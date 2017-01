Mainz (ots) -Er ist irre klug, ein messerscharfer Analytiker, gefürchtet fürschonungslose, bissige Kommentare und hat - wie es sich für ein Geniegehört - eine gehörige Macke: Wegen seiner Ansteckungsphobie trägt erstets blaue Handschuhe. "Professor T." ist ein Kriminalpsychologieder besonderen Art und die Hauptfigur in der neuen gleichnamigenZDF-Krimiserie, die am Samstag, 4. Februar 2017, 21.45 Uhr, mitzunächst vier Folgen startet.Matthias Matschke spielt die Titelrolle: Professor JasperThalheim, ein Universitätsprofessor für Kriminalpsychologie, der dieKripo Köln bei besonders knifflige Fällen unterstützt. Dort arbeiteter nicht nur mit seiner ehemaligen Studentin, der jungen KommissarinAnneliese Deckert (Lucie Heinze), zusammen, sondern trifft auch aufseine Ex-Liebe, Kriminaldirektorin Christina Fehrmann (JuliaBremermann). Die Konflikte im Team sind vorprogrammiert: Der Leiterder Mordkommission, Hauptkommissar Paul Rabe (Paul Faßnacht), fühltsich durch Professor T. an den Rand gedrängt.In der Pilotfolge "Die Rückkehr" ist Anneliese Deckert mit ihrenKollegen Daniel Winter (Andreas Helgi Schmid) einem Vergewaltiger aufder Spur, der auf dem Campus der Uni Köln sein Unwesen treibt. DasTatmuster gleicht exakt einem ungelösten Fall, der vor zehn Jahrengeschah, als Anneliese selbst noch Studentin war und ihrer bestenFreundin nicht helfen konnte. Professor T. gelingt es mit eineraußergewöhnlichen, provokanten Methode, das blockierteErinnerungsvermögen des traumatisierten Opfers zu reaktivieren, um sowertvolle Hinweise auf den Täter zu erhalten.https://presseportal.zdf.de/pm/professor-t/http://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/zdfkrimiAnsprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70- 16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/professortPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell