Die beiden Brüder Mads (Golo Euler) und Andi (Devid Striesow)wollen Gerechtigkeit in einem Mordfall - der eine zunächst an dieKraft der Staatsmacht glaubend, der andere seinen eigenen Gesetzenvertrauend. Das ZDF zeigt den ersten Fall der neuenSamstagskrimireihe "Schwartz & Schwartz", "Mein erster Mord", amSamstag, 27. Oktober 2018, 20.15 Uhr. In weiteren durchgehendenRollen spielen Brigitte Hobmeier, Cornelia Gröschel und LisaMartinek, Ulrich Noethen gibt die Episodenhauptrolle. Regie führteRainer Kaufmann nach dem Drehbuch von Alexander Adolph und EvaWehrum.Mads und Andi Schwartz sind zwei Brüder, wie sie unterschiedlichernicht sein könnten. Mads ist ein hochanständiger Polizist, der aufVeranlassung der Chefin der Mordkommission (Lisa Martinek) in derenAbteilung versetzt wurde. In seinem ersten Fall soll er demProminentenarzt Dr. Jasper (Ulrich Noethen) den Mord an seiner Fraunachweisen. Familienvater Mads ist glücklich mit Jasmin (CorneliaGröschel) verheiratet. Mads' großer Bruder Andi hingegen gilt alsNichtsnutz und Blender. Als charmanter, ausgesprochen gewitzterZeitgenosse hält er sich als Privatdetektiv über Wasser. SeinUnternehmen und er residieren in einer Garage. Am Krankenbett desautoritären Vaters treffen sich die Brüder nach Jahren wieder. Andisucht von nun an die Nähe von Mads und nistet sich bei ihm ein. Warumer sich für Mads' Fall interessiert und wie er sich auf illegaleWeise in die Ermittlungen einmischt, merkt Mads sehr spät.