendes Marketing abgeschwächt wurde, zur Norm geworden. GREYGOOSE ist ein Luxusprodukt, aber diese Positionierung hat auch unsereFähigkeit beeinträchtigt, Verbraucher auf einer bestimmten Ebene zuerreichen: In den meisten Fällen reservieren sie GREY GOOSE für ganzbesondere Anlässe. Live Victoriously versucht, diese Wahrnehmung zuändern und die Verbraucher darin zu bestärken, dass sie selbst diebesondere Gelegenheit sind und dass jeder Moment eine Chance dafürist, eine lebenslange Erinnerung zu schaffen.Die neue globale Markenplattform wird ganzheitlich durch eineReihe von integrierten kreativen Assets unterstützt. Sie sollenemotionale Verbindungen zu den Konsumenten auf eine Art und Weiseherstellen, mit der GREY GOOSE auch für die flüchtigsten Momenteleichter zugänglich und die richtige Wahl ist - denn auch sie habendas Potenzial, lebenslange Erinnerungen zu werden. Die LiveVictoriously TV-Spots verstärken diese emotionale Konnektivität,indem sie entweder einen Hauptdarsteller oder eine Gruppe vonCharakteren präsentieren, die sich vollständig auf unerwartete, aberfeierliche Momente einlassen. Die 15 und 30 Sekunden langenTVC-Spots, die von Fredrik Bond inszeniert und mit ermutigendenSlogans wie "Live like you're the special occasion", "Live like everyday is your birthday"und "Live like your phone doesn't exist"überlagert sind, werden bis Juni über Cable Entertainment Networks,Primetime TV und Sports Programming ausgestrahlt. KultigeAußenwerbung wird die Kampagne außerdem in wichtigen Märkten wie NewYork, Chicago, Los Angeles, Miami, Washington DC, Las Vegas undAtlanta präsentieren, und die Anzeigen werden in US-Printmedien, vonEsquire über Rolling Stone bis hin zum Food & Wine Magazine gezeigtwerden.GREY GOOSE startet weiterhin sein digitales und soziales Ökosystemweltweit komplett neu, mit der Transformation von www.GreyGoose.comzu einer immersiven, interaktiven Website, die mit individuellenInhalten angereichert wird. Darüber hinaus wird die Einführung derLive Victoriously-Plattform durch exklusive Medienpartnerschaften mitTop-Content-Hubs wie Hulu, Spotify, The Skimm und HypeBeastunterstützt.MullenLowe U.S. wurde kürzlich als neue verantwortlicheKreativagentur verpflichtet und führte den Start der LiveVictoriously-Plattform durch. Zusätzlich zu MullenLowe beauftragteGREY GOOSE Publicis Sapient mit der globalen digitalen und sozialenStrategie zur Förderung der digitalen Transformation desUnternehmens. Diese beiden Partnerschaften haben das Engagement vonApplbaum für eine ganzheitliche Überarbeitung und Neupositionierungder GREY GOOSE-Markenidentität untermauert.Zur Feier der Einführung der Live Victoriously-Plattformüberraschte GREY GOOSE gestern Abend bei der "Happy Hour" in New Yorkund London Besucher von Bars nach Feierabend mit Auftritten einigerder beliebtesten Comedians der Welt. Die Comedians - darunter JamieFoxx, Aidy Bryant und Colin Jost in New York City und Jack Whitehallin London -, die sich für diesen Abend als Barkeeper ausgaben,servierten Cocktails und boten gleichzeitig spontane Standup-Shows,die sich auf die Hauptbotschaft der neuen Plattform konzentrierten:"Live Victoriously" bedeutet, sich das Beste zu gönnen, weil man siches wert ist. Und die besten Momente sind diejenigen, in denen Siesich gerade befinden - auch an einem Dienstag um 18 Uhr. Das ganzeJahr über wird GREY GOOSE weiterhin kulturelle Anbieter ausverschiedenen Bereichen zusammenbringen, um Alltagsmomente zurevolutionieren und die Menschen zu inspirieren, ihr Leben nach demMotto "Live Victoriously" zu führen.Als Marktführer in der Kategorie Super-Premium-Wodka ist GREYGOOSE bereits ein Synonym für außergewöhnliche Qualität und es wirdihm weitgehend zugeschrieben, die Kategorie seit seiner Einführungvor 22 Jahren für immer verändert zu haben. Mit dem Start von LiveVictoriously möchte die Marke die Verbraucher jedoch daran erinnern,dass Qualität nicht nur für die großen Momente des Lebens reserviertsein muss - GREY GOOSE ist für jeden Moment geeignet, der dasPotenzial hat, eine lebenslange Erinnerung zu werden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte angreygoose@nikecomm.com (file://10.86.178.62/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZ2IJFO3/greygoose@nikecomm.com).Informationen zu GREY GOOSE WodkaGREY GOOSE® wird ohne Kompromisse aus hochwertigsten Zutatenhergestellt. Der Produktionsprozess kann von der Ernte bis zum Korkenzu 100 % zurückverfolgt werden. Jeder Aspekt der Herstellung von GREYGOOSE® konzentriert sich darauf, einen Wodka von unerreichterQualität zu schaffen. Jede Flasche GREY GOOSE wird in Frankreichdestilliert und abgefüllt, mit einem Rezept und einem Prozess, dervon Anfang an unverändert geblieben ist. Es werden nur zwei Zutatenverwendet: sortenreiner Weizen aus der französischen Region Picardieund Quellwasser aus unserem natürlichen Kalksteinbrunnen inGensac-la-Pallue. Ein einzigartiges Destillationsverfahren bringt dienatürlichen und außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Zutatenhervor.Das Fachwissen des GREY GOOSE Kellermeisters François Thibaultsorgt für eine unvergleichliche Weichheit und einen hervorragendenGeschmack. Das GREY GOOSE Portfolio umfasst GREY GOOSE® Wodka und diearomatisierten Wodkas GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange undGREY GOOSE® Le Citron.www.greygoose.comDie Wodka-Marke GREY GOOSE gehört zum Portfolio von BacardiLimited mit Sitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sichauf die Unternehmensgruppe Bacardi, einschließlich BacardiInternational Limited.TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSSTVideo - https://mma.prnewswire.com/media/873388/GREY_GOOSE_LIVE_VICTORIOUSLY.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2439262-1&h=3884133429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2439262-1%26h%3D4207420894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F873388%252FGREY_GOOSE_LIVE_VICTORIOUSLY.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F873388%252FGREY_GOOSE_LIVE_VICTORIOUSLY.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F873388%2FGREY_GOOSE_LIVE_VICTORIOUSLY.mp4)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/873381/GREY_GOOSE_Jamie_Foxx.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/873383/GREY_GOOSE_June_GQ.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/873384/GREY_GOOSE_Event.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/873385/GREY_GOOSE_Colin_Jost.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/873387/GREY_GOOSE_Aidy_Bryant.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/873386/GREY_GOOSE_Live_Victoriously_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2439262-1&h=3670937611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2439262-1%26h%3D1786984461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F873386%252FGREY_GOOSE_Live_Victoriously_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F873386%252FGREY_GOOSE_Live_Victoriously_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F873386%2FGREY_GOOSE_Live_Victoriously_Logo.jpg)Original-Content von: GREY GOOSE, übermittelt durch news aktuell