Köln (ots) - Wie hieß der erste "Tatort"? Ab wann gab es keinevierstelligen Postleitzahlen mehr? Und wer erinnert sich noch an dieEinführung der Gurtpflicht? Am 24. August 2018 kommt "Für immer Kult"mit sechs Folgen ins WDR Fernsehen. Immer freitags ab 21 Uhr - imAnschluss an die Doku-Reihe "Unser Land in den 80ern" - begeben sichModerator Guido Cantz und zwei Rateteams in der neuenComedy-Spielshow auf eine nostalgisch-witzige Zeitreise in die 70er,80er und 90er Jahre."Es gibt einfach Momente, die man nicht vergisst - Ereignisse, diesich in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Und darum geht es", soGuido Cantz über "Für immer Kult". Als Teamcaptains sindWDR-Moderatorin Sabine Heinrich sowie Schauspieler und ComedianIngolf Lück im Einsatz. Beide erhalten in jeder Show jeweils einenProminenten als Unterstützung beim Quizzen - und treten mit ihremRetro-Team gegeneinander an. Und so trifft in der ersten Folge dasTeam Hugo Egon Balder und Sabine Heinrich auf Ann-Kathrin Kramer undIngolf Lück. Für die Promis geht es nicht nur um Punkte und dieQuiz-Ehre: Das Verlierer-Team muss live im Studio vor dieKaraoke-Maschine und einen Kultsong zum Besten geben.",Für immer Kult' ist mehr als ein Quiz", so Guido Cantz. "Wirgehen gemeinsam auf Zeitreise, was mir spätestens dann klar wurde,als Ingolf Lück gleich in der ersten Folge zum Moonwalk ansetzt."Den Zuschauer erwarten nicht nur persönliche Einlagen undAnekdoten der Promis zum Miterinnern, sondern auch Aktionsspiele,Einblicke in die TV-Geschichte - und viele Originalaufnahmen aus demWDR-Fernseharchiv.In den sechs Folgen sind außerdem dabei: Isabell Varell undHenning Krautmacher (Folge 2), Caroline Frier und Joachim Llambi(Folge 3), Mirja Boes und Bastian Bielendorfer (Folge 4), Sonya Krausund Marco Schreyl (Folge 5), Lisa Feller und Frank Buchholz (Folge6).Die erste Folge "Für immer Kult" steht zur Ansicht im Vorführraumder WDR Presselounge bereit.