Start frei für die SKODA Jubiläumsmodellreihe DRIVE 125 für FABIA, SCALA, KAROQ und KODIAQ (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- DRIVE 125: SKODA feiert 125 Jahre Unternehmensgeschichte miteiner Jubiläumsmodellreihe- In Verbindung mit optionalen Ausstattungspaketen kombinieren dieSondermodelle beliebte Ausstattungsfeatures mit einemPreisvorteil von bis zu 4.780 EuroSKODA feiert 2020 seinen 125. Geburtstag. Passend zu diesem Jubiläum präsentiertder Hersteller die Jubiläumsmodellreihe DRIVE 125, die für die Baureihen FABIA,SCALA, KAROQ und KODIAQ erhältlich ist. Den FABIA bietet SKODA zusätzlich alsDRIVE 125 BEST OF an. Die neuen Sondermodelle vereinen zahlreiche beliebteAusstattungsmerkmale mit einem attraktiven Preisvorteil: In Kombination mitoptionalen Ausstattungspaketen können Käufer bis zu 4.780 Euro gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparen. Darüber hinaus profitierenKunden beim Kauf eines DRIVE 125- oder eines DRIVE 125 BEST OF-Fahrzeugs von derdreijährigen Neuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(1) zusätzlichzur zweijährigen Herstellergarantie.In seinem Jubiläumsoutfit als FABIA DRIVE 125 hat der beliebte Kleinwagen vieleAusstattungs-Highlights an Bord. Dazu zählen unter anderem16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Parksensorenhinten sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Im Interieurverfügt er über ein Dreispeichen-Multifunktionslenkrad, beheizbare Vordersitzeund die Klimaanlage Climatronic. Zudem sind der digitale Radioempfang DAB+,Müdigkeitserkennung, Fahrlichtassistent und der Adaptive Abstandsassistent - nurin Versionen ab 70 kW (95 PS)* - Serie. Mit der KonnektivitätstechnologieSmartLink+ können Fahrer ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hatder FABIA DRIVE 125 das online-fähige SKODA Connect inklusiveFahrzeugfernzugriff an Bord. Plus: Die Konnektivitätslösung Infotainment Onlineist ein Jahr kostenfrei. Die Dienste führen den Fahrer zum Beispiel um Stausherum und liefern Informationen zu freien Parkplätzen in der Nähe. All dieseFeatures zeichnen auch den FABIA COMBI DRIVE 125 aus. Der FABIA DRIVE 125 ist inKombination mit dem Benziner 1,0 MPI 44 kW (60 PS)* ab 16.750 Euro bestellbar.Der stärkere 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* steht ebenfalls für die Schrägheckvariantezur Wahl und ist gleichzeitig die Einstiegsmotorisierung für den FABIA COMBIDRIVE 125. Er beginnt preislich bei 19.550 Euro. Topmotor, für Schrägheckmodellund Kombi, ist der 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS)* Leistung.Noch mehr Ausstattungs-Highlights vereint der FABIA DRIVE 125 BEST OF, dersowohl als Schrägheck- als auch Kombivariante bestellbar ist. Er besitztLED-Scheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht sowie LED-Rückleuchten,Fernlichtassistent inklusive Fahrlichtassistent und Regensensor, Parksensorenvorne und hinten, Spurwechsel- und Ausparkassistent. Der Kombi verfügt darüberhinaus über ein Panoramaglasdach. Zur Sondermodellausstattung zählen zudemSprachsteuerung und das Navigationssystem Amundsen inklusive drei JahrenInfotainment Online kostenfrei. Der Einstiegspreis des FABIA DRIVE 125 BEST OFin Verbindung mit dem 70 kW (95 PS) starken 1,0 TSI* beträgt 20.240 Euro. DerFABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF ist mit diesem Aggregat ab 20.940 Euro erhältlich.Käufer profitieren sowohl bei der Schrägheck- als auch bei der Kombiversion voneinem Preisvorteil in Höhe von bis zu 4.640 Euro. Topmotorisierung, fürSchrägheck- und Kombivariante, ist der 81 kW (110 PS) starke 1,0 TSI*.Der neue Kompakte als Jubiläumsmodell: der SCALA DRIVE 125Zum Ausstattungsumfang des SCALA DRIVE 125 zählen etwa die Zweizonen-KlimaanlageClimatronic, beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten und DAB+. Serienmäßigbesitzt der SCALA als Sondermodell DRIVE 125 zudem 16-Zoll-Leichtmetallfelgenund getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). In puncto Konnektivitätbietet der Kompakte das Infotainmentsystem Bolero inklusive acht Zoll großemTouchscreen und die Konnektivitätstechnologie SmartLink. Letztere vereint dieSchnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. Dank WirelessApple Car Play verbinden sich Apple-Geräte sogar ohne Kabel mit dem Fahrzeug.Kombiniert mit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* startet der SCALA DRIVE ab 21.840Euro. Insgesamt bietet SKODA den SCALA DRIVE mit drei Benzinmotoren und einemDieselaggregat an, die zwischen 70 kW (95 PS) und 110 kW (150 PS)* leisten.Mit zwei optionalen Ausstattungspaketen können Käufer eines SCALA DRIVE 125 dasKompaktmodell noch besser auf ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Das Paket,Licht&Sicht' bereichert das Sondermodell zum Beispiel umVoll-LED-Hauptscheinwerfer sowie Fernlichtassistent und Regensensor. Zum,Business'-Paket gehören unter anderem das Navigationssystem Amundsen, Phoneboxinklusive induktiver Ladefunktion sowie das 10,25 Zoll große Virtual Cockpit.Zudem nutzen Käufer des SCALA DRIVE in Kombination mit dem ,Business'-Paket dreiJahre lang kostenfrei den Fahrzeugfernzugriff sowie Infotainment Online. InVerbindung mit beiden Ausstattungspaketen ergibt sich beim SCALA DRIVE 125 einPreisvorteil in Höhe von bis zu 2.359 Euro.Kompakt-SUV mit hochwertiger Ausstattung: der KAROQ DRIVE 12517-Zoll-Leichtmetallfelgen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset)und LED-Hauptscheinwerfer sind nur ein Auszug der umfangreichenAusstattungsliste des KAROQ DRIVE 125. Zum Bordequipment gehören auch beheizbareVorder- und äußere Rücksitze, Klimaanlage Climatronic, das InfotainmentsystemBolero inklusive 8-Zoll-Touchbildschirm und das erweiterte Zugangs- undStart-Stopp-System Kessy. Der Fahrzeugschlüssel verfügt über einen integriertenBewegungsmelder. Zudem verfügt das Kompakt-SUV über SKODA Connect. Insgesamtsteht der KAROQ DRIVE 125 mit zwei Benzinern und drei Dieselaggregaten zur Wahl,je nach Motorisierung mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder7-Gang-Direktschaltgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie (DSG) sowie Front-oder Allradantrieb. Sie leisten zwischen 85 kW (115 PS)* und 140 kW (190 PS)*.In Verbindung mit dem Einstiegsaggregat kostet der KAROQ DRIVE 125 ab 27.840Euro.Auf Wunsch erweitern Käufer ihren Jubiläums-KAROQ mit dem Business-PaketAmundsen oder Columbus. Es umfasst unter anderem das jeweilige Navigationssystemmit 8- beziehungsweise 9,2-Zoll-Display, drei Jahre Infotainment Online,Telefonfreisprecheinrichtung, SmartLink+ und Müdigkeitserkennung. Bei derKombination des KAROQ DRIVE 125 und einem Businesspaket ergibt sich einPreisvorteil von bis zu 3.150 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestattetenSerienmodell.Großes SUV im Jubiläumspaket: der KODIAQ DRIVE 125Auch die KODIAQ-Baureihe erhält ein DRIVE 125-Sondermodell. Markante19-Zoll-Leichtmetallfelgen setzen schicke Exterieurakzente.LED-Hauptscheinwerfer sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben gehörenebenso zum Sondermodellumfang wie LED-Ambientebeleuchtung, beheizbare Vorder-und äußere Rücksitze sowie das erweiterte Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY.Mit dabei ist auch das Infotainmentsystem Amundsen inklusive8-Zoll-Touchdisplay, Sprachsteuerung, SmartLink+ undKomfort-Freisprecheinrichtung. Ein angenehmes Detail stellt die elektrischeHeckklappe inklusive Komfortöffnung mittels Fußbewegung dar. Darüber hinauspunktet der KODIAQ DRIVE 125 mit intelligenten Assistenzsystemen:Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowieder Adaptive Abstandsassistent sind mit an Bord. Preislich startet der KODIAQDRIVE 125 bei 35.050 Euro in Verbindung mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSIACT*. Insgesamt umfasst die Motorenpalette zwei TSI- und zwei TDI-Aggregate, jenach Motorisierung mit Front- oder Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe oder7-Gang-DSG. Sie leisten zwischen 110 kW (150 PS) und 140 kW (190 PS)*.Auch für den KODIAQ DRIVE 125 hat SKODA das passende Business-Paket Columbusgeschnürt. Neben dem namensgebenden Infotainmentsystem inklusive9,2-Zoll-Bildschirm, drei Jahren Infotainment Online undPremium-Telefonfreisprecheinrichtung LTE hält damit das Virtual Cockpit mit10,25 Zoll großem und frei programmierbarem Display Einzug in das große SUV. DerKODIAQ DRIVE 125 in Verbindung mit dem Business-Paket Columbus erzielt einenPreisvorteil in Höhe von bis zu 4.780 Euro gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell.Mit der hochwertigen Ausstattung und dem attraktiven Kundenvorteil haben dieDRIVE 125-Modelle einiges zu bieten. Es gibt aber noch einen weiteren echtenMehrwert: Käufer profitieren kostenlos von der dreijährigenNeuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(1) zusätzlich zurzweijährigen Herstellergarantie.Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zu Ausstattungsdetailsund Preisen der SKODA Sondermodellreihe DRIVE 125 und DRIVE 125 BEST OF stehenauf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.(1) Dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zur zweijährigenHerstellergarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung der angegebenenKilometeranzahl innerhalb des Garantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (jenachdem, was zuerst eintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.SCALA DRIVE 125 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 114 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA DRIVE 125 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA DRIVE 125 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 6,5 - 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA DRIVE 125 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA DRIVE 125 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,5 - 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA DRIVE 125 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,6 - 3,5 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse ASCALA DRIVE 125 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 - 4,8 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,1l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAROQ DRIVE 125 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,7 - 6,2 l/100km, außerorts 4,7 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,1l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,7 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 l/100km, außerorts 4,7 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 120 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ DRIVE 125 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 114 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAROQ DRIVE 125 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,2 - 5,0 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS)innerorts 5,7 - 5,5 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 120 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AKAROQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,2 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 137 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 6,0 - 5,7 l/100km, außerorts 4,8 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,2 - 5,0l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 138 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse BKODIAQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 7,2 - 7,1 l/100km, außerorts 5,1 - 4,9 l/100km, kombiniert 5,9 - 5,7l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 134 - 131 g/km, CO2-Effizienzklasse BKODIAQ DRIVE 125 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 7,1 - 6,8 l/100km, außerorts 5,2 - 5,0 l/100km, kombiniert 5,9 - 5,7l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse BKODIAQ DRIVE 125 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 8,7 - 8,5 l/100km, außerorts 5,9 - 5,7 l/100km, kombiniert 6,9 - 6,7l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 158 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse C - BKODIAQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)innerorts 5,5 - 5,3 l/100km, außerorts 4,7 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,8l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 125 g/km, CO2-Effizienzklasse AKODIAQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,7 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,2 - 5,1l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 137 - 133 g/km, CO2-Effizienzklasse AKODIAQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,3 - 5,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 139 - 136 g/km, CO2-Effizienzklasse AKODIAQ DRIVE 125 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 6,8 - 6,3 l/100km, außerorts 5,2 - 4,9 l/100km, kombiniert 5,8 - 5,4l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 152 - 143 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA DRIVE 125 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,7l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA DRIVE 125 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA DRIVE 125 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,9 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 104 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,9 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 104 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA COMBI DRIVE 125 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,7 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 103 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA COMBI DRIVE 125 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,5l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,7 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 103 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse BFABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,7 - 