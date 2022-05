Berlin (ots) -Start-up merXu startet mit B2B-Marktplatz in Deutschland durch- merXu unterstützt Unternehmen dabei, die Digitalisierung der Beschaffungvoranzutreiben- Erster B2B-Marktplatz mit Fokus auf Industrie und Handwerk in Europa- Bereits mehr als 30.000 Anbieter und mehr als 7 Millionen Produkte- Roll-out nach Westeuropa startet nun mit Deutschland- Prozess- und serviceorientiertes Community-Modell bietet erhebliches Kostensenkungspotential- Lieferkettenstabilität durch Fokus auf den innereuropäischen Handel- Erfahrenes Gründerteam wird von namhaften internationalen VC-InvestorenunterstütztstartmerXu, die Ende 2020 gegründete B2B-Community für Industrie und Handwerk, expandiert nun auch nach Deutschland. Als erster europäischer Business-Online-Marktplatz vernetzt merXu Marktteilnehmer aus allen Branchenmiteinander, um einfach, sicher und schnell Waren des betrieblichen Bedarfs sowie industrielle Dienstleistungen anzubieten beziehungsweise einzukaufen. Zunächst in Osteuropa gestartet, setzt merXu nun sein dynamisches Wachstum in Deutschlandfort. Bereits heute können Kunden mehr als 7 Millionen Produkte von mehr als 30.000Anbietern ordern. merXu wird von international bekannten Venture Capital-Investoren wie Accel, Point 9 Capital und Prosus Ventures unterstützt. "Bei uns können Unternehmen aus Industrie und Handwerk Waren und Dienstleistungen für ihren täglichen Bedarf auf eine neue Art beschaffen. Durch die Digitalisierung der Prozesse lassen sich die Effizienz in diesem Bereich deutlich erhöhen und Kosten senken", erläutert Mitgründer und CEO Przemyslaw Budkowski. "Dabei verstehen wir uns nicht als Online-Händler, sondern stellen vielmehr den Community-Charakter in den Fokus. Das bedeutet, dass wir die Interaktion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fördern und ihnen durch Services und effiziente Prozesse einen echten Mehrwert bieten. Mit diesem Geschäftsmodell starten wir nun in Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft, durch."Przemyslaw Budkowski, Tomasz Nowak und Sebastian Pietrowski gründeten das Start-up Ende 2020 in den Niederlanden und bauten das Angebot mit einem Team aus erfahrenenDigitalexperten zunächst in Mittel- und Osteuropa auf. Bereits knapp anderthalb Jahre nachdem Start mit zunächst rund 360 angeschlossenen Lieferanten und etwa 400.000 Produkten ist die Zahl der Anbieter auf mehr als 30.000 und das Sortiment auf über 7 Millionen Produkte angewachsen. Und es werden täglich mehr.Mehrwert für Marktteilnehmer und Lieferkettensicherheit im Fokus Als erster B2B-Online-Marktplatz für Industrie und Handwerk in Europa möchte merXu Nutzerfreundlichkeit und den Community-Gedanken erlebbar machen. Dazu gehören nicht nur die schnelle Auffindbarkeit der gewünschten Produkte sowie der einfache, transparente und sichere Handel, sondern auch die echte Vernetzung zwischen Einkäufern und Verkäufern mit der Möglichkeit, etwa für Preisverhandlungen oder Produktanfragen direkt miteinander in Kontakt zu treten. Hinzu kommen Dienstleistungsangebote, beispielsweise in den Bereichen Logistik und Finanzen, sowie ein persönlicher Service und immer wieder neue Aktionen wie Rabatt- oder Bonusprogramme. Dabei setzt merXu auch stark auf Software-as-a-Service-Angebote. Diese, kurz SaaS-Applikationen genannten, selbstlernenden Programme schaffen in vielen Bereichen erheblichen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer. So machen sie beispielsweise auf Basis von früheren Bestellungen beim nächsten Besuch individualisierte Vorschläge.Mit der Stärkung des innereuropäischen Handels setzt merXu auf einen der großen Erfolgsfaktoren der Zukunft. So fällt einerseits das Argument der Lieferkettensicherheit in Zeiten geopolitischer Unwägbarkeiten durch die Vorteile einer einfacheren Logistik und höheren Verfügbarkeit ins Gewicht. Andererseits sprechen auch positive Kosteneffekte durchattraktive Preise für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen zum Beispiel in Osteuropa. Zudem profitieren all diejenigen Unternehmen von der Nutzung der Plattform, die ihren digitalen Wandel schnell vorantreiben wollen. Ebenfalls ein wichtiges Thema für den Wirtschaftsstandort Deutschland, der in Sachen Digitalisierung im europäischen Vergleich noch eher im Mittelfeld rangiert.Deutschland mit großem Wachstumspotenzial Als größter Wirtschaftsraum in Europa bietet Deutschland erhebliches Wachstumspotenzial für merXu. Dieses will das Unternehmen unter anderem mit der geplanten Einstellung von mehr als 50 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis Ende des Jahres zügig realisieren. Der Online-Marktplatz wird parallel auf die Bedürfnisse und Besonderheiten desdeutschen Marktes zugeschnitten.Namhafte internationale VC-Investoren haben sich an merXu beteiligt Das Potenzial des SaaS-basierten B2B-Marktplatzes merXu erkannten auch namhafte Investoren wie Accel, Point 9 Capital und Prosus Ventures. Letzterer ist Teil von Prosus, einem der größten Technologie-Investoren der Welt, der an der Börse Euronext notiert ist. Die Investoren versorgten das Unternehmen Ende 2021 in einer Series A Finanzierungsrunde mit frischem Kapital für den weiteren Schritt nach Deutschland, wo sich für merXu dank der stark mittelstandsgeprägten Wirtschaft erhebliches Wachstumspotenzialergibt."merXu hat ein Produkt mit klarem Kundennutzen entwickelt, das die aktuellen Trends und Bedürfnisse der Region widerspiegelt, nämlich die zunehmende E-Commerce-Nutzung und die Wiederherstellung der innereuropäischen Handelsbeziehungen. Wir glauben, dass das merXu-Team in einer Ära der Transformation im B2B-Bereich ein Erfolgstreiber sein wird, was sich positiv auf die europäische Wirtschaft auswirken wird," sagt Sandeep Bakshi, Head of European Investments bei Prosus Ventures.Sonali De Rycker, Partner bei Accel ergänzt: "Wir freuen uns darauf, das außergewöhnliche Gründerteam auf seinem Expansionsweg zu unterstützen und den digitalen Wandel im großen, fragmentierten Markt von Industrie und Handwerk nun auch in Deutschland zu begleiten."Weitere Informationen finden Sie auf der merXu Website (https://merxu.com/de/).Über merXumerXu ist Europas erster B2B-Online-Marktplatz für Industrie und Handwerk. Die schnell wachsende Plattform vernetzt Einkäufer und Verkäufer aus allen Branchen und ermöglicht ihnen, einfach und sicher Materialien und Waren des betrieblichen Bedarfs einzukaufen beziehungsweise zu verkaufen sowie industrielle Dienstleistungen anzubieten. Die Plattform wurde 2020 in den Niederlanden gegründet und zunächst in Mittel- und Osteuropa ausgerollt. Mit dem Markteintritt in Deutschland im Frühjahr 2022 setze merXu seine Expansionspläne weiter fort, mit dem Ziel der führende B2B-Marktplatz für Industrie und Handwerk in Europa zu werden.Pressekontakt:Bettina FriesFries ConsultingE-Mail: presse.deutschland@merxu.com+49 172 2976243Original-Content von: Merxu GmbH, übermittelt durch news aktuell