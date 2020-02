Start ins Autojahr mit Licht und Schatten

Bonn (ots) - Der Automarkt zeigte im Januar zum Start in das neue Jahr Licht undSchatten. Es wurden mehr Gebrauchtfahrzeuge, aber weniger Neuwagen verkauft.So wechselten im Januar knapp über 633 000 Pkw die Besitzer, ein Plus von 5,3Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat. Die Zahl derPkw-Neuzulassungen ist im Januar hingegen um 7,3 Prozent auf rund 246 300Einheiten gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken.Für das Jahr rechnet der ZDK auf dem Gebrauchtwagenmarkt mit ca. 7,1 MillionenBesitzumschreibungen sowie mit rund 3,26 Millionen Pkw-Neuzulassungen. DieWerkstattauslastung soll das Niveau von 2019 in Höhe von 83 Prozent wiedererreichen.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4511961OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell