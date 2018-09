Start für elektronische Gesundheitsakte Vivy bei IKK Südwest (FOTO)

Landau (ots) -Anlässlich des Internationalen Tages der Patientensicherheitstärkt die regionale Krankenkasse die Rolle der Patienten in derVersorgung in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.Ab sofort können Versicherte der IKK Südwest über VivyGesundheitsdaten intuitiv über das Smartphone verwalten.Beispielsweise Befunde, Laborwerte, Medikationspläne, Notfalldatenund Impfinformationen können in der Gesundheits-App genutzt werden.Erste gesetzliche und private Krankenversicherungen starten heutegemeinsam die systemübergreifende elektronische Gesundheitsakte Vivy.Versicherte der IKK Südwest können dieses neue Angebot von Anfang annutzen und haben die Möglichkeit, über ihre persönlichenGesundheitsdaten in der App zu verfügen. Anlässlich desInternationalen Tages der Patientensicherheit, gab es den heutigenoffiziellen Startschuss bei der IKK Südwest mit einer Live-Vorführungin Landau, Rheinland-Pfalz. Das Geschehen wurde live bei der IKKSüdwest auf Facebook übertragen und steht dort im Nachgang als Videozur Verfügung.Gebündeltes Gesundheitswissen auf dem SmartphoneIKK Südwest-Vorstand Roland Engehausen stellte Vivy in Landau vorund sagte: "Wir haben bewusst eines unserer regionalen Kundencenterfür den Startschuss ausgewählt, denn wir verstehen dasGesundheitswesen in erster Line als regionale Dienstleistung vonMenschen für Menschen". Die Einführung der neuen digitalenGesundheitsassistentin sei ein wegweisender Schritt zu mehrGesundheitsbewusstsein und Patientenautonomie. Dazu Engehausenweiter: "Auch als regionale Krankenkasse möchten wir unserenVersicherten ein digitales Werkzeug anbieten, um erstmalseigenständig wertvolles Gesundheitswissen zu bündeln. Unser Ziel istes, die Rolle des Patienten in seiner Gesundheitsversorgung zustärken." Dabei seien die Krankenkasse und das Vivy im Dialog mitregionalen Partnern und Leistungserbringern, um die Nutzung derelektronischen Gesundheitsakte für alle beteiligten Akteure soeinfach wie möglich zu gestalten.Die Datenhoheit liegt jederzeit bei dem Versicherten: Er kannseine Daten über Vivy auf dem Smartphone anzeigen lassen und erentscheidet, ob und mit wem er diese teilen möchte. MedizinischeDaten können direkt bei Ärzten angefordert und über einen sicherenWeb-Upload oder per Fax schreibgeschützt in die Gesundheitsakteübertragen werden.Zukünftig sollen auch Anbindungen von Arztpraxen über die digitaleSchnittstelle KV-Connect erfolgen. Ergänzend kann der Anwender eigeneDaten über die Gesundheit speichern.Die Gesundheitsakte speichert jedoch nicht nur Daten, sondern sollauch eine gesunde Lebensweise unterstützen. Digitale Medizinprodukte,welche die IKK Südwest über das IKK-Digitalkonto anbietet, könnenhierfür in einem nächsten Schritt angebunden werden.Sichere Datenverwahrung durch Ende-zu-Ende-VerschlüsselungIn Vivy sind alle Daten verschlüsselt. Nur der Nutzer kannInformationen anzeigen oder teilen. Die Datensicherheit wird durcheine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet. Auf dem Smartphonewird ein privater Schlüsselcode generiert, der ausschließlich demAnwender eine Entschlüsselung seiner Daten ermöglicht. DieInformationen sind auf ausfallsicheren, deutschen Servern hinterlegt.Weder Krankenkassen noch Vivy haben Zugriff auf die gespeichertenDaten der elektronischen Gesundheitsakte.Digitale Ergänzung für gute VersorgungDie regional in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland tätige IKKSüdwest ermöglicht den Versicherten als eine der ersten Krankenkassenin Deutschland einen Zugang zu einer elektronischen Gesundheitsakte."So sehr Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen notwendig sind,wird das persönliche Gespräch mit einem vertrauten Ansprechpartner inKrankenkassen, Praxen und Krankenhäusern in der Gesundheitsversorgungimmer entscheidend bleiben. Digitale Angebote stellen eine kluge undsichere Ergänzung dar", so Vorstand Roland Engehausen über dieBedeutung von Digital-Health-Anwendungen.Die IKK SüdwestAktuell betreut die IKK Südwest mehr als 640.000 Versicherte undüber 90.000 Betriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.Versicherte und Interessenten können auf eine persönliche Betreuungin unseren 20 Kundencentern in der Region vertrauen. Darüber hinausist die IKK Südwest an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr überdie kostenfreie IKK Service-Hotline 0800/0 119 119 oder unterwww.ikk-suedwest.de zu erreichen.Pressekontakt:Franziska KnollReferentin UnternehmenskommunikationTelefon: 0 61 31/28 22-442E-Mail: franziska.knoll@ikk-sw.deOriginal-Content von: IKK Südwest, übermittelt durch news aktuell