Start-up von ista und Aareal Bank will Vermieter bei digitaler Immobilienverwaltung unterstützen

Essen/ Wiesbaden (ots) - Das Start-up objego ermöglicht privaten Vermietern, ihre Immobilie digital, einfach und sicher zu managen. Neben dem Energiedienstleister ista beteiligt sich auch die Aareal Bank AG an dem neu gegründeten Unternehmen.Rund ein Drittel aller Wohnungen in Deutschland wird von Privatpersonen vermietet. Die nebenberufliche Verwaltung dieser rund 14 Millionen Wohnungen geht für die Vermieter oftmals mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand auf Kosten der eigenen Freizeit einher. "Immobilienverwaltung bedeutet für private Vermieter heute meist mühevolle Kleinarbeit, die häufig in der Freizeit zu leisten ist. Mit objego können Vermieter künftig viel Zeit sparen: Wir bieten unseren Kunden eine fortlaufend erweiterte, dennoch leicht zu bedienende Software-Lösung", sagt Philip Rodowski, CEO von objego. Das Start-up hat dafür eine digitale Plattform zur Verwaltung von Wohnungsbeständen für private Vermieter entwickelt.Joint Venture von ista und Aareal BankZum jetzt erfolgten Markteintritt und der weiteren Entwicklung der Software kann objego auf die Erfahrung und Unterstützung von zwei starken Partnern setzen, die beide langjährige Erfahrung im Immobiliensektor mitbringen: den Energiedienstleister ista und den Immobilienspezialisten Aareal Bank. Die Beteiligung, die im Rahmen eines Joint Ventures erfolgt, steht noch unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Genehmigung.Philip Rodowski, CEO von objego: "Wir freuen uns, die volle Unterstützung zweier starker Unternehmen wie ista und der Aareal Bank zu haben. Nun können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, unsere Plattform gemeinsam mit unseren Kunden weiterzuentwickeln." Das neue Kapital will objego für die Erweiterung des Teams, den Ausbau und die Optimierung sowie die kontinuierliche Skalierung des Produkts nutzen.objego gratis testenHeute - kurz nach dem Launch - bietet objego bereits viele Grundfunktionalitäten wie die digitale Nebenkostenabrechnung. Vermieter können die Plattform ab sofort kostenlos testen und durch ihr Feedback die Entwicklung der Produktfeatures beeinflussen. Langfristig soll der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie mit der internetbasierten Plattform abgedeckt werden. In den nächsten Entwicklungsstufen sind unter anderem eine intelligente Finanzverwaltung mit Hilfe einer Bankenschnittstelle und ein digitales Dokumentenmanagement geplant.Weitere Informationen zur ista International GmbH finden Sie unter: https://www.ista.com/de/Weitere Informationen zur Aareal Bank finden Sie unter: https://www.aareal-bank.com/Über objegoobjego erleichtert den Vermieter-Alltag mit digitalen Lösungen. Seit der Gründung des PropTech-Unternehmens im Jahr 2020 bietet es privaten Vermietern eine digitale Plattform, um Nebenkosten unkompliziert abzurechnen und Finanzen übersichtlich zu verwalten. Insbesondere die vier Millionen Privatvermieter in Deutschland, die in nebenberuflicher Tätigkeit rund 14 Millionen Wohnungen verwalten, sollen von der cloud-basierten Verwaltungssoftware profitieren. Mehr Informationen unter http://www.objego.dePressekontakt:objego GmbHPatricia RegenhardtTelefon: +49 201 459-3501presse@objego.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145922/4640515OTS: objego GmbHOriginal-Content von: objego GmbH, übermittelt durch news aktuell