Start von De-Mail beim Zoll/Mit dem Zoll immer vertraulich, sicher und nachweisbar kommunizieren (FOTO)

Bonn (ots) -Seit Mai 2017 bietet der Zoll die sichere De-Mail als zusätzlichenKommunikationsweg an. Die De-Mail ersetzt auf elektronischem Wegverschiedene Arten der bisherigen schriftlichen Kommunikation,vorausgesetzt die Kommunikationspartner verfügen über einDe-Mail-Konto. Beim Zoll betreiben die Generalzolldirektion mit allensechs Service-Centern und beiden Bundeskassen, sowie alleHauptzollämter und Zollfahndungsämter De-Mail Adressen. Uwe Schröder,oberster Zöllner in Deutschland, dazu: "Die De-Mail ist eine wichtigeErweiterung unserer bisherigen E-Mail-Kommunikation mit Bürgern,Unternehmern und Behörden. Sie verbindet die bekannteE-Mail-Technologie mit zeitgemäßen zusätzlichen Funktionalitäten. Sokönnen Sie mit uns immer vertraulich und nachweisbar kommunizieren."Einschreiben mit Rückschein sowie auch Anträge mit Unterlagen mitgesetzlichem Schriftformerfordernis lassen sich problemloselektronisch per De-Mail abbilden. Für die Kommunikation per De-Mailist eine eigene De-Mail-Adresse erforderlich, die man bei denstaatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhält. Der Zoll nutzt denneuen Kommunikationsweg mit De-Mail sowohl für den Austausch mitBürgern und Wirtschaftsbeteiligten als auch mit anderen Behörden undGerichten. Die De-Mail-Adressen des Zolls finden Sie unter denKontaktdaten der einzelnen Dienststellen auf www.zoll.de .