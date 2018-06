Start Your Engine: Exklusive Sonderkollektion von Bentley und Graf von Faber-Castell (FOTO)

Crewe, UK (ots) -Bentley Motors und Graf von Faber-Castell lancieren die "Graf vonFaber-Castell for Bentley" Kollektion - luxuriöse Schreibgeräte undAccessoires, in denen zeitloses Design, Leidenschaft für Präzisionund außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung perfekt miteinanderverschmelzen.Die Kollektion besteht aus drei Schreibgeräte-Serien und passendenAccessoires. Alle Produkte wurden von Graf von Faber-Castell undBentley gemeinsam designt, entwickelt und mit höchstem handwerklichenKnowhow gefertigt.Bentley steht für automobile Legenden, die höchsteLeistungsfähigkeit mit bestmöglichem Komfort und Raffinesseverbinden. Seit der Gründung der britischen Automobil-Luxusmarke vorfast hundert Jahren verbindet man mit diesem Namen klassischeEleganz, unverwechselbares Design und beispiellose Sorgfalt im Umgangmit kleinsten Details.Diese Qualitäten prägen auch die neue "Graf von Faber-Castell forBentley" Kollektion. Sie wird ab 1. September 2018 zu Verkaufspreisenvon 220 Euro bis 390 Euro weltweit erhältlich sein in den Graf vonFaber-Castell Stores, in Kaufhäusern und Fachgeschäften, online sowiein ausgewählten Bentley Autohäusern. Im kommenden Jahr wird dieKollektion um weitere Schreibgeräte-Serien sowie eine limitierteSonderedition erweitert.BENTLEYBentley Motors ist die begehrteste Luxus-Automobilmarke der Welt.Am Hauptsitz des Unternehmens in Crewe (England) sind sowohl dieBereiche Design, Forschung und Entwicklung als auch die Produktionder vier Haupt-Modelllinien Continental, Flying Spur, Bentayga undMulsanne angesiedelt. Die Kombination von seit Generationenaufgebautem handwerklichem Know-How, hoher Engineering-Kompetenz undmoderner Spitzentechnologie ist einzigartig für die britischeLuxusautomobilmarke. Bentley steht für Produkte von herausragenderWertigkeit und ist ein Aushängeschild für den Qualitätsstandard"Handmade in England". Bentley beschäftigt in Crewe rund 4.000Mitarbeiter.GRAF VON FABER-CASTELL1761 gegründet, zählt Faber-Castell zu den renommiertestenHerstellern hochwertiger Schreib- und Zeichengeräte weltweit. Seit1993 gibt es mit der Luxusmarke Graf von Faber-Castell eine Linie,die traditionsreiche Handwerkskunst und anspruchsvollste Formgebungin immer wieder neuen Design- und Kooperationsideen umsetzt - perfektfür das Zusammenspiel mit dem ebenso stilbewussten wie innovativenSpirit des Hauses Bentley.Pressekontakt:Antje RöderGRAF VON FABER-CASTELL+49 (0)911 9965-5540antje.roeder@faber-castell.comOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell