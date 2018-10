Mainz (ots) -Drei Freunde gründen eine Alpinschule: "Team Alpin". Die erstenbeiden Folgen der neuen ZDF-Reihe sind am Donnerstag, 1. November2018, sowie am Donnerstag, 8. November 2018, jeweils um 20.15 Uhr, zusehen. In der ZDFmediathek sind beide Filme bereits ab Mittwoch, 31.Oktober 2018, abrufbar. Neben Johanna von Gutzeit, Daniel Fritz undDaniel Gawlowski spielen in weiteren durchgehenden Rollen OliviaPascal, Patricia Meeden und Johann Schuler. Regie führte KätheNiemeyer.In der Auftaktfolge "Endlich wieder wir" (Buch: Stephanie undThomas Kronthaler, Silja Clemens) will Bergführerin Martina (Johannavon Gutzeit) ihr Elternhaus verkaufen, um sich in Frankreichniederzulassen. In ihrem Heimatort Engerberg trifft sie ihreJungendfreunde wieder: die Brüder Uli (Daniel Fritz) und Rupert(Daniel Gawlowski). Die Wiedersehensfreude ist groß - die drei habenfrüher kein Bergabenteuer ausgelassen. Als Martinas Mann ihr eineAffäre gesteht, beschließt Martina, in Engerberg zu bleiben. Im Ortlernt sie das Ehepaar Tobias und Pia Brand (David Rott, Meike Droste)kennen, das Urlaub in der Region macht. Martina möchte dem fastblinden Tobias ein besonderes Bergerlebnis ermöglichen - mit Hilfeihrer beiden Freunde. Das bleibt nicht ohne Folgen: Die dreibeschließen, eine eigene Alpinschule gründen.Eine Woche später, in der Folge "Stromabwärts" (Buch: JürgenMatthäi), bereiten Martina, Rupert und Uli eine Wildwassertour imSchlauchreifen vor: Ein Kumpel von Rupert hat für seineFirmenmitarbeiter (Gesine Cukrowski und andere) ein Outdoor-Eventgebucht.https://presseportal.zdf.de/pm/team-alpin/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/teamalpinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell