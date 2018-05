Mainz (ots) -Direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch zukommen - das will das ZDF nicht nur in Form der gerade gestarteten"ZDF-Morgenmagazin"-Reihe "Moma vor Ort". Für das neue Projekt "ZDFin ..." berichtet ein Reporterteam vier Wochen lang aus einer Stadt -und ist dort zugleich Ansprechpartner für die Themen, die denBürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen. Los geht es amMontag, 14. Mai 2018, in Cottbus. Die ZDF-Redakteurin Katrin Lindneraus dem Landesstudio Brandenburg wird zunächst bei der CottbuserTafel sein, bei der sich die Kundenzahl deutlich erhöht hat, seitFlüchtlinge in der Stadt leben."Was treibt die Menschen vor Ort um? Und was sind ihre Erwartungenan die ZDF-Berichterstattung? Mit unserem neuen Projekt wollen wirdie Themen vor Ort erkennen und tief in den Alltag unsererZuschauerinnen und Zuschauer eintauchen", sagt ZDF-Chefredakteur Dr.Peter Frey. "Mit 'Moma vor Ort' und 'ZDF in ...' ergänzen wir unsereumfassende Berichterstattung aus den Bundesländern - und schaffenneue Foren für den Austausch zwischen Medienmachern undMediennutzern."Die ZDF-Reporterin vor Ort berichtet als VJ für die aktuellenZDF-Sendungen. Aber vor allem will sie mit den Menschen direkt insGespräch kommen und erfahren, was diese beschäftigt. Dazu sind sieund ihr Kollege Benno Frevert an verschiedenen Orten unterwegs. Nebender erwähnten Tafel des Albert-Schweitzer-Familienwerkes Brandenburgist das ZDF-Team unter anderem bei den ersten Stadtteilgesprächenpräsent, die ab 15. Mai in Cottbus stattfinden. Die Beiträge werdenin Sendungen wie "drehscheibe", "Länderspiegel" und "heute - inDeutschland", sowie in den Hauptnachrichtensendungen zu sehen seinund mit einem Insert "ZDF in ..." sendungsübergreifendgekennzeichnet."Wir wollen noch näher an den Bürger heran, noch intensiverschauen, ob das, was die Politik will, auch beim Bürger ankommt",ergänzt Renate Lintz, Leiterin der ZDF-Redaktion Tagesmagazine Mainzund Projektverantwortliche für "ZDF in ...".Katrin Lindner aus dem ZDF-Landesstudio Brandenburg begann ihrejournalistische Laufbahn beim MDR und ist seit 15 Jahren für das ZDFtätig. Die gebürtige Dresdnerin hat als Reporterin für das"ZDF-Morgenmagazin" unter anderem von der Arbeit des Rettungsschiffs"Sea Watch" im Mittelmeer berichtet. Aus dem Landesstudio Brandenburgist sie für alle aktuellen Magazinformate tätig und hat zuletzt dieSituation an der Potsdamer Tafel beleuchtet.Pressemappe "Moma vor Ort": http://ly.zdf.de/fBn/https://heute.dehttp://twitter.com/Pressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell