Start der neuen Online-Reisebuchungsplattform travelWorld

Wien (ots) - Ab sofort können Reisende aus der ganzen Welt die brandneue Buchungsplattform travelWorld nutzen. travelWorld umfasst bereits zum Zeitpunkt des Starts mehr als eine Million Unterkünfte weltweit. Besonderer Vorteil für Nutzer: Bei jeder Buchung profitieren sie von Cashback und attraktiven Shopping Points – und sparen somit Geld.Auch in Zeiten wie diesen verbringen viele ihre Freizeit gerne auf Reisen oder sie verreisen aus beruflichen Gründen innerhalb des Landes oder ins Ausland. All jenen, die eine passende Unterkunft für ihr Vorhaben suchen, bietet die neue Online-Reisebuchungsplattform travelWorld die besten Hotels zum besten Preis – und das gleich inklusive Cashback und Shopping Points. travelWorld umfasst bereits zum Zeitpunkt des Starts Ende September mehr als eine Million Unterkünfte weltweit. Das Angebot wird ständig erweitert und hält für alle Ansprüche und jedes Budget etwas bereit.Das Ziel von travelWorld ist es, den Buchungsprozess für Reisende weltweit so einfach wie nur möglich zu gestalten und einen attraktiven Mehrwert zu bieten, wie Gründer und Geschäftsführer Dr. Rainer Schuster erklärt: „Unser Anspruch ist es, dass Nutzer möglichst unkompliziert zu ihrer Buchung kommen und dabei auch noch Geld sparen. Das ist eine Kombination, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Wir arbeiten mit den weltweit namhaftesten Anbietern von Reiseleistungen zusammen. Dank einer geschlossenen Community können wir Reisenden die bestmöglichen Preise anbieten – darauf sind wir sehr stolz!“travelWorld beschert Reisenden schon bald ein ganzheitliches ReiseerlebnisNutzer von travelWorld können im Moment ausschließlich Unterkünfte wie beispielsweise Hotels, Apartments, Villas etc. buchen. In Planung ist bereits die Unterstützung von Reisenden im Sinne eines ganzheitlichen Reiseerlebnisses: „In den nächsten Jahren wollen wir unsere Reiseangebote um eine Reihe verschiedener Reisekomponenten erweitern, wie zum Beispiel Flüge, Touren oder Autovermietung. Außerdem wollen wir neben klassischen ‚Reiseservices‘ weitere Zusatzservices anbieten. Hierbei haben wir durch eine nahtlose Integration in das myWorld Ökosystem einen klaren Vorteil“, schildert der Reiseexperte und CSO Tim Jodts.Geld sparen dank Cashback und Shopping PointstravelWorld ist seit 2019 Teil der myWorld Unternehmensgruppe, die weltweit 15 Millionen Kunden und 150.000 Partnerunternehmen in einer der größten Shopping Communities der Welt vereint – der Cashback World. Wer sich kostenlos für die Cashback World registriert, profitiert bei einer travelWorld Buchung gleich doppelt: Man bucht das perfekte Hotel für sein Vorhaben und erhält dafür zudem Cashback und Shopping Points. Diese können wiederum bequem bei Zehntausenden Partnerunternehmen eingelöst werden. Eine Registrierung bei travelWorld ist auch ohne Cashback World Mitgliedschaft möglich. In diesem Fall werden für abgeschlossene Buchungen allerdings weder Cashback noch Shopping Points gutgeschrieben.Von der Idee zur Umsetzung – so entstand travelWorldIm Rahmen einer Studie zum Thema Buchungsplattformen im Auftrag des Österreichischen Wirtschaftsministeriums kam Schuster, selbst ein erfahrener Wirtschaftsinformatiker, auf die Idee, eine Reiseplattform zu entwickeln, die auf einem Bonussystem basiert. Die Studie wurde von der TU Wien durchgeführt, an der Schuster viele Jahre forschte und unterrichtete. So kam es, dass die Ursprungsidee von travelWorld in Form einer Buchungsplattform namens „Roombonus“ umgesetzt wurde. Diese neuartige Plattform basierte auf dem Prinzip, dass jeder Reisende kostenlose Zusatzservices erhält. Alles begann als kleines Wiener Start-up mit zehn Mitarbeitern. 2019 wurde das Unternehmen in die myWorld Unternehmensgruppe eingegliedert.Über travelWorldtravelWorld ist eine innovative Online-Reiseplattform und verfügt über Niederlassungen in London, Wien und Warschau. Ende September 2020 gestartet, bietet sie bereits jetzt eine Auswahl von mehr als einer Million Unterkünften weltweit. In nur wenigen Schritten kann man seine Lieblingsunterkunft über die Website oder die kostenlose Mobile App für iOS (https://apps.apple.com/us/app/id1485706656) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytravelworld) buchen. Die Buchungsmaschine bietet ihren Mitgliedern außerdem Cashback und Shopping Points. Durch die mitgliederbasierte Reise-Community kann travelWorld eine große Auswahl und bessere Preise anbieten. Dafür arbeitet das Unternehmen mit den weltweit namhaftesten Anbietern von Reiseleistungen zusammen. Seit 2019 ist travelWorld Teil der myWorld Unternehmensgruppe. travelworld.com (http://www.travelworld.com)Über myWorldDie myWorld Unternehmensgruppe vereint unterschiedlichste Marken unter einem Dach. Mit der Cashback World bietet myWorld 15 Millionen Konsumenten attraktive Einkaufsvorteile wie Cashback und Shopping Points bei 150.000 Partnern weltweit. Die Partner der Cashback World wiederum profitieren von effizienten Kundenbindungsprogrammen. Zu den myWorld Tochterunternehmen zählen der Online-Marktplatz myWorld.com, der Business-Service-Provider myWorld Solutions und die Reiseplattform travelWorld. Im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten unterstützt myWorld zudem die Bildungs- und Umweltschutzprojekte der Child & Family Foundation und der Greenfinity Foundation. corporate.myworld.com (https://corporate.myworld.com/)Pressekontakt:Melina SeigmannCommunication Manager travelWorld Austria GmbHE-Mail:melina.seigmann@travelworld.comTel.: +43 (0)316 7077 840Original-Content von: mediaWorld Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell