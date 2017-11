Start für den 22. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons: Viele engagierte Stars, eine eigene Webshow und ein neues Promi-Special!

Köln (ots) - Unterstützt von zahlreichen engagierten Stars hatWolfram Kons um 18 Uhr den 22. RTL-Spendenmarathon gestartet. Bei derAuftaktsendung zur längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehenwaren u.a. die diesjährigen Projektpaten Senta Berger, Mirja Boes,Jorge González, Alec Völkel und Sascha Voller ("The BossHoss") livedabei und haben von ihren bewegenden Besuchen bei den notleidendenKindern ihres Projektes berichtet. Im Vodafone-Callcenter nahmen u.a.Uschi Glas, Peter und Stephan Brings, Steffen Hallaschka, Kai Nolloder Mario Kotaska die Spendenanrufe der Zuschauer entgegen.So kreativ wie nieAktiv und kreativ auch Kult-Nachwuchsmaler Leon Löwentraut. Der19-jährige Shootingstar stellt sein Werk "We stay together" bisMitternacht live im Studio fertig, bevor es unter den Hammer vonCharity-Auktionator Joachim Llambi kommt. Außerdem haben Stars wieLukas Podolski, die Kelly Family, Mark Hamill ("Star Wars"), TilSchweiger, Guido Maria Kretschmer oder Sebastian Vettel ganzpersönliche Kostbarkeiten für die Versteigerung gestiftet. Auch einMeet&Greet mit Helene Fischer kann ersteigert werden. Ihr Lied "Wenndu lachst" ist der diesjährige RTL-Spendenmarathon-Song.So lang wie nieNeu in diesem Jahr: Neben dem traditionellen "Wer wird Millionär?- Prominentenspecial", bei dem sich Magierduo Ehrlich Brothers,Moderator Matthias Opdenhövel, Comedian Michael Mittermeier undModeratorin Ruth Moschner für den guten Zweck den Fragen von GüntherJauch stellen, gibt es ein neues Promi-Show-Highlight im Rahmen desRTL-Spendenmarathon. Am Freitag, 24.11. nehmen ab 20.15 Uhr 23sportliche Prominente wie Sven Hannawald, Mario Basler, ThomasHäßler, Eva Habermann, Beatrice Egli oder Oliver Pocher beim "NinjaWarrior Germany - Promi-Special" den Kampf gegen dieNinja-Hindernisse auf. Während dieses Specials können die Zuschauerauch weiterhin per SMS oder Online für Not leidende Kinder inDeutschland und der ganzen Welt spenden. Wolfram Kons wird deshalberst nach über 30 Stunden seit Start des Charity-Events imRTL-Nachtjournal ab 00.00 Uhr live die finale Spendensumme des 22.RTL-Spendenmarathon verkünden.So hart wie nieUnd auch Joey Kelly wagt sich mit der "24h KETTCAR-Challenge"einmal mehr an den Rand seiner körperlichen Kräfte. Bei seinerzwölften 24 Stunden-Herausforderung im Rahmen des RTL-Spendenmarathonwird er rund um die Uhr mit einem KETTCAR fahren. Unterstützt von 20Firmenteams soll der Weltrekord für die "weiteste beim KETTCARfahrenin 24 Stunden im Team zurückgelegte Distanz" geholt werden.So digital wie nieAls digitale Erweiterung zur stündlichen TV-Ausstrahlung desRTL-Spendenmarathons am 23. und 24. November produziert RTL in diesemJahr erstmalig auch eine eigene Webshow zum Charity-Event. Nebeneinigen Gästen, die zuvor bei Moderator Wolfram Kons im TV zu sehensein werden, bietet die Webshow Platz für weitere bekannte Gesichteraus den sozialen Medien. Begrüßt werden sie im eigenen Online-Studiovon Moderator Martin Tietjen. Die Webshow wird via Facebook-Livestündlich zu sehen sein. Das Spenden wird über einen in denLivestream integrierten Spendenbutton möglich. Auch über die Websitertlspendenmarathon.de wird die Webshow live gestreamt, wo sie dann imAnschluss an ihre Ausstrahlung On-Demand zur Verfügung stehen wird.Komplettiert wird die diesjährige Online-Offensive desRTL-Spendenmarathon durch den Start des Instagram-Accounts der RTLStiftung (@wirhelfenkindern). Exklusive Infos, Bilder undHintergrund-Stories zum RTL Spendenmarathon 2017 gibt es außerdemauch auf weiteren Accounts von Sendern und Formaten der MediengruppeRTL via Instagram, Facebook und Twitter. #RTLSpendenmarathonAlle Informationen zu den Projekten, zur Charity-Auktion und zuden Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.rtlspendenmarathon.deFolgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/RTLWirHelfenKindernHelfen Sie mit und spenden Sie!Hotline Tel. 0137 575 2017oder SMS mit "KINDER" an 44844 (10EUR/SMS + Transportkosten)Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKoderonline unter www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell