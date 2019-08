Start frei für die 12. Hamburg-Berlin-Klassik / Über 170 Old- und Youngtimer unterwegs durch Norddeutschland

Hamburg (ots) - Rallyestart ist am 29. August um 12 Uhr amBerliner Olympiastadion/ Zieleinlauf am 31. August um 14:50 amAuswanderermuseum in der Hamburger Ballinstadt/ Prominente Teilnehmersind u.a. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, Olympiasiegerin KatiWitt, Fußball-Star Grafite und Let's Dance-Juror Joachim LlambiVon der Hauptstadt in die Hansestadt: Am Donnerstag, den 29.August 2019 startet die Hamburg-Berlin-Klassik in ihre 12. Auflage.Dann macht sich die Rallye für Old- und Youngtimer von AUTO BILDKLASSIK mit rund 170 Fahrzeugen aus acht JahrzehntenAutomobilgeschichte auf ihre dreitägige Tour durch Norddeutschland.Über die Mecklenburgische Seenplatte, Dömitz und die Autostadt inWolfsburg geht es für die Teilnehmer zum Zieleinlauf in dieBallinstadt auf der Hamburger Veddel. Mit dabei sind auch vieleProminente aus Sport, Film und Fernsehen. Unter anderen werdenFormel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der brasilianische Fußball-StarGrafite, Olympiasiegerin Katarina Witt und Let's Dance-Juror JoachimLlambi am Steuer der automobilen Klassiker sitzen.Auch dieses Jahr können sich die Zuschauer wieder auf zahlreichebesondere Auto-Schätze freuen: Der älteste Klassiker der Rallye istein Cunningham V5 Special Roadster von 1924. PS-König im Feld ist einAston Martin DBS V8 mit 370 PS. Genau das Gegenteil ist ein Citroen 2CV 4 mit zarten 23 PS. Das Mindestalter für teilnehmende Autos beider Hamburg-Berlin-Klassik ist übrigens 20 Jahre - das jüngsteFahrzeug ist entsprechend ein Honda S2000 mit Zweiliter-Vierzylinder,der bis zu 9000 Umdrehungen pro Minute schafft. Ebenfalls einHighlight: Bei der diesjährigen Rallye werden auch Teams aus China anden Start gehen. Dazu Henning Hinze, Redaktionsleiter AUTO BILDKLASSIK: "In China gibt es kaum Oldtimer in der Öffentlichkeit, weilder Import von Gebrauchtwagen weitestgehend verboten ist, um denheimischen Automarkt zu schützen. Deswegen freuen wir uns besonders,dass unsere Gäste aus China den weiten Weg auf sich genommen haben,um bei der Hamburg-Berlin-Klassik eine große Bandbreite vonautomobilen Klassikern erleben zu können."Die diesjährigen Streckenhighlights der Hamburg-Berlin-Klassik:Nach dem Start am Berliner Olympiastadion geht es am Donnerstag durchdas Herz des Mecklenburger Großseenlands nach Göhren-Lebbin. Derzweite Streckenabschnitt beginnt am Fleesensee und führt über Dömitznach Wolfsburg. Von der Autostadt aus fahren die historischenHingucker über Bad Bevensen und das Schiffshebewerk bei Lüneburg dannam letzten Tag zum Zieleinlauf am Auswanderermuseum in der HamburgerBallinstadt.Alle Orte mit den Durchfahrtszeiten des ersten Fahrzeugs und alleweiteren Informationen zur Rallye finden Sie unter:www.hamburg-berlin-klassik.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei/Bildrechte AUTO BILD KLASSIKÜber die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin fürOldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die RallyeHamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der rund 180 Oldtimer undYoungtimer bestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke vonHamburg nach Berlin. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstaltereine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren undPreisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern ausder Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch dasemotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- undZuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlichreizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm.Pressekontakt:Ihre Fragen beantwortet:Philipp KrügerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: p.krueger@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD KLASSIK, übermittelt durch news aktuell