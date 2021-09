Baden-Baden (ots) -Im Rahmen des Peter Hertweck NachfolgerForum, das am 21. und 22. Oktober im Europa-Park Rust veranstaltet wird, findet ein Start-up-Gipfel statt, um Gründer und Investoren zusammenzubringen. Zwei der erfolgreichsten neuen Start-up-Gründer Deutschlands, Marco Beicht von powercloud und Sascha Kiener von Augmentaio, haben bereits Keynote-Vorträge zugesagt. Forums-Initiator Peter Hertweck erklärt: "Marco Beicht mischt mit powercloud die Digitalisierung der Energiewirtschaft auf; Kunden sind e.on, En.BW, Mainova, Web.de und viele mehr. Sascha Kieners Firma Augmentaio entwickelt Augmented Reality made in Germany; Kunden sind u.a. die Stadt Aachen, Capgemini und Evonik." Ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt hat Sarna Röser, die Vorsitzende des Verbands Junge Unternehmer. Dieser ist mit 1.500 Mitgliedern immerhin der größte Verband für Gründer, Jungunternehmer und Unternehmensnachfolger in Deutschland.Zielgruppe des Forums sind über Start-ups, Business Angels und Investoren hinausgehend vor allem Unternehmer und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Auf den bisherigen Veranstaltungen hatten sich mehr als 120 Teilnehmer aus diesen Kreisen zusammengefunden.Auf der Referentenliste stehen neben Gründern und Investoren unter anderem der "KI-Papst" Prof. Dr. Peter Gentsch, der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der Zukunftsforscher Prof. Dr. Thomas Druyen sowie Dr. Markus Faulhaber, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Allianz Leben, der Chefunterhändler für Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO Yongtu Long und weitere Persönlichkeiten, die man nicht täglich trifft.Das Peter Hertweck NachfolgerForum (https://peter-hertweck-forum.de/) bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Start-ups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: maetzing@peter-hertweck-forum.de,Web: www.peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. +49 (0)611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Peter Hertweck Forum, übermittelt durch news aktuell