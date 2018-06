Start von DTAD 360 - Neue Webapplikation vereint Software- und Cloudlösung

Berlin (ots) - Die DTAD AG (www.dtad.de) reagiert mit dem Launchvon DTAD 360 auf die sich ändernden Marktanforderungen am Auftrags-und Vergabemarkt für öffentliche Ausschreibungen undprivat-gewerbliche Auftragsinformationen. Die neue Webapplikationbietet ab sofort Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen dieMöglichkeit, ihr Ausschreibungsmanagement zentral,abteilungsübergreifend und digital auf einer Plattform umzusetzen."DTAD 360 vereint unsere seit fast 20 Jahren bestehende Expertiseim Akquise- und CRM-Bereich mit nahezu allen am Markt verfügbarenAuftragsinformationen in einem wirklich großartigen neuen Produkt",so Torsten Daus, Vorstand der DTAD Deutscher Auftragsdienst AG. "Fürden Vertrieb unserer Kunden zählt nicht nur die Quantität derLeadinformationen, sondern auch die Intelligenz von DTAD 360dahinter. Für unsere Kunden ist es wettbewerbsrelevant, eineAusschreibung vor deren Veröffentlichung zu kennen, oder die Akquiseim gewerblichen Sektor zum richtigen Zeitpunkt zu starten und all dasin einem zentralen Tool effizient bearbeiten und nachvollziehen zukönnen", so Torsten Daus weiter.Eine Lösung: zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse desKundenDTAD 360 ermöglicht es seinen Kunden jeden Prozess imAuftragsmanagement digital abzubilden. Angefangen von der umfassendenund qualitativ hochwertigen Recherche nach Ausschreibungen, über dasKontaktmanagement mit Top-Entscheidern bis hin zur umfassendenWettbewerbs- und Marktbeobachtung. Mit seinen neuen Funktionen, wiezum Beispiel der Objekt- und Gebäudedatenbank, Online-Verzeichnis-,News- und Akquiseplattform in einem, deckt DTAD 360 dabeiganzheitlich Akquise- und Vertriebsvorhaben ab und stellt zudem eineSchnittstelle zu Auftragnehmern und Auftraggebern dar.Anwenderfreundlichkeit trifft auf ein hohes Maß anPersonalisierungDurch den Einsatz neuer datenbasierter Technologien, wie DTADAnalytics und der Kombination von smarten Algorithmen und KünstlicherIntelligenz (KI), sind Einschätzungen zu Beteiligungsentscheidungenmit DTAD 360 bereits im Vorfeld von Ausschreibungen möglich.Weitere Informationen zu DTAD 360 finden sich unter:https://www.dtad.de/360Über die DTAD AG:Mit jährlich über 600.000 Auftragsinformationen ist die DTADDeutscher Auftragsdienst AG aus Berlin deutschlandweit der führendePremium-Anbieter für öffentliche, gewerbliche und privateAuftragsinformationen sowie ganzheitliches Ausschreibungsmanagement.Von der Auftragsrecherche, über die Wettbewerbsanalyse bis hin zumKontaktmanagement mit Top-Entscheidern der Auftragsvorhaben, erhaltenKunden branchenübergreifend die für Sie relevanten Informationen zunationalen, internationalen und europäischen Ausschreibungen. Darüberhinaus unterstützen datenbasierte Produkte und Features den Kunden inallen Salesphasen.Gegründet wurde die DTAD Deutscher Auftragsdienst AG im Jahr 2000.Derzeit sind circa 120 MitarbeiterInnen in der DTAD AG beschäftigt.Geführt wird das Unternehmen von Gründer Höddi Tryggvason, Dr.Alexander Seyferth und Torsten Daus.Pressekontakt:Anne Becker| DTAD Deutscher Auftragsdienst AG| Waldemarstraße 33a|10999 Berlin| +49.30.6162841| presse@dtad.deOriginal-Content von: DTAD Deutscher Auftragsdienst AG, übermittelt durch news aktuell