Start-up-Maschine von Rocket Internet stottert: Dieses Jahr noch keine eigene Neugründung

Berlin (ots) - Dafür mehr als 100 Investments in fremdeUnternehmenBerlin, 23. August 2017 - Der Berliner Start-up-Entwickler RocketInternet gründet kaum noch eigene Jungunternehmen, investiert dafüraber vermehrt in fremde Internet-Firmen. So hat Rocket 2017 nochkeine einzige Neugründung an den Markt gebracht. Gleichzeitig hat diebörsennotierte Gesellschaft nach Informationen desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 9/2017, EVT 24. August) indiesem Jahr schon in mehr als 100 fremde Start-ups investiert.Dabei hatte Vorstandschef Oliver Samwer noch im April angekündigt,dieses Jahr "fünf bis acht" neue Unternehmen starten zu wollen.Stattdessen konzentrierte sich Rocket bislang ausschließlich auf dasInvestmentgeschäft, das vor allem aus dem im Januar geschlossenen undmit einer Milliarde US-Dollar gefüllten "Rocket Internet CapitalPartners Fund" finanziert wird. Zu den jüngsten Beteiligungen gehörenbeispielsweise das Münchner Start-up Personio, das eine Software zurMitarbeiterverwaltung entwickelt hat, oder dieKindermädchen-Vermittlung Koru Kids aus London.Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5122E-Mail: wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell