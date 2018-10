Start-up-Inspirationen in Köln / ISM Köln lädt zum Entrepreneurship Summit ein (FOTO)

Köln (ots) -Die Start-up-Szene in Deutschland wächst und treibt mitzukunftsträchtigen Ideen und neuen Geschäftsmodellen den Status Quoder deutschen Wirtschaft voran. Um erfahrene Gründer,Start-up-Interessierte und Studierende zusammenzubringen, lädt dieInternational School of Management (ISM) am 20. November ab 16 Uhrzum Entrepreneurship Summit am Campus Köln ein. Als Referent sprichtunter anderem Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer.Gerade an Hochschulen finden sich immer mehr ambitionierte jungeMenschen mit spannenden Ideen für ein eigenes Unternehmen. Vieledieser Gründungspläne werden jedoch nicht in die Tat umgesetzt. Wassind die größten Hürden, was macht einen erfolgreichen Unternehmeraus und wie begeistert man Kunden und Investoren? Diesen Fragen gehtdie ISM mit dem Entrepreneurship Summit nach und bietet gleichermaßenRat und Inspiration für angehende Gründer."Für mich sind die Gründer und ihre Persönlichkeiten diewichtigsten Gründe, um zu investieren", sagt Carsten Maschmeyer. AlsGeschäftsführer der Maschmeyer Group investiert der Unternehmer inStart-ups aus verschiedenen Branchen. Beim Entrepreneurship Summitder ISM leitet er mit seiner Keynote den Abend ein.Welches Gründungspotenzial an der Hochschule besteht, zeigt einweiterer Referent: ISM-Absolvent Daniel Tykesson hat gemeinsam mitseinen Brüdern das Start-up Kumpan Electric gegründet, mit dem erElektroroller herstellt und vertreibt. Serial Entrepreneur OliverBludau gibt ebenfalls Einblicke in seine Gründungserfahrungen und dieArbeit des Innovators Institute.Im Rahmen des Summits kürt das Entrepreneurship Institute@ISMzudem den Gewinner des ersten ISM-Gründerwettbewerbs. Die kostenloseVeranstaltung an der ISM Köln (Im MediaPark 5c, 50670 Köln) ist füralle Interessierten geöffnet. Um eine Anmeldung unterentrepreneurship@ism.de wird gebeten.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 180Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell