Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Acht Wochen vor der Europawahl startet der "ZDFcheck19". Dascrossmediale Faktencheck-Projekt fragt und prüft: Was ist wahr? Wasist falsch? Wer streut gegebenenfalls absichtlich Falschinformationenund zu welchem Zweck? Dazu ist ab Montag, 1. April 2019, im ZDF einTeam im Einsatz, das möglichen Strategien der Desinformation mitintensivierter journalistischer Qualitätssicherung entgegenwirkt. Der"ZDFcheck19" überprüft Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit.Neben dieser Recherche fertigt das Team auch Infografiken zuEuropafakten an, zum Beispiel zu Mindestlohn, Wehrpflicht oder Rente.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Informationen zu überprüfen gehörtseit jeher zum journalistischen Handwerk. Durch digitaleVerbreitungswege, soziale Plattformen und neue technischeMöglichkeiten ist das noch wichtiger geworden. Gerade inWahlkampfzeiten ist es für Wählerinnen und Wähler besondersentscheidend, diesen Quellen und ihren oftmals fragwürdigen Aussagenselbst recherchierte und überprüfte Fakten entgegenzusetzen."Das "ZDFcheck19"-Team arbeitet den Informationssendungen und denOnline- und Social-Media-Angeboten des ZDF zu. Die Recherche-Einheitfür die Europawahl, zusammengestellt mit Fachkompetenzen ausverschiedenen ZDF-Redaktionen und Bereichen, wird bis zum 27. Mai2019, dem Tag nach der Europawahl, im Spezialeinsatz sein. Bereitsvor der Bundestagswahl 2013, der Europawahl 2014 und derBundestagswahl 2017 hatte das ZDF eine zusätzlicheFaktencheck-Einheit installiert.Der "ZDFcheck19" ist eines von mehreren ZDF-Projekten zurEuropawahl, die über die Wahlberichterstattung in den Nachrichten-und Magazinsendungen hinausgehen. Bereits seit dem 18. März 2019 sindvier "WISO"-Trucks auf dem Kontinent unterwegs, mit denenZDF-Reporterteams auf den Spuren der Warenströme die wirtschaftlicheund soziale Situation in Europa "erfahren". Für das crossmedialeFormat "Mein erstes Mal - Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten"tourt ebenfalls seit dem 18. März 2019 ein ZDF-Team durchverschiedene Schulen Deutschlands.Zahlreiche Dokumentationen und Talkformate zu Themen rund um dieEuropawahl 2019 kommen hinzu - neben den drei großen Europa-Abendenim ZDF. Am Donnerstag, 16. Mai 2019, ab 20.15 Uhr, strahlt das ZDF"Das #tvDuell zur Europawahl" und "Schlagabtausch" aus. AmDonnerstag, 21. Mai 2019, 20.15 Uhr, folgt "Wie geht's, Europa?Bürger fragen Politiker zur Wahl" und am Sonntag, 26. Mai 2019, 17.35Uhr, "Wahl 2019 - Europa und Bremen".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/europawahlPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/europawahl-2019-im-zdf/https://wahl.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell