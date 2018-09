Start der Wulong International Mountain Outdoor Sports Open 2018 in China

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Am 17. September 2018starteten die China Wulong International Mountain Outdoor Sports Openim Wulong District, Chongqing City.Nach Angaben der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit desWulong-Distriktausschusses der Gemeinde Chongqing steht dasdiesjährigee Turnier unter dem Motto "Gesundes China, Chongqing beiBergen und Flüssen, Schönes Wulong" und gilt als wichtiger Vorstoßdes Wulong District bei der integrierten Entwicklung von "Tourismus +Sport + Kultur" seinen Beitrag zu leisten.Die Veranstaltung umfasst die Disziplinen Crosslauf, Geländelaufmit schwerem Gepäck, Mountainbike, Kanufahren, Einzelseilaufstieg,Schwimmen im offenen Gewässer und weitere. 29 Teams aus dem In- undAusland treten an den Three Natural Bridges, dem Fairy Mountain,Baima Mountain und anderen wunderschönen Austragungsorten an.Das diesjährige Turnier dauert bis zum 20. September.Bildanhänge-Links:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319618http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319619http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319620Pressekontakt:Herr ChenTel: +86-10-63076224Original-Content von: The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality, übermittelt durch news aktuell