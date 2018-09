Start fürs Baukindergeld: mit Familien-Zuschuss ins eigene Zuhause / Living Haus Baufamilien profitieren ab heute von zusätzlicher Förderung

Schlüchtern (ots) - Living Haus Baufamilien mit Kindern habenGrund zur Freude: Ab heute können sie das neue Baukindergeld bei derKfW beantragen. "Für junge Familien war die Zeit nie günstiger, einHaus zu bauen", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer bei LivingHaus. Mit 1.200 Euro pro Jahr und Kind bezuschusst die staatlicheFörderung das neue Eigenheim. Beim Bau eines Fertighauses von LivingHaus (livinghaus.de) unterstützt der Staat Familien so mit bis zu12.000 Euro pro Kind. Jetzt schnell ein Living Haus zu bauen, lohntsich besonders: Denn nur bis Ende 2020 können Baufamilien mitmindestens einem Kind und einem Jahreseinkommen von maximal 90.000Euro (zuzüglich 15.000 Euro für jedes weitere Kind) das Baukindergeldrückwirkend zum 1. Januar 2018 beantragen."Vom Baukindergeld profitieren junge Baufamilien besonders",erklärt Hofmann. "Denn die Maßnahme ist gerade für diese Familiengedacht, die sich ein eigenes Heim wünschen, damit ihre Kinder imeigenen Haus mit Garten aufwachsen. Für viele kann diese Förderungden Unterschied zwischen einem Leben im eigenen Haus und einerMietwohnung ausmachen. Denn eine solide Finanzierung ist einwichtiger Baustein beim Weg ins eigene Zuhause. Und gerade bei jungenFamilien, die noch nicht so viel Eigenkapital aufbauen konnten, kannsolch ein Zuschuss den Ausschlag geben." Living Haus bietet seinenBaufamilien neben einem branchenweit einzigartigen Sicherheitskonzeptdeshalb auch einen umfassenden und anbieterneutralenFinanzierungsservice an, der gemeinsam mit den Bauherren alleFördermöglichkeiten auslotet und die beste Finanzierung findet.Mehr Infos zum Baukindergeld: www.livinghaus.de/baukindergeldZusätzliche Fördermöglichkeiten bei unserem Portal-Partner:www.aktion-pro-eigenheim.deÜber Living HausLiving Haus, die Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker GmbH, bietetBaufamilien ein Ausbauhaus-Konzept mit einem Höchstmaß an Sicherheitund Flexibilität. Mehr zu Living Haus: www.livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236, E-Mail:presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell