München (ots) -Neue Folgen der Doku-Soap- Wie ist der Alltag von jungen Müttern?- Start: Mittwoch, 20. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIEine Schwangerschaft ist für viele Frauen die Erfüllung eines langgehegten Traums. Doch für die meisten Teenager-Mütter und derenEltern ist sie ein Schock. Die Doku-Soap "Teenie-Mütter - Wenn KinderKinder kriegen" begleitet Mädchen, die Mütter werden, über einenZeitraum von mindestens einem Jahr. Wie reagieren die Mädchen, ihreFreunde und die Familien auf die Situation? Zum Auftakt begleiten wirYasemin (22) und die 18-jährige Nina.Yasemin (22) erwartet bereits ihr drittes Kind. Weil sie vor fünfJahren nicht alle Baby-Sachen aufbewahrt hat, begibt sie sich nun mitSchwiegermama Rosi auf die Suche nach preiswerterSecondhand-Kinderkleidung. Wenige Woche später fallen der 22-JährigenHaushalt und die Betreuung ihrer Kinder Tayfun (1,5) und Ilayda (5)nicht mehr so leicht. Sie leidet unter Frühwehen - und das birgtRisiken für das ungeborene Kind.Nina ist im Alter von 15 Jahren schwanger geworden. Seit Anfangdes Jahres ist sie volljährig und hat sich im Alltag mit ihremzweijährigen Sohn Damian und ihrer Mutter Marion arrangiert. Dafürplagen Nina momentan andere Probleme: Nach einem missglücktenDachdecker-Praktikum fühlt sie sich beruflich orientierungslos. EinGespräch bei der Agentur für Arbeit soll Klarheit bringen. Und dannist da noch die Unzufriedenheit mit ihrem Körper: Nach der Geburtihres Sohnes hat die damals 16-Jährige unkontrolliert zugenommen.Eine Diät und der Vorsatz, mehr Sport zu machen, haben nur bedingtErfolg gebracht. Jetzt will sie mithilfe einer Ernährungsberatunglangfristig ihr Leben umkrempeln.Start: Mittwoch, 20. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.Über "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen":Jedes Jahr bekommen knapp 4.600 Mädchen unter 18 Jahren ein Baby -und stecken mitten im Schulstress oder suchen eine Ausbildungsstelle."Teenie-Mütter - Wenn Kinder kriegen" zeigt, welche Auswirkungen dieSchwangerschaft auf das Leben, die Familien und die Freunde derMädchen hat und wie sie mit der unerwarteten Aufgabe umgehen. DieSendung beobachtet über einen Zeitraum von einem Jahr und mehr denAlltag schwangerer Teenager und ihrer Familien, ist bei Arztbesuchenund Behördengängen dabei und zeigt schöne, aber auch dramatischeMomente.Pressekontakt:RTL II KommunikationSada Lehnigk089 - 64185 6510sada.lehnigk@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell