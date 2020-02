Start für 5G-Mobilfunk an Tankstellen in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

DÜSSELDORF/ERFURT (dpa-AFX) - Mit der fünften Mobilfunkgeneration 5G sollen nun auch Tankstellen in großem Stil vernetzt werden.



Der Telekommunikationsanbieter Vodafone und der französische Energiekonzern Total haben am Montag in Düsseldorf und Erfurt die beiden ersten 5G-Tankstellen in Europa online geschaltet. An den mit 5G vernetzten Tankstellen sollen die Kunden künftig direkt an der Zapfsäule bezahlen können. Zudem soll ihnen ein schnelles lokales Mobilfunknetz (WLAN) zur Verfügung gestellt werden. Total betreibt in Deutschland rund 1200 Tankstellen./chd/DP/mis