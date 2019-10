Start-up-Fonds streitet mit Lidl-Gründer

Berlin (ots) - 22. Oktober 2019 - Der Start-up-Investor RheingauFounders steckt in einem handfesten Konflikt mit seinen eigenenGeldgebern. Wie das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 11/2019,EVT 24. Oktober) weiter berichtet, ist einer von ihnen derRisikokapitalgeber Born2Grow, den der Lidl-Gründer Dieter Schwarzfinanziert. Mehrere Investoren erwägen Klagen. Born2Grow verhandeltzudem über einen kompletten Ausstieg und den Verkauf seinerBeteiligungen. Entzündet hatte sich der Streit an Fondsgebühren, dieRheingau Founders von seinen Finanziers einforderte.Die Gründer des Start-up-Fonds waren 2014 durch eine früheInvestition beim Essenslieferdienst Lieferando zu Geld gekommen. Siefingen daraufhin an, eigene Unternehmen aufzubauen, und gründeteneinen Investorenclub. Zu den Mitgliedern gehören neben Born2Grow auchUnternehmer wie Cornelius Boersch oder die Mende-Familie ausKarlsruhe.Bereits vor einem Jahr kam es zum Streit, als Rheingau Foundersseinen Investoren Kosten für die Start-up-Beteiligungen in Rechnungstellte, etwa für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ungewöhnlichwar, dass der Fonds Kosten auch rückwirkend einforderte - teilweisefür einen Zeitraum von fünf Jahren. Born2Grow sollte beispielsweiseeine Viertelmillion Euro an Gebühren zahlen. Einige Investoren, mitdenen 'Capital' gesprochen hat, weigerten sich zu zahlen. DieBegründung: Die plötzlich anfallenden Forderungen seien zu hoch undteilweise bereits verjährt.Die Rheingau-Founders-Partner Philipp Hartmann und Tobias Johannhingegen nennen das Verhalten von Born2Grow "erschreckendunprofessionell". Die Kosten seien in den Verträgen festgeschriebenworden. Born2Grow war damals bereits gegen die Berliner Gründer vorGericht gezogen. Bevor es zu einem Urteil kam, einigten sich dieParteien außergerichtlich. Nun könnten neue Klagen anstehen.Zwischen Geldgebern und dem Start-up-Fonds gibt es weitereKonfliktpunkte: Mehrere Rheingau-Investoren beklagen, sie seien überdie Geschäftsentwicklung ihrer Start-up-Beteiligungen unzureichendinformiert worden. Ein Investor habe sogar Ärger mit dem Finanzamtbekommen, weil Unterlagen fehlten. Rheingau Founders bestreitet das,der Fonds habe alle Berichtspflichten stets "vollumfänglicheingehalten".Pressekontakt:Caspar Tobias Schlenk, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5147,E-Mail: schlenk.caspar-tobias@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell