Start für die nächste Generation Ford Fiesta: Preisliste beginnt bei 12.950 Euro - Markteinführung im Juli (FOTO)

Köln (ots) -- Nächste Generation der Kleinwagen-Ikone Ford Fiesta trittzunächst in den Ausstattungsvarianten Trend, Cool & Connect undTitanium an- In der Pipeline: Der Fiesta in edler Vignale-Ausführung und alssportlicher ST-Line ab Herbst, robustes Crossover-Modell Activeund ST folgen Anfang 2018- Fortschrittliche Antriebseinheiten inklusive des 1,0 Litergroßen EcoBoost-Dreizylinder mit zunächst bis zu 92 kW (125 PS)- 88 kW (120 PS) starker 1,5-Liter-TDCi- Fiesta besitzt als erster Ford den Pre-Collision-Assist mitFußgänger-Erkennung auch bei Nacht und den AktivenPark-Assistenten mit Bremseingriff- Weitere Premieren bei Ford: Das exklusive Premium-SoundsystemB&O PLAY und Multimedia-Konnektivitätssystem Ford SYNC 3 mitAppLink und 6,5- oder 8-Zoll großem TouchscreenDie Orderbücher sind ab sofort geöffnet und derOnline-Konfigurator einsatzbereit: Die nächste Generation Ford Fiestablickt ihrem Marktdebüt im Juli 2017 entgegen. Das in Kölnproduzierte Kleinwagenmodell startet so modern und fortschrittlichwie nie in das fünfte Jahrzehnt seiner Erfolgsgeschichte. Diesspiegelt sich insbesondere in einem Angebot an Assistenz- undKonnektivitäts-Funktionen wider, das in diesem Segment vorbildlichist. Hinzu kommt: Die nächste, achte Generation Ford Fiesta wird esin insgesamt sieben Ausstattungsvarianten geben: Los geht es zurMarkteinführung mit der Einstiegsvariante Trend, dem EditionsmodellCool & Connect sowie dem Bestseller Titanium. Im Herbst gehenzusätzlich der sportliche ST-Line und der luxuriöse Vignale in dieProduktion. Komplettiert wird die nächste Generation Ford Fiesta imFrühjahr 2018 mit dem Crossover-Modell Active und der ultimativenSportvariante ST. Die Preisliste beginnt bereits bei 12.950 Euro.Auch die nächste Generation Ford Fiesta ist wieder mit drei oderfünf Türen erhältlich - beide Karosserie-Varianten überzeugen durchihr gelungenes Design. Geradezu revolutionär fiel die Gestaltung desInterieurs aus. Hier geht eine überzeugende VerarbeitungsqualitätHand in Hand mit hochwertigen Materialien. Zugleich erreicht dasAngebot an Individualisierungsmöglichkeiten eine in diesem Segmentkaum gekannte Vielfalt. Typisch bleibt das nochmals größereFahrvergnügen, das die neue Generation Ford Fiesta bereitet - esgehört zu den charakteristischen Eigenschaften, mit denen sich dasErfolgsmodell in den vergangenen Jahren an die Spitze dereuropäischen Kleinwagen-Verkaufsstatistik setzen konnte."Der Fiesta hat 2016 seinen 40. Geburtstag gefeiert und konntediese lange Erfolgsgeschichte nur schreiben, weil er seinen Kundenimmer einen Mehrwert zu bieten hatte", betont Jim Farley,Vorstandsvorsitzender von Ford Europa. "Da sich die Diversifizierungdes Kleinwagensegments weiter fortsetzt, wird auch die achte FordFiesta-Generation vielseitiger - für die immer zahlreicheren Fans vonCrossover-Versionen bis hin zu Käufern, die sich bewusst für einkompaktes Modell entscheiden, aber die Qualität eines teurerenFahrzeugs erwarten."Modellangebot: Start mit drei AusstattungsvariantenZur Markteinführung in Deutschland wird die nächste GenerationFord Fiesta in drei Ausstattungsvarianten ins Rennen geschickt:- Los geht es ab 12.950 Euro mit dem ab Werk bereits umfangreichausgerüsteten, 51 kW (70 PS) starken Fiesta Trend. Er besitzt ab Werkelektrische Fensterheber vorn mit Quickdown-Funktion,Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Gepäckraum-Fernentriegelung,MyKey-Schlüsselsystem mit individuell programmierbaremZweitschlüssel, Geschwindigkeitsbegrenzer sowie elektrisch einstell-und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten. IhrGehäuse wird ebenso wie die Türgriffe und Stoßfänger in Wagenfarbelackiert. Hinzu kommen das Intelligente Sicherheitssystem IPS mitsechs Airbags und fünf Kopfstützen, das Antiblockier-Bremssystem ABSund das Elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm ESP mitBerganfahr-Assistent, Fahrspur-Assistent inklusiveFahrspurhalte-Assistent sowie Notbremslicht.- Eine Stufe höher beschreibt bereits der Name des Fiesta Cool &Connect die Besonderheit dieser Ausstattungsvariante: Er trittserienmäßig mit manueller Klimaanlage sowie dem sprachgesteuertenKommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink,Bluetooth-Schnittstelle und einem 6,5 Zoll großem, hochauflösendemTouchscreen an. Auch an Bord: elektrisch anklappbare Außenspiegel mitUmfeldbeleuchtung, Nebelscheinwerfer inklusive statischemAbbiegelicht und Park-Pilot-System hinten. Die Welt des Fiesta Cool &Connect beginnt, mit dem 1,1 Liter großen Dreizylinder ausgerüstet,bei 14.900 Euro.- Der vorläufigen Top-Version Fiesta Titanium misst Ford wiedereine besondere Rolle zu: Im vergangenen Jahr griff praktisch jederzweite Käufer des Vorgängermodells zu einer der höherenAusstattungen. Die jüngste Titanium-Generation soll diesen Trendfortsetzen. Sie basiert auf dem Fiesta Trend, übertrifft diesen unteranderem aber mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern im 10-Speichen-Design,Sportsitzen vorn mit verstärktem Seitenhalt und Lendenwirbelstützeauf der Fahrerseite, Tagfahrlicht mit LED-Technik undLED-Rückleuchten, 3-Speichen-Lederlenkrad sowie Lederhandbremsgriff.Ebenfalls zum serienmäßigen Lieferumfang gehört die manuelleKlimaanlage, das sprachgesteuerte Kommunikations- undEntertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und 6,5-Zoll-Touchscreensowie Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht. Optischunterscheidet sich der neue Fiesta Titanium von den anderenAusstattungsvarianten unter anderem durch seinen oberen Frontgrillmit Chrom-Streben und dem Chrom-Dekor unterhalb der Seitenscheiben.Der "Titanium" startet bei 17.050 Euro in Verbindung mit dem 63 kW(85 PS)* starken 1,1-Liter-Dreizylinder, kann aber auch mit dem 92 kW(125 PS) leistenden EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum oderdem 1,5-Liter-Turbodiesel mit 88 kW (120 PS) kombiniert werden.Schon in Kürze greift Ford den immer stärkeren Wunsch der Kundennach größeren Wahlmöglichkeiten auf: Bereits im Herbst folgt derbesonders hochwertig ausgestattete Fiesta Vignale als luxuriösesteModellvariante. Sie zeichnet sich zum Beispiel auf Wunsch durch 18Zoll (Serie: 17 Zoll) große Leichtmetallräder, exklusiveKarosserie-Details und -farben sowie optional durch hexagonal imTuxedo-Stil abgesteppte Ledersitze (Serie: Leder/Stoff) aus. Der"Vignale"-Auftritt wirkt dank zahlreicher satinierterKarosserie-Elemente besonders gediegen. Dies reicht von denEinfassungen der Nebelscheinwerfer und des Kühlergriffs über denKühlergrilleinsatz und seitliche Verzierungen bis hin zum hinterenDeko-Diffusor.Zeitgleich mit dem "Vignale" feiert im Herbst auch der FiestaST-Line sein Debüt. Er setzt auf speziell gestalteteKarosserie-Elemente vom gitterförmigen Kühlergrill über den vorderenund hinteren Stoßfänger bis hin zu den Seitenschwellern undeigenständigen Leichtmetallrädern. Der ST-Line erinnert damit an diekantigere und aggressivere Optik der besonders dynamischen ST-Familievon Ford. Im Innenraum hebt sich der ST-Line dank seineseigenständigen Designs - genannt seien unter anderem Sportsitze,Leichtmetallplatten für die Pedalerie und ein Sportlenkrad, das amunteren Ende abgeflacht ist - von den anderen Ausstattungsvariantenab. Für Spaß am Steuer sorgt ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk.Im Frühjahr 2018 zieht mit dem Fiesta Active erstmals einCrossover-Modell in diese Baureihe ein. Es kombiniert die beinahesprichwörtliche Fahrdynamik des Fiesta und die praktischen Vorteileeiner Fließheck-Karosserie mit typischen SUV-Insignien wie größereBodenfreiheit, Dachreling und Schutzbeplankungen.Ebenfalls im Frühjahr 2018 kommt die ultimative Sportvariantedieser Baureihe auf den Markt, der Fiesta ST. Als erstesPerformance-Modell von Ford überhaupt verfügt er über einenDreizylindermotor mit 1,5 Litern Hubraum und eine kraftstoffsparendeZylinderabschaltung.Unter dem Strich wartet die nächste Generation Ford Fiesta mit demvielseitigsten Modellangebot in der über 40-jährigen Geschichtedieser Baureihe auf.Spezifische Ausstattungs- und DesignmerkmaleJede der sieben Fiesta-Versionen ist dank spezifischerAusstattungs- und Designmerkmale von den anderen Varianten zuunterscheiden und überzeugt somit durch einen eigenständigenCharakter.Differenzierungsmerkmale Exterieur (Beispiele)- eigenständige Front-Designs- eigenständige Räder-Designs- serienspezifische Heck-Gestaltung (beispielsweise sichtbaresoder nicht-sichtbares Auspuff-Endrohr)- serienspezifische Schriftzüge (beispielsweise Vignale, ST-Line,ST)Differenzierungsmerkmale Interieur (Beispiele)- Sitze: Trend / Cool & Connect mit Komfortsitzen; alle anderenAusstattungsvarianten mit Sportsitzen vorn- Hochauflösendes 6,5- oder 8-Zoll-Display- Verschiedene optionale Ausstattungs-Pakete/Individualisierungsmöglichkeiten"Der Innenraum der nächsten Generation Ford Fiesta istrevolutionär in seinem Design", betont Joel Piaskowski,Design-Direktor von Ford Europa. "Jede Ausstattungslinie hat ihreneigenen Design-Stil und ihre eigenen Design-Merkmale. Unsere neuenIndividualisierungs-Angebote machen es somit noch leichter, deneigenen Fiesta in ein ganz persönliches Fahrzeug zu verwandeln."Für die nächste Generation Ford Fiesta sind fast 20Ausstattungs-Pakete lieferbar - vom Cool & Sound-Paket bis zumWinter-Paket mit beheizbarer Frontscheibe und beheizbarenVordersitzen.Unter dem Namen "STYLE YOUR FIESTA!" sind insgesamt neunStyling-Pakete für den Innenraum und verschiedene Pakete für dieLackierung des Dachs und der Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbebestellbar.Die nächste Generation Ford Fiesta ist in insgesamt 12 frischenKarosserie-Farben lieferbar - exklusiv für den Fiesta Vignale sehtMilano Grigio zur Wahl.Erstmals kann die nächste Generation Ford Fiesta mit einemPanorama-Schiebedach bestellt werden, das Ford bislang nur für seinegrößeren Modellreihen angeboten hat. Es lässt sich elektrisch öffnenund erstreckt sich in puncto Länge und Breite fast über die gesamteDachpartie. Die beiden getönten Teilhälften bestehen aus gehärtetemGlas.Zu den Ausstattungsdetails der nächsten Generation Ford Fiesta,die üblicherweise nur für größere und teurere Autos lieferbar sind,zählt auch das beheizbare Lenkrad. Es ist optional erhältlich undbietet speziell an kalten Wintertagen einen angenehmen Komfort.Antriebe: sparsam, kraftvoll, abgasarmFür die nächste Generation Ford Fiesta (ohne Fiesta ST) sind dreiEuro 6-Motoren lieferbar: der wiederholt zum "Motor des Jahres"("Engine of the Year") gekürten Ford EcoBoost-Dreizylinder mit 1,0Liter Hubraum, außerdem ein Dreizylinder ohne Turbo-Aufladung miteinem Hubraum von 1,1 Litern sowie ein 1,5 Liter großerTDCi-Turbodiesel. Das Leistungsspektrum reicht zunächst von 51 kW (70PS)* bis 88 kW (120 PS)*. Für den ST Line und den Vignale wird der1,0-Liter-EcoBoost- Motor ab Markteinführung im Herbst auch mit einerLeistung von 103 kW (140 PS) verfügbar sein.Benziner:- Der Ford EcoBoost-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum steht auchin der nächsten Generation Ford Fiesta wieder mit 74 kW (100 PS)*, 92kW (125 PS)* und - für ST Line und Vignale - auch mit 103 kW (140PS)* zur Wahl. In Kombination mit dem neuen, reibungsoptimiertenSechsgang-Schaltgetriebe begnügt sich das Downsizing-Aggregat mitkombinierten CO2-Emissionen ab 97 g/km1. Für die 100-PS-Version istoptional auch eine Sechsgang-Automatik erhältlich, die im manuellenModus über Schaltwippen am Lenkrad bedient werden kann.Der turboaufgeladene 1,0 Liter große EcoBoost-Benziner überzeugtdurch die Kombination zahlreicher moderner Konstruktions-Merkmale wieHochdruck-Direkteinspritzung, doppelte unabhängigeNockenwellenverstellung Ti-VCT und die innovative Kröpfung derKurbelwelle.- Neu ist eine 1,1-Liter-Dreizylinder-Variante ohneTurbo-Aufladung, die wahlweise 51 kW (70 PS)* oder 63 kW (85 PS)*leistet. Sie geht mit einem neuen Fünfgang-Schaltgetriebe an denStart und ersetzt den bisherigen Benziner mit 1,25 Liter Hubraum. Fürdiesen Motor geht Ford von kombinierten CO2-Emissionen von 101beziehungsweise von 107 g/km1 aus.Diesel- Mit dem 88 kW (120 PS)* starken und 1,5 Liter großenTDCi-Turbodiesel bietet Ford im Fiesta-Programm erstmals einenbesonders leistungsstarken Selbstzünder an. Dieser Vierzylinder trittim Verbund mit einem komplett neu entwickelten Sechsganggetriebe an,das dank reduzierter Reibungsverluste einen besonders hohenWirkungsgrad besitzt. Kombiniert mit dem Start-Stopp-System sinkt derCO2-Normausstoß auf 89 Gramm pro Kilometer1. Dieser TDCi-Vierzylindersteht auch mit 63 kW (85 PS)* zur Wahl. Er ist damit um zehn PSstärker als die bisherige Diesel-Motorisierung des Fiesta. Fordrechnet für diese Motorisierung mit einem durchschnittlichenCO2-Ausstoß von lediglich 82 g/km1.Dieses Triebwerk hat eine optimierte Brennraum-Architektur undeinen Turbolader, der bei der 120-PS-Variante mit variabler Geometrieausgestattet ist. Eine weiter verfeinerte Kraftstoff-Einspritzungverbessert die Laufkultur. Zur hohen Effizienz trägt auch dasEnergie-Rückgewinnungssystem Smart Regenerative Charging bei - esregelt den Einsatz der Lichtmaschine so, dass die Starterbatterievornehmlich im Schub-Betrieb und beim Bremsen aufgeladen wird.Für alle Motorisierungen der nächsten Generation Ford Fiesta istein Start-Stopp-System verfügbar - zum Teil serienmäßig, zum Teil aufWunsch.Karosserie-Struktur: intelligenter, steifer, sichererDie nächste Generation Ford Fiesta ist die erste europäischeBaureihe des Konzerns, deren Sicherheitskonzept auch auf Basisinnovativer Crashtest-Computersimulationen mit Komplett-Fahrzeugdatenkonzipiert wurde. Mithilfe hochmoderner "FiniteElemente"-Rechenmodelle konnten die Ingenieure sämtlichesicherheitsrelevante Bauteile nochmals verbessern - angefangen beiden Airbags bis hin zur nochmals verwindungssteiferenKarosserie-Struktur. So legte die Torsions-Steifigkeit der nächstenGeneration Ford Fiesta gegenüber der Vorgänger-Generation um 15Prozent zu.Der große Anteil an hochfesten Boron-Stählen verleihtSchlüsselbereichen der Karosserie eine signifikant höhereSteifigkeit. Hierzu gehören auch die oberen Abschnitte der neugestalteten B-Säulen mit ihren speziellen T-Stücken, die die beieinem Seitenaufprall einwirkenden Kräfte gezielt ins Dach ab- unddamit von den Passagieren wegleiten. Dem gleichen Zweck dienen dieneu gestalteten Türbereiche. Dank spezieller Drucksensoren in denTüren lösen die Rückhaltesysteme bei einem seitlichen Crash nochmalseinige Millisekunden früher aus. Die Seiten-Airbags sind soausgelegt, dass sie den Tür-äußeren Arm des jeweiligen Passagiers beieiner seitlichen Kollision automatisch aus der Gefahrenzoneherausbewegen.Zu den fortschrittlichen Rückhaltesystemen der nächsten GenerationFord Fiesta zählen auch neu gestaltete Gurt-Schlösser, die denEinsatz von Knie-Airbags erübrigen. Zudem erhalten die Gurte derhinteren Außensitze erstmals auch Gurtstraffer undGurtkraftbegrenzer, wie sie bislang nur für die Front-Passagiere zumEinsatz kamen.Für den Transport eines Kindersitzes kann der Airbag auf derBeifahrerseite deaktiviert werden. So reisen auch die Kleinsten stetssicher. Gleichzeitig überzeugt die neue Baureihe mit vorbildlichemFußgängerschutz. Mitverantwortlich hierfür zeichnen die Scheinwerfer,die im Falle eines Aufpralls in die Karosserie zurückgedrückt werdenund so die Verletzungsgefahr minimieren. Gleiches gilt für dieMotorhaube und die Aufnahme der Scheibenwischer. Beide geben beieiner Kollision mit einem Menschen ebenfalls nach und reduzieren aufdiese Weise das Risiko schwerer Kopf-Verletzungen.Fahrdynamik: mehr Spaß, mehr Sicherheit, mehr KomfortDie nächste Generation Ford Fiesta setzt die fahraktiveCharakteristik dieser erfolgreichen Kleinwagenfamilie konsequent fortund bietet noch mehr Grip, kürzere Bremswege und ein verbessertesLenkgefühl in Kombination mit einem höheren Federungs- undAbrollkomfort.Die Spurweite legte vorn um 30 und hinten um zehn Millimeter zu.Die größeren Dimensionen schaffen den nötigen Freiraum, um dieGeometrie der Rad-Aufhängung für die Aufnahme auch von 18-Zoll-Rädernzu optimieren. Der leichtere und zugleich steifereHohlrohr-Stabilisator verringert die Karosserie-Neigung in Kurven undverbessert das Lenkgefühl. Die Reibung innerhalb des Lenksystemswurde um 20 Prozent reduziert.Mit dem neu entwickelten Fahrwerk legt die nächste Generation FordFiesta beim Kurven-Grip um zehn Prozent zu - auch dank derelektronischen Fahrdynamikregelung Torque Vectoring Control. Durchaktiven, selektiven Bremseingriff optimiert sie dieDrehmoment-Verteilung auf die Vorderräder. Das verbessert den Grip,erhöht die Fahrstabilität und wirkt Untersteuern entgegen. DerBremsweg aus 100 km/h verkürzt sich um mehr als acht Prozent. AlleModell-Versionen mit über 74 kW (100 PS) Leistung erhalten auchhinten Scheibenbremsen.Die neuen, zweifach verankerten Fahrwerkslager weisen eine doppeltso hohe Steifigkeit auf wie das Vorgängermodell und tragen daher zueiner noch präziseren Ansprache auf Lenkbefehle bei. Zudem wölben siesich unter Last nach einem vorgegebenen Muster. Im Verbund mit einemgrößeren hinteren Verbundlenker schluckt diese Auslegung kleinereStraßen-Unebenheiten noch wirkungsvoller und verringertAbrollgeräusche im Innenraum."Fahrspaß zählt zu den besonderen Merkmalen der Fiesta-Baureihe.Die nächste Generation bleibt diesem Charakter, der unzähligeGenerationen von Fahrern begeistert hat, absolut treu. Sie liefertdie bisher sportlichste und ausgewogenste Performance", erklärt JoeBakaj, als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich für dieProduktentwicklung. "Mit noch mehr Stil, Qualität, Technologie undFahrvergnügen ist Europas beliebtester Kleinwagen jetzt mehr Fiestaals jemals zuvor."Technologien: An der Spitze der KleinwagenentwicklungMit dem klassenbesten Angebot an hochmodernen Technologie-Lösungenwartet die nächste Generation Ford Fiesta mit noch mehr Komfort undSicherheit auf. Auf Wunsch basieren die Fahrer-Assistenzsysteme aufzwei Kamera-, drei Radar- und zwölf Ultraschall-Modulen. Gemeinsamkönnen sie einen 360-Grad-Bereich rund um das Fahrzeug überwachen undbei Geradeausfahrt die nächsten 130 Meter der Straße scannen.Die nächste Generation Ford Fiesta geht als erste Baureihe vonFord mit der jüngsten Generation des Pre-Collision-Assist mitFußgänger-Erkennung an den Start. Im Licht der Scheinwerfer erkenntdie Kamera nun auch bei Nacht Menschen, die sich auf oder direktneben der vorausliegenden Fahrbahn befinden und den Weg des Autoskreuzen könnten. Aufgabe des Systems ist es, frontale Kollisionen mitanderen Fahrzeugen oder Fußgängern zu verhindern oder die Schwere desAufpralls zumindest zu verringern.Erstmals bei der Ford Fiesta-Baureihe kommt der AktivePark-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion (Active Park Assist) zumEinsatz. Er unterstützt den Fahrer durch einen aktiven Bremseingriff,um bei geringen Geschwindigkeiten einen Kontakt mit möglichenHindernissen zu verhindern. Wenn der Aktive Park-Assistent dasLenkrad kontrolliert, während der Fahrer Gas- und Bremspedal bedientund die Ultraschallsensoren ein Objekt erkennen, kann der AktivePark-Assistent automatisch eine Bremsung auslösen. Dies kann dazubeitragen, Kollisionen mit erkannten Objekten zu vermeiden. Über denZugriff auf die Bremse verringert der Aktive Park-Assistent ebenfallsdie Wahrscheinlichkeit des Manöver-Abbruchs wegen Überschreitung dermaximal erlaubten Geschwindigkeit."Der Bremseingriff des aktiven Park-Assistenten hilft, kleineParkrempler zu verhindern, wenn der Fahrer abgelenkt ist. Diesgestaltet Einparken selbst bei beengten Platzverhältnissen nochstressfreier", erklärt Darren Palmer,Kleinwagen-Produktliniendirektor von Ford Europa.Nachfolgend eine Auswahl an weiteren Technologie-Lösungen, die inder nächsten Generation Ford Fiesta erstmals verfügbar sind und durcheine weiterentwickelte Funktionalität überzeugen:- Das Verkehrsschild-Erkennungssystem kann nun mehrere abweichendeTempolimits für einzelne Fahrspuren im Display anzeigen, solange sieauf Schilderbrücken über der Fahrbahn signalisiert werden. Wechseltder Fahrer die Spur, aktualisiert sich auch die Abbildung in derInstrumententafel. - Der Fernlicht-Assistent wechselt jetzt sanftervon Abblend- auf Fernlicht und umgekehrt. Zugleich erkennt er nunentgegenkommende Fahrzeuge noch effektiver, die sich hinter einembefestigten Mittelstreifen auf der anderen Seite der Schnellstraßebefinden.Ein Novum im europäischen Kleinwagensegment stellt auch derSicherheits-Assistent Cross Traffic Alert dar. Er warnt den Fahrerbeim Rückwärtssetzen aus Parkbuchten vor anderen Verkehrsteilnehmern,die sich seitlich nähern. Dieses Feature ist eines von insgesamt 15Fahrer-Assistenzsystemen, die für die neue Baureihe entwederserienmäßig oder auf Wunsch zur Verfügung stehen - vom einstellbarenGeschwindigkeitsbegrenzer über adaptive Geschwindigkeitsregelanlage,Toter-Winkel-Assistent und Müdigkeitswarner bis hin zu Fahrspur- undFahrspurhalte-Assistent sowie Distanzwarner.Exterieur-Design: Evolution statt RevolutionDas Design der nächsten Generation Ford Fiesta baut auf derkraftvollen Erscheinung des Vorgängers auf, entwickelt sie aber inRichtung eines noch eleganteren Auftritts weiter. Dies spiegelt sichvor allem in vereinfachten Linien und Oberflächen wider. So kommt dieMotorhaube der neuen Baureihe ohne die zentralen Längssicken aus,wodurch der neu gestaltete obere Kühlergrill stärker in denVordergrund rückt. Zugleich ziehen sich die schlankenHauptscheinwerfer markant bis in die Kotflügel, was dem Fahrzeug beiTag und Nacht einen unverwechselbaren Auftritt verleiht.Dank der um 71 Millimeter längeren Karosserie vermittelt dieSeitenansicht ein gesetzteres, die Keilform deutlicher betonendesProfil. In der Breite gewann die nächste Generation Ford Fiesta 13Millimeter hinzu, der Radstand wuchs um vier Millimeter. Zugleichgilt: Die Flanken erzielen mit ihren präzise definierten Reflektionenund Spiegelungen einen besonders dynamischen Eindruck. Dieser wirdvon bis zu 18 Zoll großen Leichtmetallrädern zusätzlichunterstrichen. Im Heckbereich betonen neue, horizontal ausgerichteteRückleuchten den selbstbewussten Auftritt dieser Baureihe."Die anhaltend positiven Reaktionen der Kunden auf das dynamischeDesign des derzeit noch aktuellen Fiesta erklärt, warum dieseFiesta-Generation im Kleinwagensegment noch immer an der Spitzesteht", erläutert Joel Piaskowski, Design-Direktor von Ford Europa."Wir haben nun dieses Design weiterentwickelt, und zwar in Richtungzeitgemäß, ohne dabei allerdings die 'Fiesta-ness' aufzugeben, dasheißt: die Fiesta-spezifischen Design-Elemente, die unsere Kundenlieben. Die nächste Generation Ford Fiesta wirkt mit ihrem sehrskulpturierten Design emotional und soll einen noch größerenKundenkreis ansprechen."Interieur: komfortabel, modern, bedienungsfreundlichDas Interieur der neuen Baureihe richtet sich klar auf den Fahreraus, greift aber auch den verstärkten Trend hin zur Einbindungmobiler Multimedia-Geräte auf. Mit nochmals verbesserter Ergonomieund besonders berührungsfreundlichen Soft-Touch-Materialien zumBeispiel für den oberen Bereich des Armaturenträgers wirkt dasInterieur bereits auf den ersten Blick geräumiger und hochwertiger.Die Innenraum-Philosophie profitiert maßgeblich von einfachgestalteten, intuitiven Bedienelementen. Die Anzahl der Schalter undKnöpfe konnte gegenüber dem Vorgängermodell um nahezu die Hälftereduziert werden. Die Funktionen des Konnektivitäts- undEntertainmentsystems Ford SYNC 3 werden über den gut erreichbarangeordneten Touchscreen oder Sprachbefehle gesteuert. Auch daszentrale Display und die Grafik der übrigen Monitore wurde sogestaltet, dass alle Informationen auf einen Blick zu sehen sind.Den hinteren Passagieren kommen 12 Millimeter mehr Kniefreiheitsowie moderne, besonders schlanke Sitze zugute, die besonders gutenSeitenhalt bieten. Für den höhenverstellbaren Fahrersitz ist, je nachAusstattungsvariante, serienmäßig oder auf Wunsch eine einstellbare,den Komfort verbessernde Lendenwirbelstütze lieferbar. Und dieAnordnung der Kopfstützen konnte optimiert werden, um allenPassagieren zu entsprechen.Der Kofferraum der nächsten Generation Ford Fiesta lässt sich dankder breiter öffnenden Heckklappe noch einfacher be- und entladen.Accessoires finden im 20 Prozent größeren Handschuhfach eine sichereBleibe, während die Ablage in der Mittelkonsole einen Liter fasst. Inden Ablagefächern der hinteren Türen können 0,6-Liter-Flaschenabgestellt werden.Bedienung: Ford SYNC 3 und Premium-Soundsystem B&O PLAYDank des neuen Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC3 lassen sich das Audio- und Navigationssystem sowie eingebundeneSmartphones über simple, im Satz-Zusammenhang gesprocheneSprachbefehle steuern. Nach einem Knopfdruck genügen Kommandos wie"Ich brauche einen Kaffee", "Ich muss tanken" oder "Ich suche einenParkplatz", um sich zum Beispiel zu einem nahegelegenen Café, einerTankstelle oder einem Parkhaus führen zu lassen. Gleiches gilt fürBahnhöfe, Flughäfen und Hotels. Das System ist kompatibel zu AppleCarPlay und Android Auto. Ford SYNC 3 beinhaltet AppLink, mit demsich Smartphone-Apps wie zum Beispiel Spotify per Sprachbefehlsteuern lassen.Das Ford SYNC 3-System wird entweder mit einem 6,5 Zoll großenTouchscreen (Bildschirm-Diagonale: 16,5 Zentimeter) oder mit einem 8Zoll großen Touchscreen im Tablet-Look kombiniert(Bildschirm-Diagonale: 20,3 Zentimeter).Alternativ - und ausschließlich für die Ausstattungslinie "Trend"- ist in Zusammenhang mit dem Ford-Audiosystem auch ein 4,2 Zollgroßer Farbmonitor in der Mittelkonsole (Bildschirm-Diagonale: 10,7Zentimeter) lieferbar, der mit dem MyFord Dock verbunden ist. Überdieses System können Smartphones oder tragbare Navis sicher gelagert,eingebunden und mittels USB-Kabel aufgeladen werden.Immer mehr Kunden vertrauen tragbaren Multimedia-Geräten. Die neueBaureihe entspricht diesem Trend durch eine Bluetooth-Schnittstelle,die in allen Versionen ebenso zur Serienausstattung zählt wie zweiUSB-Anschlüsse. Ein ins Handschuhfach integrierter CD-Player undDAB-Digitalradio-Empfang stehen optional zur Verfügung. Doch ganzgleich, aus welcher Quelle die Musikdaten sprudeln: Die Audio-Anlagender nächsten Fiesta-Generation begeistern mit einer hohenKlangqualität.Dies gilt insbesondere für das neue Premium-Soundsystem B&O PLAY,dem ersten Resultat der neu geschlossenen Partnerschaft zwischen Fordund dem HiFi-Spezialisten HARMAN. Mit seinen für die einzelnenModellreihen von Ford maßgeschneidert platzierten und abgestimmtenLautsprechern, basierend auf der renommierten Klang- undDesignkompetenz von Bang & Olufsen, bietet es ein individuellanpassbares Klangerlebnis. In der nächsten Generation Ford Fiestaumfasst es zehn Lautsprecher. Darunter befinden sich auch ein imKofferraum integrierter Subwoofer und ein zentraler, von einerspeziellen Abdeckung gekennzeichneter Mitteltöner auf demArmaturenträger, den zudem ein Aluminium-Emblem von B&O PLAYschmückt. Die Anlage wird von einem digitalen Verstärker mitSoundprozessor gesteuert, der für einen besonders reinen undkraftvollen Musikgenuss auf allen Sitzpositionen sorgt. DieGesamt-Ausgangsleistung der Anlage, die auch einen Surround-Modushat, erreicht 675 Watt.Qualität: auf einem sehr hohen NiveauZu den charakteristischen Merkmalen der nächsten Generation FordFiesta zählt insbesondere seine nochmals verbesserte, sehr hoheVerarbeitungs- und Materialqualität. Sie basiert bereits konstruktivauf hochmodernen Entwicklungs- und Produktionsmethoden, die einnochmals wertigeres Finish auf dem Niveau deutlich teurerer Fahrzeugeermöglichen. Dies zeigt sich in vielen Details. So fügen sich etwadie Sensoren des Park-Assistenten noch nahtloser in den vorderen undhinteren Stoßfänger ein, während die Spritzdüsen derScheibenwaschanlage unterhalb der Motorhaube verborgen bleiben, wennsie nicht in Betrieb sind. Weder die Rücklichter noch andere Elementeder Heckpartie werden von sichtbaren Schrauben gehalten, das Spaltmaßzwischen hinterer Dachkante und Heckklappe fällt um mehr als 30Prozent geringer aus als beim noch aktuellen Modell - Beispiele, dieauf die besondere Hingabe weisen, mit der die Experten von Ford einsicht- und spürbar höheres Qualitätsniveau für diese nächsteGeneration Ford Fiesta erzielten.Auch im Interieur bestimmen bündig und nahtlos ineinanderübergehende Oberflächen das Bild. Die Mittelkonsole besteht aus einemStück. Ihre Verbindung zum unteren Armaturenträger bleibt ebensoverdeckt wie die Verankerung im Boden. Eine qualitativ hochwertigeBeschichtung verleiht den Oberflächen darüber hinaus einendreidimensional schimmernden Effekt.Sitzelemente und Bodenteppiche wurden im Ford Material-Testlaborim britischen Dunton anspruchsvollen Prüfverfahren unterzogen. DieSitzbezüge zum Beispiel müssen bis zu 60.000 Mal einem hartenVerschleißtest standhalten. Tests mit einem speziellen Spektrometerstellen sicher, dass die Farben aller Innenraum-Oberflächen auch beiintensiver Bestrahlung mit UV-Licht nicht ausbleichen. Und dieLedersitze wurden mit Kaffee und den Farbstoffen von Jeans traktiert,ohne dass sie Flecken davontragen durften. Das Lederlenkrad wurde aufBeständigkeit gegen Sonnencreme getestet.Der weiter optimierte Fahr-, Federungs-, Akustik- undAbrollkomfort der nächsten Generation Ford Fiesta profitiert voneiner nochmals verwindungssteiferen Karosserie-Struktur sowie einemlaufruhigeren, vibrationsärmeren Antriebsstrang. Das subjektiveInnenraum-Geräuschempfinden konnte bei 100 km/h auf 29,3 Sone, einepsycho-akustische Maßeinheit, reduziert werden. Gegenüber derVorgänger-Generation entspricht dies einer Verbesserung um siebenProzent.Mit markanten Detail-Verbesserungen gestaltet die nächsteGeneration Ford Fiesta auch den täglichen Gebrauch noch einfacher undleichter. So decken zum Beispiel die Scheibenwischer nun eine 13Prozent größere Windschutzscheiben-Fläche ab, der Kraftaufwand zumÖffnen der Türen konnte um ein Fünftel reduziert werden und derTankeinfüllstutzen des Ford EasyFuel-Systems - das einversehentliches Befüllen mit der falschen Kraftstoffsorte unterbindet- verhindert das Auslaufen von Benzin und Diesel jetzt nochzuverlässiger. Damit nicht genug: Der innovative, optionaleTürkantenschutz wirkt hässlichen Schrammen und Kratzern beim Ein- undAussteigen in engen Lücken wirkungsvoll entgegen. Zugleich reduzierenneu gestaltete Regenrinnen im Dach das Risiko unfreiwilliger Duschen."Wir haben große Aufmerksamkeit jenen Elementen und Funktionengewidmet, die den Qualitätseindruck unserer Kunden auch unbewusstbeeinflussen - vom Pedalgefühl bis hin zur Passgenauigkeit derInnenraum-Verkleidungen", betont Palmer.* Kraftstoffverbrauch der nächsten Generation Ford Fiesta in l/100km: 6,9 - 3,5 (innerorts), 4,2 - 3,0 (außerorts), 5,2 - 3,2(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 118 - 82 g/km.CO2-Effizienzklasse: C - A+.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 