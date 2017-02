Unterföhring (ots) -- Die zehn Episoden ab 12. April auf Sky Atlantic HD- Auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar- Düstere und vielschichtige Thrillerserie vor der malerischenKulisse der ArdennenEin traumatisierter Kommissar möchte sich gemeinsam mit seinerTochter in seinem Geburtsort in den Ardennen erholen und wirdstattdessen in den Todesfall eines togolesischen Fußballspielersgezogen: Sky zeigt die belgische Thrillerserie "The Break - Jederkann töten" ab dem 12. April immer mittwochs um 21.00 Uhr auf SkyAtlantic HD. Parallel dazu sind die Episoden jeweils auch auf Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment beiSky Deutschland: "Vielschichtig und wendungsreich erzählt 'The Break- Jeder kann töten' im Stil von 'True Detective' eine düstereGeschichte über einen rätselhaften Todesfall. Der Zuschauer wirdförmlich in ein verzwicktes Labyrinth aus Lügen und Geheimnissenhineingezogen, dem er sich schwer entziehen kann."Über "The Break - Jeder kann töten":Heiderfeld, eine Kleinstadt in den belgischen Ardennen: InspectorYoann Peeters (Yoann Blanc), der nach einer beruflichen und einerpersönlichen Tragödie gerade erst mit seiner Tochter Camille (SophieBreyer) in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, kommt nicht zurersehnten Ruhe. Denn bei seiner Ankunft wird die Leiche des schwarzenFußballers Driss M'boma aus dem nahegelegenen Fluss Semois gezogen.Der unerfahrenen Polizist Sébastian Drummer (Guillaume Kerbush)bittet Peeters um Hilfe. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmordaus. Doch zum Ärger von Polizeichef Rudy Geeraerts (Jean-HenriCompère) gibt sich Peeters nicht mit naheliegenden Antwortenzufrieden und dringt immer tiefer in das undurchdringliche Dickichtaus dunklen Geheimnissen der nur oberflächlich idyllischen Kleinstadtein.Ganz in der Tradition von "Twin Peaks", "True Detective" oder desaktuellen belgischen Krimihits "Public Enemy" (ebenfalls auf Sky)entfaltet "The Break" vor einer idyllischen Kulisse in den Ardenneneine komplexe, geheimnisvolle Geschichte, die mit überzeugendenDarstellern, vielschichtigen Charakteren und einer an die zuvorgenannten Vorbilder erinnernden Bildsprache besticht. Inverschiedenen Zeitebenen entfalten sich dem Zuschauer die tiefenAbgründe, die hinter der Fassade einer bürgerlichen Kleinstadt lauernund unterstreichen das Motto der Hauptfigur: Jeder Mensch ist fähigeinen anderen zu töten.Facts:Originaltitel: "La Trêve", Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 52Minuten, B 2015. Regie: Matthieu Donck. Drehbuch: Stéphane Bergmans,Benjamin d'Aoust, Matthieu Donck. Ausführende Produzenten: AnthonyRey, Julie Esparbes. Darsteller: Yoann Blanc, Guillaume Kerbush, AnneCoesens, Jean-Henri Compère, Catherine Salée, Sophie Breyer.Ausstrahlungstermin:Ab 12.4.2017 mittwochs um 21.00 Uhr, wahlweise im französischenOriginal oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD sowie parallel auch aufSky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. 