Mainz (ots) -Premiere für die neue ZDF-Samstagskrimi-Reihe "In Wahrheit", dieim Saarland spielt: Am Samstag, 18. November 2017, 20.15 Uhr, zeigtdas ZDF die erste Folge "Mord am Engelsgraben". In den Hauptrollensind Christina Hecke als Kommissarin Judith Mohn sowie RudolfKowalski und Robin Sondermann als ihre Kollegen zu sehen. InEpisodenrollen spielen Christian Berkel, Anna Loos und JuergenMaurer. Miguel Alexandre führte Regie und schrieb mit HaraldGöckeritz das Drehbuch, angelehnt an einen realen Mordfall.In einem Waldgebiet an der Saarschleife wird die Leiche derProstituierten Nele gefunden. Alles deutet auf Mord hin. Die Spurführt ins Fernfahrer-Milieu und zu einem Verbrechen neun Jahrevorher, das nie aufgeklärt wurde: Damals verschwand die 16-jährigeMaria spurlos beim Trampen. Judith beschließt, Markus Zerner (RudolfKowalski), den Kommissar aus den damaligen Ermittlungen, in ihrenFall einzubeziehen. Ins Visier der Ermittler gerät der FernfahrerErich Kupka (Christian Berkel) - nicht zuletzt, da seine Frau Heike(Anna Loos) gegenüber der Polizei ihre Angst äußert, er könne etwasmit der Sache zu tun haben. Doch auch Marias damaliger Freund Paul(Constantin von Jascheroff) gerät erneut in Verdacht.https://presseportal.zdf.de/pm/in-wahrheit-mord-am-engelsgraben/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/inwahrheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell